На Сумщині через атаку безпілотника загинула людина

228-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події неділі, 9 жовтня.

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 8 жовтня.

На цій сторінці DW розповідає про події неділі, 9 жовтня (час київський).

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Пошкодження Кримського мосту, ймовірно, посилить логістичні проблеми Москви в Україні, припустив в інтерв'ю DW відставний генерал армії США, радник правозахисної організації Human Rights First Бен Ходжес.

"Це ускладнить Росії матеріально-технічну підтримку Криму і доставку туди бронетехніки з материкової частини Росії", - сказав Ходжес. Українська сторона регулярно завдає ударів по логістичним об'єктам, що є добрим способом послабити можливості РФ, додав він. На питання про те, чому Київ не бере на себе відповідальності за вибух на Кримському мості, Ходжес відповів: "Вони не зобов'язані. Важливим є ефект".

++17.30++

У Кременчуцькому районі Полтавської області в неділю силами ППО знищено кілька повітряних цілей, повідомив мер Кременчука Віталій Малецький, не уточнивши деталей.

++16.40++

За пошкодженням інфраструктури на німецькій залізниці може стояти Росія. "Щоб провернути це, потрібно точно знати систему зв'язку на залізницях. Питання в тому, чи маємо ми справу з диверсією з боку іноземних держав?" - заявив виданням Funke Mediengruppe у неділю, 9 жовтня, голова комітету Бундестагу у справах Європи Антон Хофрайтер (Anton Hofreiter).

Читайте докладніше: У ФРН перевірять причетність РФ до саботажу на залізниці

++16.30++

Російська армія завдали удару по одному з населених пунктів у Сумській області, використовуючи безпілотник, повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко. За його даними, внаслідок удару загинула одна людина.

++15.35++

Кількість загиблих в результаті ракетного удару по Запоріжжю у ніч на неділю збільшилась до 13, серед них є діти, повідомив відділ комунікації поліції Запорізької області.

"Ще 60 громадян госпіталізовані до медичних закладів міста. Серед поранених і загиблих є діти", - йдеться в повідомленні, розміщеному в телеграм-каналі обласної військової адміністрації.

++15.30++

13 суден на бортах яких знаходиться 230,7 тисячі тонн агропродукції для країн Африки, Азії та Європи вийшли у неділю з портів "Одеса", "Південний" та "Чорноморськ". Всього від початку роботи "зернового коридору" 305 суден експортували 6,8 мільйон тонн продовольства, повідомило в Telegram Міністерство інфраструктури.

++15.20++

Збройні сили України звільнили від окупантів понад 1 170 квадратних кілометрів на Херсонському напрямку від початку активних дій. "Продовжується робота і з закріплення територій, і з їхньої зачистки, і з проведення стабілізаційних заходів, оскільки в населених пунктах, в які ми заходимо", - повідомила в неділю в ефірі національного телемарафону керівник об'єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

7 жовтня вона повідомляла про звільнення 500 квадратних кілометрів на цьому напрямі.

Гуменюк також розповіла, що російські війська при відступі мінують будівлі, дороги і навіть поля і закликала українців не поспішати повертатися на звільнені території. "Слід дати можливість фахівцям провести відповідні стабілізаційні заходи", - наголосила вона.

++15.00++

Село Стельмахівка Сватівського району Луганської області звільнене від російських військ Збройними силами України, повідомив в Telegram голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

++14.50++

У відповідь на закиди Мінська про нібито підготовку Києва до удару по Білорусі МЗС України закликало білоруський режим "припинити виконувати забаганки Кремля". Дипломатичну ноту із твердженнями про це МЗС Білорусі вручило послу України Ігорю Кизимі напередодні. "Ця інформація не відповідає дійсності. Ми категорично відкидаємо чергові інсинуації білоруського режиму", – йдеться у йдеться у заяві МЗС України 9 жовтня. У відомстві припустили, що вручення дипломатичної ноти може бути частиною плану Російської Федерації із здійснення провокації та подальшого звинувачення України. "Влада в Білорусі має перестати виконувати забаганки Кремля та негайно припинити надавати підтримку Росії в здійсненні її агресії проти України", - закликали в МЗС України.

Читайте докладніше: Білорусь має припинити виконувати забаганки Кремля - МЗС України

++14.23++

Російські окупанти продовжують ракетний терор проти України, тому вона потребує сучасних систем протиповітряної і протиракетної оборони для того, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, реагуючи на нічний обстріл Запоріжжя окупантами. "Росія продовжує ракетний терор проти Запоріжжя. За ніч 12 ударів по житлових будинках, не менше 12 убитих і ще більше поранених. Україна потребує більш сучасних систем протиповітряної і протиракетної оборони, щоб рятувати невинні життя", - написав Кулеба в Twitter. Він закликав українських партнерів прискорити поставки систем ППО і ПРО в Україну.

