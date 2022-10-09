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Порожнє табло на німецькому вокзалі після збою в роботі залізниці 8 жовтня
Збій в роботі німецької залізниці 8 жовтня міг бути організований Росією.Фото: Moritz Frankenberg/dpa/picture alliance
ПолітикаНімеччина

У ФРН перевірять причетність РФ до саботажу на залізниці

Віталій Кропман | Степан Смишляєв
1 год. тому

В Бундестазі вважають, що атака на "Північні потоки" та пошкодження інфраструктури залізниці можуть бути "попереджувальним пострілом" за підтримку ФРН України.

https://www.dw.com/uk/u-frn-perevirat-pricetnist-rf-do-sabotazu-na-zaliznici/a-63385004

За пошкодженням інфраструктури на німецькій залізниці може стояти Росія. "Щоб провернути це, потрібно точно знати систему зв'язку на залізницях. Питання в тому, чи маємо ми справу з диверсією з боку іноземних держав?" - заявив виданням Funke Mediengruppe у неділю, 9 жовтня, голова комітету Бундестагу у справах Європи Антон Хофрайтер (Anton Hofreiter).

Він нагадав про нещодавні атаки на газопроводи "Північний потік", у яких, на його думку, "слід веде до Кремля". "І ми не можемо виключити, що за нападом на залізницю також стоїть Росія. Можливо, обидві (події. - Ред.) були попереджувальними пострілами, тому що ми підтримуємо Україну", - вважає він.

Тим часом розслідуванням пошкоджень залізничної інфраструктури, що сталися напередодні, зайнялися підрозділи державної безпеки берлінського управління кримінальної поліції. "Не можна виключити політичне підґрунтя", - заявила представниця управління.

Однак наразі в поліції не виявили ознак тероризму чи причетності іноземних держав, інакше до розслідування підключилися б Федеральне управління кримінальної поліції та Федеральна прокуратура.

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"Умисний і безглуздий вчинок"

Пошкодження інфраструктури у Берліні та Герне (федеральна земля Північний Рейн-Вестфалія) практично повністю паралізували залізничний рух на півночі Німеччини на кілька годин 8 жовтня. В результаті виникли порушення в роботі комунікаційної системи GSM-R (Global System for Mobile Communications - Rail), що забезпечує зв'язок між центрами управління, що контролюють рух поїздів.

В неділю залізниця працювала у нормальному режимі, повідомив німецький залізничний оператор Deutsche Bahn. Як оператор, так і федеральне міністерство транспорту виключили, що проблеми, які виникли напередодні, могли виникнути внаслідок простої технічної несправності. "Ми знаємо, що кабелі були навмисно перерізані у двох різних місцях у Німеччині. Цілком ясно, що це був навмисний і безглуздий вчинок", - заявив міністр транспорту Фолькер Віссінґ (Volker Wissing).

Кого Захід підозрює в саботажі "труби Путіна"

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