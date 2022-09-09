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Іранська база дронів
Іранська база дронівФото: Zumapress/picture alliance
ПолітикаСполучені Штати Америки

Фірми Ірану потрапили під санкції США за продаж дронів РФ

Аліна Коломієць | Олег Соколенко
53 хв. тому

США запровадили санкції щодо чотирьох компаній та однієї особи, пов'язаних із постачанням іранських безпілотників до Росії.

https://www.dw.com/uk/iranski-firmi-potrapili-pid-sankcii-ssa-za-postacanna-droniv-do-rf/a-63065399

Міністерство фінансів США оголосило 8 вересня про запровадження санкцій щодо іранської компанії Safiran Airport Services.

За даними американської влади, ця компанія "координувала російські військові польоти між Іраном та Росією, в тому числі пов'язані з транспортуванням іранських безпілотних літальних апаратів, персоналу та супутнього обладнання з Ірану до Росії".

У Вашингтоні вважають, що РФ збирається використати іранські безпілотники у війні проти України. "Росія обирає все більш відчайдушні способи продовжувати свою неспровоковану війну проти України, особливо перед нашими безпрецедентними санкціями та експортними обмеженнями", - заявив заступник міністра фінансів США Браян Нельсон.

Крім Safiran під нові санкції США потрапили також три іранські компанії-виробники дронів - Paravar Pars Company, Design and Manufacturing of Aircraft Engines і Baharestan Kish Company, а також керуючий директор останньої Рехматолла Хейдарі. 

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Іранські безпілотники для РФ

29 серпня американські видання The Washington Post і CNN із посиланням на анонімних співрозмовників, близьких до спецслужб і адміністрації президента США Джо Байдена, повідомили, що РФ отримала від Ірану першу партію дронів для застосування у війні проти України. Йдеться, зокрема, про бойові безпілотники щонайменше двох типів: Mohajer-6 і Shahed. 

Іран удосконалює власну програму з виробництва дронів упродовж останніх 20 років. Військовий аналітик із центру CNA Семюел Бендетт каже, що іранські "безпілотники-камікадзе" здатні конкурувати з американськими Switchblade, переданими раніше Києву, бо можуть "вражати цілі за сотні миль", оминаючи системи протиповітряної оборони. За його оцінками, з їхньою допомогою Росія потенційно зможе завдавати ефективних ударів по українських електростанціях, нафтопереробних заводах та інших об'єктах критичної інфраструктури.

У міністерстві закордонних справ Ірану відкинули, за їхніми словами, "безпідставні претензії" США щодо постачання дронів у Росію та заявили, що Тегеран робить все можливе, щоби закінчити війну в Україні політичним шляхом. Утім західні оглядачі традиційно схильні сприймати заяви влади Ірану зі скепсисом. Вони зауважують, що крім постачання зброї, Іран міг би поділитися з Росією досвідом щодо обходу санкцій та експорту нафти в умовах обмежень.

Читайте також: Росія та Іран - партнери чи конкуренти?

Чи можуть дрони-вбивці застосовуватися на війні в Україні?

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