245-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події середи, 26 жовтня.

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 25 жовтня.

На цій сторінці DW розповідає про події середи, 26 жовтня (час київський).

++22:57++

У традиційному вечірньому відеозверненні президент України Володимир Зеленський розповів, що провів сьогодні велику нараду щодо ситуації в енергетиці. На ній обговорили відновлення пошкоджених ударами РФ об'єктів і забезпечення доступу людей до енергії, а також проаналізували стан атомної та гідрогенерації, відповідно - ситуацію на Запорізькій атомній станції та на Каховській гідроелектростанції.

"Російські терористи створили нашим енергетикам такі складні умови, яких ніхто у Європі ще просто не бачив, не зустрічав. Не було таких загроз, які зараз змушені долати наші фахівці. І вони з честю їх долають", - наголосив Зеленський.

Він укотре закликав усіх українців до свідомого споживання енергії. "У багатьох містах і районах України відбуваються аварійні відключення енергопостачання, доводиться обмежувати споживання енергії. Але ми всі маємо пам'ятати одне: нам потрібна перемога над Росією і в енергетичній сфері (…) Оберіть, будь ласка, кожен свою схему обмеження споживання електрики, поки в загальній енергосистемі є дефіцит", - закликав президент.

++22:38++

Зеленський: ЗСУ готують хороші новини для України

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що найжорсткіші бої зараз ідуть на Донеччині. "Бахмутський напрямок, Авдіївка. Там зараз найбільше видно божевілля російського командування: день за днем протягом місяців вони женуть туди людей на смерть, зосереджують там максимальну потужність артилерійських ударів. Усі наші воїни, які тримають позиції на цих напрямках на Донеччині, - просто герої", - сказав він у традиційному вечірньому відеозверненні до українців.

На інших напрямках, за його словами, тривають активні дії. Зокрема, президент відзначив бійців 25-ї повітряно-десантної бригади "за хоробрість при звільненні окупованих територій на Луганщині".

Зеленський додав, що загалом на фронті Збройні сили України зміцнюють позиції: "Скорочуємо можливості окупантів, знищуємо їхню логістику й готуємо хороші новини для України".

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++22:24++

Нова прем'єрка Італії: Досягнути миру можна лише військовою допомогою Україні

Єдиний спосіб сприяти досягненню мирної угоди між Росією і Україною - це допомогти Києву захистити себе у військовому плані, заявила нова прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні.

Джорджа Мелоні Фото: Remo Casilli/REUTERS

"Миру можна досягти, підтримуючи Україну", - сказала Мелоні в парламенті перед остаточним голосуванням за довіру її урядові.

Вона заявила, що хоча зброя, яку країна постачає Україні, не є вирішальною для результату війни, вона є життєво важливою для збереження міжнародного авторитету самої Італії, повідомляє агенція Reuters.

Її уряд склав присягу в парламенті та офіційно розпочав роботу.

++22.02++

Американська машинобудівельна компанія Ford Motor оголосила про остаточний вихід з російського ринку. В березні вона зупинила діяльність в Росії після запровадження щодо тої санкцій за повномасштабне військове вторгнення в Україну. Тепер корпорація вирішила продати свою 49-відсоткову частку в спільному підприємстві Sollers Ford. Водночас компанія залишила за собою право викупити акції впродовж п'яти років, якщо глобальна ситуація зміниться.

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++21:35:

Втретє за день повітряна тривога оголошена по всій території України.

++21:21++

В Організації об'єднаних націй (ООН) сподіваються, що "зернова угода" буде продовжена після переговорів у Москві та Вашингтоні. За словами координатора надзвичайної допомоги ООН Мартіна Гріффітса, переговори з російськими посадовцями у Москві "дозволили зрозуміти проблеми угоди": РФ скаржиться, що паралельна угода щодо її власного експорту зерна та добрив провалилася через західні санкції. Перемовини у Вашингтоні, за його словами, також були "дуже корисними", передає агентство dpa.

У разі, якщо угоду не продовжать, вона припинить діяти 18 листопада. В рамках "зернової ініціативи" з України з кінця липня вдалося експортувати близько дев'яти мільйонів тонн зерна.

Тим часом агентство Reuters із посиланням на європейських дипломатів пише, що президент РФ Володимир Путін може використати продовження "зернової угоди" для отримання важелі впливу на саміті Великої двадцятки, який розпочнеться на індонезійському острові Балі 15 листопада. Офіційно участь Путіна там не підтверджена. Також на саміт G20 запроcили президента України Володимира Зеленського.

