Уся Німеччина - за 9 євро на місяць: головне про новий проїзний квиток

Такого в історії громадського транспорту в Німеччині ще не було. Німецький уряд пішов на безпрецедентні заходи, виділивши 2,5 мільярда євро на проїзні. Цей захід вжили, аби пом'якшити різке подорожчання палива та зростання цін на продукти харчування, які спостерігаються у країні після початку війни Росії проти України. Політики сподіваються, що проїзний за 9 євро стане ложкою меду в бочці дьогтю і що багато автолюбителів почнуть активніше користуватися громадським транспортом.

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Що потрібно знати про проїзний за 9 євро

З 1 червня пересуватися Німеччиною можна, купивши проїзний усього за 9 євро. Для наочності наведемо дані з дослідження Загального німецького автомобільного клубу (ADAC), який регулярно аналізує тарифні системи у найбільших німецьких містах. Вартість єдиного місячного проїзного (нім. Monatskarte) в останньому такому дослідженні наведено за 2021 рік. Найдешевший абонемент пропонують пасажирам у баварській столиці Мюнхені - 57 євро. Найдорожчий - у Гамбурзі: 112,8 євро.

І ось тепер ціле літо по всій Німеччині на проїзні громадського транспорту діятиме єдиний тариф: 9 євро за місяць, 27 євро за три місяці. Проте їздити країною із цим квитком можна буде не на всіх потягах і автобусах, а лише на тих, що належать до мережі ÖPNV. Це скорочена німецька назва громадського транспорту для поїздок на малі відстані (від нім. Öffentlicher Personennahverkehr) - міського, приміського, місцевого. Мова йде про автобуси, трамваї, метро, ​​електрички, річкові пороми, водні трамвайчики і навіть канатні дороги.

Придбати проїзний може будь-хто, у тому числі туристи. Для дітей проїзний теж доступний за спеціальним тарифом у 9 євро, який діє до 31 серпня 2022 року. Діти до шести років у всіх містах можуть їздити безкоштовно, а у Дрездені та Лейпцигу - до початку навчання у школі. Студенти в Німеччині купують свої особливі семестрові проїзні (нім. Semesterticket), але й вони, як і решта, тепер можуть скористатися пільговим тарифом. На практиці це виглядатиме так: усі витрати на проїзний, що перевищать 9 євро, буде відшкодовано. Такої політики ÖPNV дотримуватиметься щодо всіх співробітників німецьких підприємств, які мають місячний проїзний (нім. Jobticket).

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З проїзним за 9 євро можна пересуватися всіма напрямками і здійснювати будь-яку кількість пересадок. Швидкісні потяги та потяги далекого сполучення в ÖPNV не входять, тому для проїзду потягами з кодом ICE, IC, EC, Thalys, FlixTrain використовувати такий проїзний не можна. Придбати квиток можна на сайті Deutsche Bahn (DB), за допомогою спеціальних додатків, у автоматах продажу квитків, а також у центрах продажу квитків DB.

З проїзним за 9 євро можна пересуватися всіма напрямками і здійснювати будь-яку кількість пересадок

Проїзний за 9 євро призначається для поїздок усередині Німеччини, але є й низка винятків у регіонах на кордоні зі сусідніми країнами. Наприклад, з таким проїзним можна доїхати на регіональному поїзді в Баварії (BRB) до Зальцбурга і Куфштайна в Австрії. На регіональних потягах в Аахені за ті ж 9 євро на місяць можна буде їздити у певних напрямках до Нідерландів та Бельгії. Це зроблено для тих, хто працює в цих регіонах та здійснює щоденні поїздки на роботу й назад.

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Які сумніви викликає такий захід

Ця акція входить до пакета заходів, вжитих німецьким урядом для полегшення того фінансового тягаря, який ліг на плечі жителів Німеччини після початку війни в Україні. І попит на цю пропозицію вже великий, стверджує Петер Корнеліус (Peter Cornelius) зі Спілки пасажирів громадського транспорту Pro Bahn у Німеччині.

У розмові з DW він зазначив: "По всій країні продано вже сім мільйонів проїзних. Якщо додати до цього ще колишніх власників проїзних, які отримали відповідну знижку на свої абонементи, ми отримаємо 30 мільйонів клієнтів, які скористалися актуальною пропозицією. Чи будуть вони всі нею користуватися, це вже інше питання". А як ця пропозиція позначиться на ситуації у поїздах, які й так були переповненими? Теж питання.

Петер Корнеліус побоюється, що проїзним за демпінговими цінами користуватимуться переважно люди, яким ця пропозиція адресувалася не в першу чергу. "У мене складається враження, що проїзний за ціною в 9 євро буде в першу чергу використовуватися з туристичною метою - до 80 відсотків. Проте у принципі цей захід було ухвалено за аналогією зі знижками на бензин для автомобілістів - тільки для людей, змушених регулярно їздити на великі відстані потягом". У Німеччині їх називають Pendler, що можна перекласти як "маятники" або "човники". До пандемії до таких можна було зарахувати 60 відсотків найманих працівників. І саме для них це може обернутися негативним досвідом. "Якщо люди добиратимуться до роботи, як оселедці в бочці, то, звичайно, вони явно будуть не дуже задоволені. І у підсумку у вересні, після закінчення акції, всі знову пересядуть на автомобілі", - каже представник Pro Bahn у Німеччині.

Політики оцінюють ситуацію оптимістично. Міхаель Тойрер (Michael Theurer) із Вільної демократичної партії (ВДП) вважає, що ця акція - "справжня сенсація". Утім, далеко не всі роблять ставки на те, що цей захід підштовхне мешканців Німеччини пересісти на громадський транспорт у тривалій перспективі. Президент Федерального галузевого об'єднання транспортних компаній VDV Інґо Вортманн (Ingo Wortmann) заявив німецьким ЗМІ: "Я вважаю цей квиток позитивним моментом, але особливо великих очікувань я з ним не пов'язую". Крім того, багато хто побоюється зростання цін на транспорт після того, як акція закінчиться.

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