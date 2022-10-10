"Зернову угоду" необхідно продовжити на рік - ООН

При цьому в Організації Об'єднаних Націй хочуть додати до домовленостей більше можливостей для експорту добрив з РФ.

Необхідно продовжити дію угод про експорт зерна з України, погоджених Києвом і Москвою, яка закінчується 19 листопада. "Вона має вийти за рамки чотиримісячного циклу. Нам потрібно подовжити її на рік", - заявив у понеділок, 10 жовтня, заступник генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй з гуманітарних питань Мартін Гріффітс, повідомляє AFP.

При цьому в Спільному координаційний центрі, який створений в рамках угод, наголошують, що їхня дія має продовжуватися автоматично на наступні 120 днів, "якщо одна зі сторін не повідомить іншу про намір розірвати її або змінити".

Україна та Росія за посередництва Туреччини підписали окремі угоди з ООН щодо відновлення експорту українського зерна Чорним морем 22 липня. Станом на 9 жовтня завдяки домовленостям 305 суден експортували 6,8 мільйон тонн продовольства з українських портів.

В ООН говорять про розширення можливостей для РФ

Угоди стосуються не лише українського зерна, але є експорту російських продуктів харчування та добрив, на які раніше були накладені санкції західних країн. Однак Росія стверджує, що через інші санкції, які стосуються її фінансового та логістичного секторів, фактично експорт добрив і продовольства лишається заблокованим.

Тепер Гріффітс стверджує, що домовленості необхідно "оновити і, можливо, навіть розширити, щоб включити більше добрив". Зокрема, він сподівається на досягнення домовленостей щодо експорту аміаку, пише AFP.

За тиждень заступник генсека разом з головою Конференції ООН з торгівлі та розвитку Ребекою Грінспен, яка брала участь у переговорах щодо угоди, планує відвідати Москву щоб зустрітися з російськими високопосадовцями.