++20:49++

Українські військові встановили в деокупованому населеному пункті Невське на Луганщині державний прапор України.

Відео сил спеціальних операцій Збройних сил України (ЗСУ) з українським стягом опублікував у себе в Telegram голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Про витіснення російської армії з цього населеного пункту генеральний штаб ЗСУ повідомляв 24 жовтня.

++20:24++

Зеленський: З Ізраїлем останніми днями є "позитивний тренд"

Президент України Володимир Зеленський задоволений "позитивним трендом" розвитку відносин з Ізраїлем останніми днями. За його словами, розвідки країн почали співпрацювати, однак подробиці обміну інформацією він уточнювати не став.

"Після великої паузи я бачу ці кроки вперед", - сказав Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів під час брифінгу з президентом Гвінеї-Бісау Умару Сісоку Ембало в Києві. При цьому він додав, що "цього замало": "Ізраїль повинен більше підтримувати Україну".

За його словами, ізраїльська розвідка підтвердила те, що Київ знав і до цього: Росія використовує в Україні іранські дрони. Всього армія РФ використали вже більше 400 іранських безпілотників проти цивільного населення України. 60-70 відсотків із них були збиті, повідомив президент.

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++19:50++

Російське МЗС використало старе словенське фото, звинувачуючи Україну в підготовці "брудної бомби"

Міністерство закордонних справ Росії використало у своєму пості у Twitter із закидами на адресу України про розробку "брудної бомби" фото словенської урядової організацій 10-річної давнини. Про це повідомив уряд Словенії, написавши у Twitter, що фото належить Словенському агентству з радіоактивних відходів (ARAO), а зробили його ще в 2010 році. На фото зображені поліетиленові пакети з написами "radioaktivno", що в перекладі зі словенської означає "радіоактивний".

"Радіоактивні відходи у Словенії безпечно зберігаються та перебувають під наглядом. Вони не використовуються для розробки будь-яких брудних бомб", - йдеться у повідомленні.

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++19:27++

Сьогодні російські війська завдала ракетного удару та здійснила 11 обстрілів української території з реактивних систем залпового вогню. Про це повідомляється у вечірньому зведенні генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

Українські військової за добу відбили атаки армії РФ у районах населених пунктів Бахмутське, Бахмут, Іванград, Андріївка, Соледар, Курдюмівка, Красногорівка, Новомихайлівка, Невельське, Мар'їнка та Кам'янка Донецької області.

Також ЗСУ вразили сім районів зосередження сил, озброєння і техніки РФ, три пункти управління, два склади з боєприпасами та п'ять інших важливих військових об'єктів. За даними повітряного командування "Південь", у Бериславському районі Херсонської області збили російський ударний вертоліт Ка-52.

++19:03++

У міністерстві транспорту РФ заявили, що рух вантажного автомобільного транспорту Кримським мостом зможуть відновити не раніше грудня.



Тим часом нижня палата російського парламенту ухвалила поправки,що скасовують заборону мобілізувати громадян, які мають незняту або непогашену судимість за скоєння тяжкого злочину.

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++18:49++

Американський письменник-фантаст Джордж Мартін, відомий циклом фентезійних романів "Пісня льоду й полум'я", підтримав Україну, висловившись про загрозу ядерної війни з боку Росії.

"Що ми робитимемо, якщо (президент РФ Володимир. - Ред.) Путін дійсно застосує ядерну зброю? Що би ми хотіли зробити? Я би хотів мати дракона, щоби полетіти на ньому у Кремль, але...", - сказав він на ток-шоу The Late Show зі Стівеном Кольбером.

++18:26++

В Ізюмському районі Харківської області на російську протитанкову міну наїхав автомобіль піротехніків Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Одна людина загинула, п'ятеро отримали поранення. Стан трьох поранених медики оцінюють як тяжкий, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

++18:05++

Вдруге за день повітряна тривога оголошена по всій території України.

++17:55++

Президент Гвінеї-Бісау приїхав до Зеленського після Путіна

Президент Гвінеї-Бісау Умару Сісоку Ембало приїхав до України з неанонсованим візитом. Як повідомив президент України Володимир Зеленський, він став першим лідером африканської держави, який відвідує Україну після повномасштабного військового вторгнення РФ 24 лютого.