++14.07++

Поліція ексгумувала перші 20 тіл на місці масового поховання в деокупованому Лимані Донецької області, повідомив голова Нацполіції України Ігор Клименко. "Розкопки тривають на двох локаціях: за попередньою інформацією, в одній поховані близько 200 цивільних, інша - братська могила військовослужбовців ЗСУ. Серед жертв є діти", - повідомила пресслужба Національної поліції України. Цивільні поховані в одиночних могилах, військові - в траншеї завдовжки 40 метрів. "За словами свідка, він поховав тут за наказом російських загарбників близько 20 українських захисників", - йдеться в повідомленні. "Серед загиблих також сім'я з двома маленькими дітьми", - наголосила пресслужба.

++13.57++

Вранці 7 жовтня російські військовослужбовці обстріляли з літака цивільну автоколону на Херсонщині. Про це у неділю повідомив уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець. За його словами, автомобілі, в яких були мирні жителі, стояли в черзі до понтонної переправи на лівий берег Дніпра біля Дар'ївського мосту (через річку Інгулець - ред.). Українські правоохоронні органи відкрили кримінальне провадження у зв'язку з порушенням російськими військовими законів та звичаїв війни, зазначив Лубінець.

++13.40++

У районі міста Кременчук у неділю силами ППО було збито декілька БПЛА-камікадзе Shahed-136, повідомив мер міста Віталій Малецький.

++13.20++

Сили протиповітряної оборони України збили дрон-камікадзе типу Shahed-136 в небі над Одесою, повідомляє у неділю повітряне командування "Південь". Крім того, на Миколаївщині збили російський військовий літак, імовірно Су-25, зазначили в ПК "Південь".

Фото: Maxar Technologies/AP/picture alliance

++12.59++

Усі російські потяги, затримані напередодні через пошкодження Кримського мосту, відправлено з Криму, повідомляє у неділю "Інтерфакс" з посиланням на транспортну компанію "Гранд Сервис Экспресс".

++12.43++

Росія є державою-терористом, яка не хоче миру, заявив президент України Володимир Зеленський, коментуючи нічний масований ракетний обстріл житлових кварталів Запоріжжя. "Світ має бачити правду. Ракетний удар по мирному населенню Запоріжжя. Зруйновані житлові та приватні будинки, у яких люди вночі просто спали, просто жили, ні на кого не нападали. Україна ніколи не хотіла цієї війни. Україна не робила нічого, щоб її спровокувати. Ми маємо справу з державою, яка не хоче миру. З державою-терористом", - написав Зеленський, опублікувавши фото та відео зі зруйнованими у Запоріжжі приватними будинками.

Раніше в іншому дописі президент пообіцяв, що відповідальні за цей злочин понесуть відповідальність. "Абсолютна підлість. Абсолютне зло. Нелюди і терористи. Від того, хто віддав цей наказ, і до всіх, хто цей наказ виконав. Вони відповідатимуть. Обов’язково. Перед законом і перед людьми", - зазначив Зеленський. Внаслідок нічних ракетних обстрілів Запоріжжя загинуло щонайменше 12 осіб, 49 отримали травми, серед травмованих - шестеро дітей.

++12.30++

Атаку на Кримський міст було організовано спецслужбами України, заявив американській газеті The New York Times високопосадовець на умовах анонімності. За його даними, операція передбачала закладку бомби у вантажівку, що прямувала мостом. Про те, що вибух - це спецоперація СБУ, також писали з посиланням на джерела низка українських ЗМІ. Офіційно Київ не взяв на себе відповідальності за інцидент. Радник глави офісу президента України Михайло Подоляк, коментуючи вибух на Кримському мості, висловив думку, що він став результатом внутрішнього конфлікту серед російських відомств.

++11.59++

Експрезидент США Дональд Трамп закликав до негайних переговорів між Росією та Україною, інакше, на його думку, світові загрожує третя світова війна. "Ми маємо прийти до негайних переговорів щодо мирного завершення війни в Україні, або ми прийдемо до третьої світової війни", - заявив Трамп під час виступу перед прихильниками Республіканської партії в Неваді.

