Фірми Ірану потрапили під санкції США за продаж дронів РФ

Міністерство фінансів США оголосило 8 вересня про запровадження санкцій щодо іранської компанії Safiran Airport Services.

За даними американської влади, ця компанія "координувала російські військові польоти між Іраном та Росією, в тому числі пов'язані з транспортуванням іранських безпілотних літальних апаратів, персоналу та супутнього обладнання з Ірану до Росії".

У Вашингтоні вважають, що РФ збирається використати іранські безпілотники у війні проти України. "Росія обирає все більш відчайдушні способи продовжувати свою неспровоковану війну проти України, особливо перед нашими безпрецедентними санкціями та експортними обмеженнями", - заявив заступник міністра фінансів США Браян Нельсон.

Крім Safiran під нові санкції США потрапили також три іранські компанії-виробники дронів - Paravar Pars Company, Design and Manufacturing of Aircraft Engines і Baharestan Kish Company, а також керуючий директор останньої Рехматолла Хейдарі.

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Іранські безпілотники для РФ

29 серпня американські видання The Washington Post і CNN із посиланням на анонімних співрозмовників, близьких до спецслужб і адміністрації президента США Джо Байдена, повідомили, що РФ отримала від Ірану першу партію дронів для застосування у війні проти України. Йдеться, зокрема, про бойові безпілотники щонайменше двох типів: Mohajer-6 і Shahed.

Іран удосконалює власну програму з виробництва дронів упродовж останніх 20 років. Військовий аналітик із центру CNA Семюел Бендетт каже, що іранські "безпілотники-камікадзе" здатні конкурувати з американськими Switchblade, переданими раніше Києву, бо можуть "вражати цілі за сотні миль", оминаючи системи протиповітряної оборони. За його оцінками, з їхньою допомогою Росія потенційно зможе завдавати ефективних ударів по українських електростанціях, нафтопереробних заводах та інших об'єктах критичної інфраструктури.

У міністерстві закордонних справ Ірану відкинули, за їхніми словами, "безпідставні претензії" США щодо постачання дронів у Росію та заявили, що Тегеран робить все можливе, щоби закінчити війну в Україні політичним шляхом. Утім західні оглядачі традиційно схильні сприймати заяви влади Ірану зі скепсисом. Вони зауважують, що крім постачання зброї, Іран міг би поділитися з Росією досвідом щодо обходу санкцій та експорту нафти в умовах обмежень.

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