Напередодні Ембало був із візитом у Москві, де зустрічався з президентом РФ Володимиром Путіним.

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++17:42++

Ексрадник Меркель: Німеччина не має виключати членства України в НАТО

Голова Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Гойсґен (Christoph Heusgen) вважає, що Німеччина більше не повинна виключати членства України в Північноатлантичному альянсі (НАТО). Про це багаторічний радник колишньої канцлерки ФРН Анґели Меркель (Angele Merkel) сказав в інтерв'ю виданням медіагрупи Bayern.

"Ми маємо подумати, які гарантії ми можемо дати Україні (...) Я вважаю, що ми не повинні зараз більше виключати членство України в НАТО", - сказав він.

++17:17++

Від сьогодні у Києві в усіх видах комунального громадського транспорту на всіх маршрутах можна оплатити за проїзд банківською картою. Про це повідомив мер української столиці Віталій Кличко.

++16:52++

Польща визнала владу в РФ терористичним режимом

Польський сенат одноголосно ухвалив резолюцію про визнання влади РФ терористичним режимом.

Президент Росії Володимир Путін Фото: Mikhail Klimentyev/Sputnik/dpa

Депутати також закликали міжнародну спільноту надати повну підтримку Міжнародному кримінальному суду у розслідуванні злочинів, скоєних Росією в Україні.

13 жовтня Парламентська асамблея Ради Європи стала першою міжнародною організацією, яка визнала нинішній російський режим терористичним. 18 жовтня парламент Естонії ухвалив заяву, в якій оголосив російський режим терористичним.

++16:34++

Останні удари Росії по цивільній інфраструктурі України підвищили вартість відбудови країни і можуть призвести до того, що їй буде потрібно близько чотирьох мільярдів доларів на місяць тільки для того, щоби підтримувати електро- і водопостачання, заявили в середу у Міжнародному валютному фонді (МВФ).

Раніше МВФ передбачав потреби України у зовнішньому фінансуванні на рівні трьох-чотирьох мільярдів доларів на місяць у наступному році, тепер, за найгіршого сценарію, вони можуть зрости до п'яти мільярдів після того, як російські війська обстріляли ракетами і безпілотниками енергетичну інфраструктуру країни, передає агентство Reuters.

++16:18++

Іран запровадив санкції проти Deutsche Welle

Іран запровадив санкції проти низки німецьких політиків, установ і ЗМІ, серед яких філія Deutsche Welle на фарсі.

Фото: picture alliance/dpa/Oliver Berg

Тегеран вдався до такого кроку у відповідь на обмежувальні заходи, запроваджені Європейським Союзом через придушення протестів, які спалахнули у країні через загибель дівчини після затримання "поліцією моралі" за "неправильне носіння хіджабу".

У міністерстві закордонних справ Ірану заявили, що підсанкційні особи "підтримують терористичні угруповання", "підбурюють до насильства" та "провокують заворушення, жорстокість і теракти".

Генеральний директор DW Петер Лімбург (Peter Limbourg) звинуватив іранську владу в спробах залякування журналістів: "Режим в Ірані вже довгий час загрожує нашим колегам та їхнім сім'ям. Це неприйнятно". Він висловив упевненість, що Німеччина та Європа посилять тиск на Тегеран, а також пообіцяв, що включення до санкційного списку не завадить DW надавати іранцям достовірну інформацію.

++16:07++

Служба безпеки України (СБУ) затримала депутата від забороненої партії "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) і керівника філії столичного банку, які допомагали призовникам нелегально втікати за кордон.

Депутата затримали в Луцьку. "Депутат Чернігівської районної ради від забороненої партії ОПЗЖ пропонував потенційним призовникам незаконно виїжджати за межі України під виглядом багатодітних батьків. Для цього за гроші обіцяв надати фальшиві свідоцтва про народження дітей, а також забезпечити безперешкодний "супровід" через пропускні пункти держкордону. Вартість таких "послуг" депутата становила від трьох тисяч доларів. Для реалізації схеми зловмисник залучив свого знайомого з Волині як посередника для передачі грошей", - ідеться в повідомленні СБУ.

Директора відділення одного з банків затримали у Києві. "За 16 тисяч доларів він "гарантував" ухилянтам своє сприяння у нелегальному перетині держкордону через підроблені документи щодо непридатності до військової служби", - пише СБУ.

