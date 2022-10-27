Іранські дрони: у Радбезі ООН підтримали розслідування

Росія всіляко намагається заблокувати розслідування постачання їй дронів Іраном, зокрема погрожуючи "переглянути" співробітництво з ООН. Однак їй, вірогідно, не вдасться це зробити через існуючі процедури.

США та їхні західні союзники під час засідання Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй в середу, 26 жовтня, наполягали на тому, що генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш має право розслідувати, чи використовувала Росія іранські безпілотники для нападу на мирних жителів та енергетичну інфраструктуру України, повідомляє AP.

Раніше у листі до Радбезу Україна звинуватила Іран у порушенні заборони Ради на передачу озброєнь. Після цього США, Великобританія, Німеччина та Франція надіслали Гутеррішу листи із закликом розслідувати цю інформацію в рамках підготовки доповіді стосовно Ірану для Радбезу. Такі доповідь генсек робить двічі на рік - зазвичай у червні та грудні - у відповідності до резолюції Радбезу від 2015 року, присвяченій іранській ядерній угоді. Оцінки щодо постачання Іраном дронів Росії планується включити до наступної доповіді.

Це не перший прецедент такого роду: так, у 2017 році експерти ООН вивчали для доповіді уламки ракет, випущених територією Саудівської Аравії рухом "Хізбалла", який підтримує Іран.

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Росія погрожує "переглянути" співробітництво з ООН через доповідь

Під час обговорення цього питання Радбезом, представник РФ при ООН Василь Небензя звинуватив країни, які надіслали листи генсеку, в порушенні статуту ООН. Він, зокрема, процитував статтю 100 статуту, в якій сказано, що генеральний секретар "не повинен запитувати або одержувати вказівки від будь-якого уряду або влади, сторонньої для організації", зазначає AP.

Небензя також заявив, що, у разі проведення розслідування, Росія може "переглянути" свою співпрацю з організацією.

Однак заступник генсека ООН з правових питань Мігель де Серпа Суареш спростував твердження Москви про те, що Гутерріш нібито "не має мандата" на відправлення експертів ООН до України для розслідування постачання дронів до РФ в рамках підготовки доповіді по Ірану.

"При відсутності подальших вказівок від Ради безпеки генеральний секретар продовжує готувати ці доповіді таким же чином, як він готував їх досі", - зазначив де Серпа Суареш.

"Росія марнує час Радбезу"

Представник Франції при ООН Ніколя де Рів'єр наголосив: постачання Іраном зброї заборонене резолюцією Радбезу 2231 від 20 липня 2015 року. Пункт 4 цього документа вимагає попереднього схвалення Радбезом таких постачань. За словами де Рів'єра, раніше, на закритій зустрічі членів Радбезу представник РФ заявив, що Москва використовує власні безпілотники. "Відтак важко зрозуміти, чому Росія не хоче, аби ми разом з експертами оглянули уламки (дронів - Ред.)", - цитує представника "Укрінформ".

Заступник представника США ООН Роберт Вуд назвав твердження Росії "просто приголомшливими" та спробою "відвернути увагу від власних кричущих неправомірних дій в Україні", зауважує AP. А заступник представника Великобританії Джеймс Каріукі назвав поведінку РФ черговою спробою "відвернути увагу від своїх злочинів в Україні, а також невиконання Іраном і Росією своїх міжнародних зобов'язань".

Західні представники також заявили, що РФ витрачає час Радбезу "бомбардуючи" його запитами на проведення засідань з сумнівних питань. Цього тижня за ініціативою Росії вже відбулася зустріч представників органу для розгляду звинувачень щодо нібито розробки Україною "брудної бомби", під час якої Москва не навела жодних підтверджень своїм словам. Крім того на 27 жовтня РФ скликала ще одне засідання для розгляду інших непідкріплених фактами звинувачень про секретні американські біолабораторії в Україні.

У підсумку ідею проведення розслідування під егідою ООН підтримали 10 із 15 членів Радбезу: США, Албанія, Ірландія, Норвегія, Гана, Мексика, ОАЕ, Кенія, Франція і Великобританія, зауважує "Укрінформ".