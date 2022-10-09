У ФРН перевірять причетність РФ до саботажу на залізниці

В Бундестазі вважають, що атака на "Північні потоки" та пошкодження інфраструктури залізниці можуть бути "попереджувальним пострілом" за підтримку ФРН України.

За пошкодженням інфраструктури на німецькій залізниці може стояти Росія. "Щоб провернути це, потрібно точно знати систему зв'язку на залізницях. Питання в тому, чи маємо ми справу з диверсією з боку іноземних держав?" - заявив виданням Funke Mediengruppe у неділю, 9 жовтня, голова комітету Бундестагу у справах Європи Антон Хофрайтер (Anton Hofreiter).

Він нагадав про нещодавні атаки на газопроводи "Північний потік", у яких, на його думку, "слід веде до Кремля". "І ми не можемо виключити, що за нападом на залізницю також стоїть Росія. Можливо, обидві (події. - Ред.) були попереджувальними пострілами, тому що ми підтримуємо Україну", - вважає він.

Тим часом розслідуванням пошкоджень залізничної інфраструктури, що сталися напередодні, зайнялися підрозділи державної безпеки берлінського управління кримінальної поліції. "Не можна виключити політичне підґрунтя", - заявила представниця управління.

Однак наразі в поліції не виявили ознак тероризму чи причетності іноземних держав, інакше до розслідування підключилися б Федеральне управління кримінальної поліції та Федеральна прокуратура.

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"Умисний і безглуздий вчинок"

Пошкодження інфраструктури у Берліні та Герне (федеральна земля Північний Рейн-Вестфалія) практично повністю паралізували залізничний рух на півночі Німеччини на кілька годин 8 жовтня. В результаті виникли порушення в роботі комунікаційної системи GSM-R (Global System for Mobile Communications - Rail), що забезпечує зв'язок між центрами управління, що контролюють рух поїздів.

В неділю залізниця працювала у нормальному режимі, повідомив німецький залізничний оператор Deutsche Bahn. Як оператор, так і федеральне міністерство транспорту виключили, що проблеми, які виникли напередодні, могли виникнути внаслідок простої технічної несправності. "Ми знаємо, що кабелі були навмисно перерізані у двох різних місцях у Німеччині. Цілком ясно, що це був навмисний і безглуздий вчинок", - заявив міністр транспорту Фолькер Віссінґ (Volker Wissing).