Суд призначив обом міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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++15:40++

По всій території України оголошена повітряна тривога.

++15:31++

Черговий обмін полоненими: Україна повернула 10 військових

Відбувся черговий обмін полоненими. Україна повернула 10 військовослужбовців.

Як повідомляє керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, серед них є один офіцер та дев’ять рядових і сержантів.

Крім того, Україна повернула тіло американського добровольця, ветерана армії США Джошуа Алана Джонса, який воював за неї і загинув у бою.

++15:15++

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) запевняє, що напруга навколо відмови йому у візиті в Україну навесні - в минулому. "Це було давно. Це в минулому і більше не відіграє жодної ролі. Наша відповідальність більша, ніж необхідність сердитися через запрошення, скасоване кілька тижнів чи місяців тому, чи взагалі це тематизувати", - сказав він в інтерв'ю DW.

Штайнмаєр додав, що Німеччина, як і раніше, - на боці України. "Ми підтримуватимемо її як економічно, політично, так і у військовому плані. А те, що це необхідно, ми бачимо тут, на прикладі будинку за нами, на якому видно наслідки руйнувань (йдеться про будинок у Києві, зруйнований російською атакою з іранського дрона. - Ред.). Оскільки загрози існують передусім з повітря, наразі ми зосереджуємося на завданнях протиповітряного захисту", - сказав він.

За його словами, крім першої протиракетної системи IRIS-T, Німеччина й надалі збирається надавати Україні технології протиповітряної оборони. Крім того, днями до України прибудуть дві ракетні установки залпового вогню з ФРН.

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++14.59++

Окупована частина Запорізької області на невизначений час залишиться без газопостачання, оскільки росіяни припинили будівництво газопроводу, який мав з'єднати Бердянськ та Мелітополь. Про це повідомляє Центр національного спротиву при Силах спеціальних операцій Збройних сил України. Раніше окупаційна "влада" обіцяла відновити газопостачання, зруйноване під час наступу російських військ, до осені, йдеться у повідомленні. "Проте, нового газопроводу, який росіяни хотіли запустити з Ростова - немає. Запуск опалювального сезону в Мелітополі та Бердянську кілька разів переносили (…) За інформацією підпілля наразі окупанти демонтують газопровід між Бердянськом та Мелітополем. Відтак регіон залишається без газопостачання", - інформують у Центрі.

++14.46++

Російські війська відпрацьовували нанесення масованого ядерного удару "у відповідь на ядерний удар противника" під час тренувань стратегічних сил стримування, повідомляє "РИА "Новости". Зокрема по полігону "Кура" на Камчатці зроблено пуски міжконтинентальної балістичної ракети "Ярс" з району Плесецька та балістичної ракети "Синєва" з акваторії Баренцевого моря. Також були запуски крилатих ракет з літаків дальньої авіації Ту-95МС.

++14.21++

Попри те, що Росія не надає доказів підготовки Україною "брудної бомби", міністр оборони РФ Сергій Шойгу у середу продовжив телефонувати іноземним колегам для розповсюдження цієї інформації. Він, зокрема, провів розмови з міністрами оборони Індії Раджнатхом Сінгхом і Китаю Вей Фенхе, під час яких висловив "занепокоєння щодо можливих провокацій з боку України із застосуванням "брудної бомби", повідомило міноборони Росії.

Напередодні заступник посла Великобританії в Організації Об'єднаних націй Джеймс Каріукі повідомив, що під час закритого засідання Ради безпеки ООН її члени "не бачили і не чули" нових доказів від РФ щодо "брудної бомби" в України. "Це повна втрата нашого часу, дезінформація, і це має припинитися", - сказав Каріукі, якого цитує Reuters.

++14.00++

На щойно звільнених територіях ексгумували близько тисячі тіл загиблих, повідомляє міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. "Зокрема, майже 450 в Ізюмі - на місці одного з наймасовіших поховань. Відкриваються шокуючі факти звірств окупантів: серед загиблих не тільки військові, але й цивільні " дорослі та діти", - йдеться у повідомленні.

