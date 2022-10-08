Deutsche Bahn заявив про акт саботажу на півночі Німеччини

Німецький залізничний оператор Deutsche Bahn заявив, що акт саботажу викликав масовий збій у залізничній мережі на півночі країни в суботу, 8 жовтня.
"Саботаж на кабелях, життєво важливих для руху потягів, призвів до того, що Deutsche Bahn був змушений зупинити рух поїздів, які курсують на півночі країни, сьогодні вранці майже на три години", - йдеться в повідомленні концерну.
Наразі рух потягів далекого прямування у постраждалих регіонах відновився, проте через наслідки інциденту поїзди досі приходять з запізненням і багато з них перевантажені пасажирами.