Російські пранкери намагалися ошукати директора Baykar

++11.35++

Головне управління розвідки міноборони України зірвало провокацію російських пранкерів проти генерального директора турецької компанії Baykar Defence Халюка Байрактара, повідомляє пресслужба ГУР МО. Там зазначають, що пранкери планували поспілкуватися з директором від імені прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля за допомогою технології deepfake, що базується на штучному інтелекті та дозволяє створити фальшиве відео. "Щоправда, замість очікуваної розмови з паном Халюком, росіянам "пощастило" поспілкуватися з не менш фейковим "секретарем компанії Baykar". Відтак, і відповідати на питання: а що ж сталося сьогодні з кримським мостом?" - розповіли в пресслужбі. Метою росіян була спроба дискредитації співробітництва між Україною та Туреччиною, зазначили в ГУР.

++11.15++

Киргизстан відмовився від проведення навчань з силами Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ), повідомляє місцеве видання 24.KG з посиланням на міноборони країни. Командно-штабні навчання "Непорушне братство - 2022" мали відбутися з 10 по 14 жовтня у навчальному центрі у киргизькому місті Баликчі, але їх було скасовано міністерством оборони Киргизстану. Про причини рішення оборонного відомства поки невідомо.

++10.54++

Пошкодження Кримського мосту, ймовірно, стало сильним ударом для президента РФ Володимира Путіна, вважають у розвідці міністерства оборони Великобританії. "Він (інцидент. - Ред.) стався через кілька годин після його 70-річчя, він особисто фінансував і відкривав міст, а будівельним підрядником був його друг дитинства Аркадій Ротенберг", - зазначають у британській розвідці. За її даними, останніми місяцями колишній охоронець Путіна, а нині командувач Нацгвардією Росії Віктор Золотов публічно запевняв у безпеці об'єкту, що з'єднує анексований Крим з РФ. Розвідники зазначають, що ступінь пошкодження залізничного переїзду мосту невідомий, проте будь-яке серйозне порушення його пропускної здатності, ймовірно, матиме значний вплив на і без того обмежену здатність Росії підтримувати свої війська на півдні України.

++10.32++

Кремль зробить міноборони Росії цапом-відбувайлом за вибух на Кримському мосту, щоб відвести провину від президента РФ Володимира Путіна, якого вже почали критикувати, вважають в американському Інституті вивчення війни (ISW). Експерти звертають увагу на висловлювання деяких російських націоналістів, невдоволених тим, що Путін і його найближче оточення не тільки не можуть негайно відреагувати на напад на міст, а й не коментують "такі важливі події, як затоплення "Москви", обмін полоненими, включно з бійцями із " Азовсталі", чи крах фронту на Харківському напрямі". "Російські військові блогери та пропагандисти закликали Кремль відновити удари по українській інфраструктурі, але, що примітно, не вимагали, щоб Росія застосувала тактичну ядерну зброю проти України", - наголошується у щоденному аналізі ISW.

++10.10++

Голова Запорізької ОВА Олександр Старух уточнив кількість загиблих під час ракетного обстрілу Запоріжжя. За його даними, зараз відомо про 12 убитих. Госпіталізовано 49 осіб, зокрема 6 дітей, вдалося врятувати 8 осіб. Раніше секретар міськради Анатолій Куртєв повідомив, що загинули 17 місцевих мешканців.

++09.58++

Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь повідомив про передачу Україну ще двох самохідних гаубиць Zuzana 2. "Ми зараз доставили ще один подарунок агресору Путіну, щоб відзначити його 70-й день народження. Чергові дві нові гаубиці Zuzana 2 уже доставлено в Україну", - написав Надь у Twitter.

++09.38++

Міністр оборони Румунії Василе Дінку вважає, що лише за допомогою переговорів Росія отримає шанс для досягнення миру в Україні. "Країни світу, НАТО, США мають вести переговори про гарантії безпеки для України та мир з Росією", - заявив він у суботув ефірі румунського телеканалу PrimaTV. На думку Дінку, Київ наодинці не зможе домовитися з Москвою, оскільки "політичний клас в Україні" нині не може взяти на себе відповідальність за "втрату територій, зрештою, несправедливу втрату територій".

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ЄС готує навчальну місію для український військових

++09.18++

Країни Євросоюзу планують цієї зими здійснити навчання до 15 тисяч українських військових, повідомляє у неділю німецьке видання Welt am Sonntag з посиланням на високопоставлених європейських дипломатів та відповідні рішення. Дві штаб-квартири навчальної місії, тривалістю поки що у два роки, має бути розташовано у Німеччині та Польщі. За даними видання, посли ЄС в рамках Комітету з потань політики і безпеки вже затвердили рішення, згідно з яким відповідні модулі та структури навчальної місії має бути створено у стислі терміни.

