Захід закликає розслідувати постачання Іраном дронів до РФ

Німеччина, США, Великобританія та Франція закликали ООН провести розслідування ймовірного використання Росією іранських безпілотників в Україні. У Москві відповіли, що це буде порушенням статуту організації.

Німеччина, Франція, Великобританія та США у п'ятницю, 21 жовтня, закликали ООН провести "неупереджене" розслідування ймовірного використання Росією іранських безпілотників у війні проти України. Берлін, Париж і Лондон у спільному листі генсеку ООН висловили "глибоке занепокоєння передачею іранських дронів Росії", яка "використовує ці БПЛА для атак на цивільну інфраструктуру та міста в Україні, що призводить до загибелі мирних жителів, які ні в чому не винні".

Країни зазначають в листі, що передача Іраном дронів-камікадзе Shahed-136 порушує резолюцію 2231 Ради Безпеки ООН, яка схвалила ядерну угоду з Іраном 2015 року. Згідно з угодою, Іран скоротив свою ядерну програму, щоб отримати полегшення від економічних санкцій.

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У свою чергу, Вашингтон вважає, що "ООН має розслідувати кожне порушення резолюцій Ради Безпеки ООН". "Ми не повинні дозволити Росії та іншим країнам перешкоджати виконанню ООН взятих на себе зобов'язань або загрожувати їм", - заявив представник США Джеффрі Де Лаурентіс того ж дня на засіданні Ради Безпеки ООН у Нью-Йорку.

Росія назвала розслідування порушенням статуту ООН

Постійне представництво РФ при ООН у відповідь заявило, що подібне розслідування може бути розпочато лише на запит Радбезу ООН. "Наголошуємо, що Рада Безпеки ніколи не надавала Секретаріату ООН мандат на проведення будь-якого "розслідування" в контексті резолюції 2231", - йдеться у листі російського постпредства.

Постпред Росії при ООН Василь Небензя назвав ситуацію "обурливою" і пригрозив, що якщо експерти ООН все ж таки займуться розслідуванням імовірних поставок іранських дронів до Росії, остання "може переглянути весь комплекс своїх відносин із Секретаріатом ООН".

Україна має докази використання РФ іранських дронів

Поставлені Іраном дрони-камікадзе, за даними української сторони, використовувалися ЗС РФ при завданні масованих ударів по території України, починаючи з 10 жовтня. У Вашингтоні вважають, що іранські військові фахівці перебували при цьому в Криму та надавали росіянам технічну допомогу. Держдеп США зазначив, що Іран порушує резолюцію 2231 Радбезу ООН, постачаючи безпілотники Росії, і пригрозив за це Тегерану новими санкціями.

Експрезидент України Петро Порошенко у п'ятницю, 21 жовтня, заявив в інтерв'ю DW, що Київ має докази застосування Росією в Україні БПЛА іранського виробництва. Порошенко закликав створити незалежну комісію ООН для підтвердження цих відомостей.