++13.30++

Частина мешканців окупованого Маріуполя досі живе у палатках після того, як російські війська розбомбили їхні будинки, повідомляє Маріупольська міська рада в Telegram. Маріупольці досі продовжують готувати їжу на багаттях, а сплять у підвалах кінотеатру, йдеться у повідомленні. "Коли ключі від нових будинків роздавали, чомусь жодному з тих, хто тут з нами мешкає, не дали. Всі ці красиві будинки - вони не для тих, хто втратив житло. Вони для своїх, наближених, так би мовити", - цитує мешканців міста міська рада.

++12.50++

Фундація Нобеля не запрошуватиме послів РФ та Білорусі на вручення відзнак. "З огляду на російське вторгнення в Україну Фундація вирішила не запрошувати послів Росії та білорусі на церемонію вручення Нобелівської премії у Стокгольмі", - йдеться у заяві. Церемонія вручення та урочистий банкет заплановані на 10 грудня.

++11.30++

Семеро цивільних людей загинули і ще 14 - отримали поранення через обстріли російськими військами 25 жовтня населених пунктів у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Харківській і Херсонській областях. На Донеччині також виявили тіла чотирьох раніше вбитих людей, повідомив в Telegram заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко.

У свою чергу голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух повідомив, що через російські обстріли з реактивних систем залпового вогню з запалювальними боєприпасами виникли пожежі в багатоповерховому будинку в центрі міста Оріхів та приватних будинках навколо. "Горіло шість квартир. Загальна площа пожежі була понад 400 кв м. Інформація щодо постраждалих уточнюється", - зазначив він, додавши, що через обстріли двоє людей загинули та одна була поранена в селі Преображенка.

У Бахмуті на Донеччині через обстріли росіян загинула одна людина, вигоріла будівля технікуму, постраждали приватні будинки. Також знищено будівлю коледжу та пошкоджено багатоповерхівки у Дружківці. Постраждала від обстрілів і низка інших населених пунктів, повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

++11.02++

Німецький автовиробник Mercedes-Benz у середу оголосив про вихід з російського ринку та продаж акцій своїх промислових і фінансових дочірніх компаній місцевому інвестору, повідомляє Reuters. Як уточнив прессекретар компанії, це не торкнеться частки Mercedes в російському виробнику вантажівок КАМАЗ - вона має бути передана Daimler Truck цього року, як і планувалося.

У міністерстві промисловості та торгівлі РФ підтвердили інформацію про продаж, зазначивши, що після завершення всіх погоджень новий власник російських підрозділів Mercedes-Benz, компанія "АВТОDOМ", "зможе здійснювати технічне обслуговування автомобілів Mercedes-Benz, проданих на російському ринку".

++10.29++

Міністр оборони України Олексій Резніков сумнівається в тому, що російська армія буде вести вуличні бою в Херсоні. "Для них це реальний ризик - залишатися в Херсоні, бо вони не матимуть шансу втекти, так як вони це зробили на Харківщині", - заявив він в інтерв'ю Fox News.

Міністр додав, що наразі через погодні умови просування Збройних сил України на Херсонщині дещо сповільнилося, але продовжується і якщо росіяни вчасно не залишать Херсон - то можуть опинитися в "котлі".

++10.15++

У чеському місті Літомержиці невідомі стилізували п'єдестал статуї солдата Червоної армії під пральну машину. Тіло солдата облите червоною фарбою. За словами міського голови, місто планує відремонтувати статую та додати до неї знак, що пояснює історичний контекст.

++09.55++

Росії важко захистити всі залізничні шляхи на свої території від руйнувань, які завдають підпільні групи. "Російські військові в першу чергу покладаються на залізничний транспорт для розгортання сил в Україні, але з мережею, яка простягається на понад 33 000 км, здебільшого через ізольовані території, систему надзвичайно складно захистити від фізичних загроз", - йдеться в у зведенні військової розвідки Великобританії, оприлюдненому в Twitter міністерства оборони країни.

У розвідці зазначають, що 24 жовтня стало відомо про чергове пошкодження залізниці в Бєлгородської області Росії вибуховим пристроєм, приблизно за 15 км від російсько-білоруського кордону. Відповідальність за інцидент взяла на себе російська антивоєнна група "Зупини вагони" і це вже принаймні шоста диверсія на залізниці, про яку повідомляла група. "Це частина ширшої тенденції дисидентських нападів на залізниці як у Росії, так і в Білорусі (…) Російське керівництво буде дедалі більше стурбоване тим, що навіть невелика група громадян налаштована проти конфлікту настільки, щоб вдаватися до фізичних диверсій", - підкреслюється у зведенні.