++08.44++

За уточненими даними, внаслідок ракетних ударів по Запоріжжю, завданих російськими окупантами, ушкоджено близько 20 будинків приватного сектору, близько 50 багатоповерхівок та чотири заклади освіти, повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

++08.28++

Троє цивільних загинули на Донеччині за добу внаслідок атак РФ, повідомив глава ОВА Павло Кириленко. За його даними, двоє загиблих у Часовому Яру, ще одна людина у Бахмуті. Водночас 14 людей отримали поранення, додав Кириленко.

ЗСУ відбили десятки атак росіян

++08.12++

Протягом останньої доби відбулося майже сорок бойових зіткнень між підрозділами Збройних сил України та російськими загарбницькими військами, повідомляється у ранковому зведенні генштабу ЗСУ у неділю. Найбільш напружена обстановка спостерігалася на Бахмутському та Авдіївському напрямках, де українські захисники відбили понад 30 атак противника.

Протягом минулої доби окупанти завдали 3 ракетних та 26 авіаційних ударів, здійснили понад 75 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Зокрема, внаслідок ударів по житлових будинках та цивільній інфраструктурі Запоріжжя у ніч на неділю, за даними генштабу ЗСУ, загинули та постраждали десятки людей. Окрім того, обстрілів зазнали понад тридцять населених пунктів. Зокрема, Харків, Часів Яр, Попівка, Грабовське, Макіївка, Спірне, Білогорівка, Іванград, Опитне, Кліщіївка, Новомихайлівка, Вугледар, Нікополь, Урожайне та Давидів Брід.

За минулу добу підрозділи сил оборони України відбили атаки росіян в районах населених пунктів Терни, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Іванград, Первомайськ, Опитне, Невельське та Побєда.

Також, за даними генштабу, в окупованих районах України окупанти та колаборанти тікають на територію Криму. "Представники окупаційної влади Нової Каховки вивозять свої сім'ї на тимчасово окуповану територію АР Крим. За наявною інформацією, 7 жовтня, колона з 12 мікроавтобусів вибула до міста Севастополь. Схожа ситуація спостерігається і в Луганській області. Так, зі Старобільська почали евакуйовувати колаборантів до Луганська", - йдеться у повідомленні.

++07.43++

Російські військові готуються до оборони міста Кремінна у Луганській області та його околиць на тлі наступу Збройних сил України, повідомляє РИА "Новости". До населеного пункту прибувають вантажівки з бетонними блоками та інженерною технікою, а також перекидаються підкріплення. Після звільнення Лимана Кремінна може стати наступною ціллю наступу ЗСУ.

Нові ракетні удари по Запоріжжю

++07.39++

Внаслідок ракетного удару по Запоріжжю у ніч на неділю загинуло щонайменше 17 осіб, повідомив у Telegram секретар міськради Анатолій Куртєв. "Внаслідок нічного ракетного удару по Запоріжжю постраждали багатоквартирні будинки та вулиці приватного сектора міста. За попередніми даними, 5 приватних будинків зруйновано та близько 40 - постраждало. На цей час відомо про 17 загиблих. Щирі співчуття рідним", - написав Куртєв.

Голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух опублікував фотографію одного з будинків, у який влучила російська ракета. За його словами, по місту вночі було випущено близько 10 ракет.

++07.28++

Німецький генерал-лейтенант Карстен Броєр (Carsten Breuer), який очолює нове Територіальне командування Бундесверу (TerrFüKdoBw), побоюється збільшення атак та операцій впливу на ФРН з-за кордону. "Ми насамперед готуємося до гібридних загроз - це стан, коли вже не зовсім мир, але ще й не зовсім війна", - заявив він в інтерв'ю виданню Bild am Sonntag, опублікуваному ввечері 8 жовтня. За словами генерала, не йдеться "про ворожу армію з солдатами і танками, яка атакує нашу країну". "Але є й операції впливу, з атаками на інфраструктуру та з кібератаками, або, наприклад, польоти безпілотників-розвідників над казармами. Це як уколи, покликані посіяти невпевненість серед населення та похитнути довіру до нашої держави", - сказав Броєр.

++07.19++

Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила в інтерв'ю британському виданню The Telegraph, що країнам Європи все важче дотримуватися спільної позиції щодо санкцій проти Росії. На її думку, "втома від війни" і внутрішньополітичні проблеми, які посилюються, є головною проблемою на шляху збереження єдності.

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