У ФРН перевірять причетність РФ до саботажу на залізниці

За пошкодженням інфраструктури на німецькій залізниці може стояти Росія. "Щоб провернути це, потрібно точно знати систему зв'язку на залізницях. Питання в тому, чи маємо ми справу з диверсією з боку іноземних держав?" - заявив виданням Funke Mediengruppe у неділю, 9 жовтня, голова комітету Бундестагу у справах Європи Антон Хофрайтер (Anton Hofreiter).
Він нагадав про нещодавні атаки на газопроводи "Північний потік", у яких, на його думку, "слід веде до Кремля". "І ми не можемо виключити, що за нападом на залізницю також стоїть Росія. Можливо, обидві (події. - Ред.) були попереджувальними пострілами, тому що ми підтримуємо Україну", - вважає він.
Тим часом розслідуванням пошкоджень залізничної інфраструктури, що сталися напередодні, зайнялися підрозділи державної безпеки берлінського управління кримінальної поліції. "Не можна виключити політичне підґрунтя", - заявила представниця управління.
Однак наразі в поліції не виявили ознак тероризму чи причетності іноземних держав, інакше до розслідування підключилися б Федеральне управління кримінальної поліції та Федеральна прокуратура.
Пошкодження інфраструктури у Берліні та Герне (федеральна земля Північний Рейн-Вестфалія) практично повністю паралізували залізничний рух на півночі Німеччини на кілька годин 8 жовтня. В результаті виникли порушення в роботі комунікаційної системи GSM-R (Global System for Mobile Communications - Rail), що забезпечує зв'язок між центрами управління, що контролюють рух поїздів.
В неділю залізниця працювала у нормальному режимі, повідомив німецький залізничний оператор Deutsche Bahn. Як оператор, так і федеральне міністерство транспорту виключили, що проблеми, які виникли напередодні, могли виникнути внаслідок простої технічної несправності. "Ми знаємо, що кабелі були навмисно перерізані у двох різних місцях у Німеччині. Цілком ясно, що це був навмисний і безглуздий вчинок", - заявив міністр транспорту Фолькер Віссінґ (Volker Wissing).