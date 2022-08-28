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Місячний проїзний на весь громадський транспорт Німеччини влітку можна було придбати всього за дев'ять євро
Місячний проїзний на весь громадський транспорт Німеччини влітку можна було придбати всього за дев'ять євроФото: Wolfgang Kumm/dpa/picture alliance
ПолітикаНімеччина

Проїзні за 9 євро: Deutsche Bahn прозвітував про успіх акції

Євгенія Наконечна
7 хв. тому

Лише у пунктах продажу Deutsche Bahn влітку продали 26 мільйонів проїзних за 9 євро. Кожен п'ятий власник квитка відкрив для себе громадський транспорт як альтернативу авто.

https://www.dw.com/uk/proizni-za-9-evro-deutsche-bahn-prozvituvav-pro-uspih-akcii/a-62954730

Залізничний оператор Німеччини Deutsche Bahn у неділю заявив, що лише через його пункти продажу придбали 26 мільйонів проїзних за дев'ять євро.

Ця урядова програма недорогого громадського транспорту була запроваджена на літо для пом'якшення різкого здорожчання палива та росту цін на продукти після початку війни Росії проти України. З проїзними за дев'ять євро на місяць або 27 євро на червень, липень та серпень жителі Німеччини могли подорожувати поїздами, метро та автобусами по всій країні з будь-якою кількістю пересадок. Деякими регіональними потягами можна було добратися до Австрії, Нідерландів та Бельгії. Водночас у швидкісних потягах і потягах далекого сполучення такий квиток не діяв.

Програма дешевих квитків, яка коштувала уряду понад 2,5 мільярда євро, закінчується наступного тижня. Аналітики транспортної галузі кажуть, що експеримент спонукав людей здійснювати подорожі, які вони зазвичай не могли би собі дозволити, а також допоміг зменшити використання автомобілів у деяких регіонах приблизно на три відсотка.

Підбиваючи підсумки акції, регіональна транспортна директорка компанії Евелін Палла (Evelyn Palla) повідомила, що кожен п'ятий користувач проїзного знову відкрив для себе громадський транспорт, адже приблизно 20 відсотків квитків придбали люди, які зазвичай не користуються потягами, автобусами та метро.

Точну кількість проданих проїзних Асоціація німецьких транспортних компаній оприлюднить наступного тижня. Очікується, що остаточна кількість буде набагато вищою, ніж названа Deutsche Bahn сьогодні. Ще на початку серпня Асоціація заявляла, що за перші два місяці продали близько 38 мільйонів квитків. 

Зазвичай місячний квиток на громадський транспорт, наприклад, Берліна коштує 86 євро.

Читайте також: Де в Європі за проїзд громадським транспортом не потрібно платити

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