Україна збирається розірвати дипломатичні відносини з Іраном

Причина цього кроку - атаки РФ на Україну за допомогою іранських дронів і плани Тегерану постачати Москві ракети. Щоб захиститися від іранської зброї, Київ просить Ізраїль надати системи ППО.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба пропонує президенту України Володимиру Зеленському розірвати дипломатичні відносини з Іраном. Причиною такої пропозиції під час брифінгу у вівторок, 18 жовтня, міністр назвав численні руйнування та смерті українців, завдані іранськими дронами, а також повідомлення про можливе продовження постачання Іраном зброї Росії, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Кулеба наголосив, що "дії Ірану - це підлість і брехня, яку ми не терпітимемо". "Адже всі ці дії Іран зробив, паралельно розповідаючи нам про те, що він проти війни і не підтримуватиме зброєю жодну зі сторін. Тегеран несе повну відповідальність за руйнування відносин із Україною", - зазначив він.

Невдовзі після заяви Кулеби у вівторок, західні ЗМІ повідомили, що Іран пообіцяв Росії продовжувати постачати озброєння, зокрема, дрони та ракети класу "земля - земля". Відповідної домовленості сторони досягли ще 6 жовтня, коли іранські посадовці провели в Москві переговори з представниками російського уряду, повідомляє Reuters з посиланням на чотирьох іранських чиновників.

Напередодні МЗС України наголосило, що постачання зброї РФ робить Іран співучасником воєнних злочинів та терористичних актів РФ, і попередило, що якщо Тегеран не припинить допомагати Москві - Іран та його керівництво нестимуть "найсуворішу відповідальність, у тому числі в рамках міжнародних судових процесів щодо злочинів Росії проти України".

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Україна просить системи ППО в Ізраїлю

Також, в контексті постачання Іраном озброєнь Росії для агресії проти України, голова МЗС зазначив, що Україна відправить офіційну ноту уряду Ізраїлю з проханням невідкладно надати системи протиповітряної оборони "та започаткувати якісну співпрацю щодо отримання Україною відповідних технологій".

"Не бачимо жодних об'єктивних причин, чому це не повинно відбуватися, але це не відбувається. Іран - це червона лінія для Ізраїлю. Після того, як Іран напряму став співучасником злочину агресії проти України, будь-хто в Ізраїлі, хто ще має якісь вагання щодо того, допомагати Україні чи не допомагати, - ці вагання повинні розвіятися", - наголосив Кулеба.

На його думку, якщо політика Ізраїлю дійсно полягає в послідовній протидії деструктивним діям Ірану, то країна має відкрито стати на бік Києва, адже такі самі дрони, які завдають ударів Україну, націлені на Ізраїль. "І саме це має бути стартовою позицією для вироблення ізраїльської політики", - переконаний Кулеба.

Росія погрожує Ізраїлю

Після появи повідомлень про те, що Іран планує передати Росії балістичні ракети, в уряді Ізраїлю вже почали лунати заклики про надання військової допомоги Україні. "Більше немає жодних сумнівів щодо того, яку позицію має займати Ізраїль в цьому кривавому конфлікті. Настав час і для України отримати військову допомогу, як це роблять США та країни НАТО", - написав 16 жовтня у Twitter міністр у справах діаспори Ізраїлю Нахман Шай.

В Росії на це відповіли погрозами на адресу Ізраїлю. "Ізраїль начебто зібрався постачати зброю київському режиму. Дуже необачний крок. Він зруйнує усі міждержавні відносини між нашими країнами", - заявив 17 жовтня в Telegram заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медвєдєв.