++09.22++

Збільшилася до чотирьох осіб кількість поранених внаслідок ракетного обстрілу Дніпра, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко. "Російська ракета, що прилетіла до Дніпра, убила двох людей. За уточненою інформацією, четверо поранені. Це дві жінки і двоє чоловіків. Усі в лікарні. Троє важких", - написав він у Telegram.



++09.00++

Міністр оборони України Олексій Резніков впевнений, що Київ зрештою отримає західні танки та винищувачі, щоб допомогти витіснити російські війська. Про це він розповів у інтерв’ю виданню Politico. "Я дійсно оптимістично налаштований, що танки Abrams можливі в майбутньому, і я впевнений, що винищувачі, такі як F-16, F-15 або Gripen зі Швеції, також будуть можливі", - сказав він. Резніков висловив упевненість, що влада Великобританії, Німеччини і Франції в питанні постачання танків західного виробництва в Україну "чекатиме політичного рішення Сполучених Штатів". "Після перших Abrams, упевнений, у нас будуть Leopard, Marder та інші види важкої бронетехніки, такі як танки", - вважає він.

++08.35++

США передали Україні дві системи протиповітряної оборони NASAMS, заявив голова компанії-виробника цих систем Raytheon Technologies Грегорі Хейс. "Ми нещодавно доставили дві системи NASAMS. Це наші просунуті системи "земля-повітря", ми передали їх уряду кілька тижнів тому і сьогодні їх розгортають в Україні", - сказав він в інтерв'ю каналу CNBC.

Він додав, що ці системи можуть збивати, як дрони, так і балістичні ракети і літаки. За словами Хейса, Raytheon Technologies також готова надати і "більш просунуті" системи ППО Patriot, але наразі уряд США не ухвалював рішення про їхню передачу Україні. "Ми готові це зробити так швидко, як нам дозволить уряд", - зазначив голова компанії.

++08.01++

Новий уряд Великобританії продовжить "непохитну" підтримку України, запевнив президента України Володимира Зеленського прем'єр-міністр Сполученого Королівства Ріші Сунак під час телефонної розмови увечері 25 жовтня. Прем'єр-міністр заявив, що "президент Зеленський може розраховувати на подальшу солідарність його уряду". Обидва лідери погодилися з необхідністю продовжувати тиск на "варварський режим" президента Росії Володимира Путіна шляхом продовження економічних санкцій, повідомив сайт уряду Великобританії за підсумками розмови. Британський прем'єр також відзначив важливість роботи Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) в Україні для ядерної безпеки та протидії дезінформації. Зеленський привітав Сунака з призначенням, а також з головним індуїстським святом - Дівалі, яке відзначається цього тижня. "Прем'єр-міністр подякував йому та висловив надію, що найближчим часом вони зустрінуться особисто", - йдеться в повідомленні.

У вівторок Сунак також поспілкувався з президентом США Джо Байденом і обговорив подальшу підтримку, яку обидві держави надають України, притягнення Росії до відповідальності за її агресію і забезпеченні поразки Путіна у війні.

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++07.35++

Протягом минулої доби росіяни завдали п'ять ракетних та до 30 авіаційних ударів, здійснили понад сто обстрілів з реактивних систем залпового вогню, звітує у ранковому зведенні генштаб ЗСУ. "Ворожих ударів зазнали райони більш як 40 населених пунктів. Серед них - місто Дніпро і область, Приколотне на Харківщині та Велика Олександрівка Херсонської області", - йдеться у повідомленні. Українська сторона звітує про 21 авіаудар по об'єктах РФ та про відбиття атак у районах дев'яти населених пунктів. "За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Іванград, Бахмут, Бахмутське, Соледар, Курдюмівка, Красногорівка, Новомихайлівка, Невельське та Тернова", - повідомляють у ЗСУ.

Україна почала тестувати імпорт електроенергії

++07.00++

Українські трейдери "Д. Трейдінг", "ЕРУ" та АТ "Енергетична компанія України" після скасування експорту електроенергії до Європи почали тестувати можливості імпорту електроенергії, розпочавши зі Словаччини, свідчать результати добових аукціонів НЕК "Укренерго" з продажу міждержавного перетину у напрямку цієї країни, передає "Інтерфакс-Україна". Ціна продажу перетину у всі дні, в які компанії брали участь в аукціонах, становила 0 грн/мвт-год.

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