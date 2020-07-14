Де в Європі за проїзд громадським транспортом не потрібно платити

Замість автомобіля - громадський транспорт: зміна ситуації із громадським транспортом у Німеччині нині обговорюється не лише у зв'язку з глобальним потеплінням і зміною клімату, а й на тлі агресивної війни Росії проти України. У відповідь на зростання цін на пальне німецький уряд вжив низку заходів, щоб полегшити ситуацію жителів, які змушені збільшити свої витрати на транспорт та продукти харчування. Одним із таких заходів став проїзний квиток за 9 євро. Він має полегшити фінансове навантаження на мешканців Німеччини та мотивувати їх пересісти з приватного на громадський транспорт. Як це працюватиме на практиці - покаже час. Втім, у деяких європейських країнах вже накопичено певний досвід роботи з популяризації громадського транспорту.

Люксембург

"Люксембург - перша країна у світі, яка зробила мобільність безкоштовною", - наголошує уряд Люксембургу на своєму сайті. Маленьке герцогство відмінило платні квитки на громадський транспорт із 1 березня 2020 року. Користуватися громадським транспортом безкоштовно можуть не лише місцеві жителі, а й гості та туристи. Люксембург має рекордну кількість пасажирів, які приїжджають на роботу із сусідніх країн.

Міністр транспорту Люксембургу Франсуа Бауш назвав перехід на безкоштовне користування громадським транспортом важливим соціальним заходом. Уряд хоче перетворити країну, населення якої за 20 років збільшилося на 40 відсотків, на так звану "лабораторію мобільності".

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Щодо динаміки пасажиропотоку з моменту запровадження безкоштовного громадського транспорту, то офіційної статистики поки що немає. Обмежувальні заходи під час пандемії коронавірусу, запроваджені одразу після того як користування громадським транспортом було оголошено безплатним, спотворюють статистику перших місяців. Безкоштовний проїзд громадським транспортом фінансується в Люксембурзі з держбюджету.

Мальта

Мальта хоче запровадити безкоштовний громадський транспорт із 1 жовтня 2022 року. Таким чином вона стане другою європейською країною, яка скасує продаж квитків. Уряд оголосив свої плани ще в жовтні 2021 року під час обговорення бюджету. Одна з цілей - зменшити залежність людей від автомобілів, пояснив DW Бертран Борг, редактор відомої мальтійської газети Times of Malta.

Автовокзал у місті Валлетта - столиці Мальти

Безкоштовний транспорт на Мальті фінансується за рахунок податків. Усі мешканці, які оформили спеціальні проїзні квитки, надалі зможуть користуватися громадським транспортом безкоштовно. Якщо туристи захочуть скористатися такою пропозицією, їм потрібно буде оформити квитки заздалегідь, до прибуття в країну.

Гасселт, Бельгія

До скасування оплати громадського транспорту вдаються не лише країни, а й окремі міста та громади. Бельгійське місто Гасселт здобуло міжнародну популярність головно після скасування ще 1997 року плати за проїзд на громадському транспорті.

Залізнична станція міста Гасселт

Ця акція проіснувала кілька років, але в 2013 році міській адміністрації довелося визнати, що в довгостроковій перспективі фінансові витрати на безкоштовне користування громадським транспортом виявилися занадто високими.

Таллінн, Естонія

У Таллінні, столиці Естонії, всі мешканці, зареєстровані в місті, з 2013 року можуть безкоштовно користуватися автобусами та електричками. Адміністрація міста зважилася на цей крок ще й тому, що під час фінансової кризи багато людей вже не могли дозволити собі оплату квитків. Втім, проєкт довелося субсидувати за рахунок додаткових податкових надходжень.

Безкоштовний громадський транспорт у Таллінні

До цього часу модель працювала в естонській столиці без особливих проблем. Але питання про безкоштовний громадський транспорт в Естонії залишається спірним, каже естонський журналіст Евелін Калдоя: "Люди скаржаться на те, що поменшало маршрутів та стикувань для пересадок на інші лінії та види транспорту". Це означає, що ця безкоштовна система не дуже корисна для людей, які користуються нею для поїздок на роботу та додому, вважає Калдоя.

В інтерв'ю DW Калдоя наголошує, що проєкт не зменшив кількість автомобілів на дорогах. "Незважаючи на безкоштовний громадський транспорт, люди, які раніше їздили машиною, продовжують це робити і далі", - констатує Калдоя. Якщо автомобільний трафік і скоротився, це пов'язано насамперед із підвищенням цін на паливо. Автобуси та електрички тепер безкоштовні не лише у столиці, а й у більшості регіонів Естонії.

Дюнкерк, Франція

В іншому європейському місті безплатний громадський транспорт посприяв скороченню автомобільного руху: це французьке місто Дюнкерк на Нормандському узбережжі. Тут безкоштовно користуватись громадським транспортом можна вже з 2018 року. Головним завданням проєкту було пересадити людей на громадський транспорт.

Вулиця французького міста Дюнкерк

Здається, місто досягло своєї мети. Згідно з дослідженням, проведеним кілька місяців після запровадження безкоштовного громадського транспорту, проєкт призвів до скорочення кількості поїздок на приватних автомобілях: половина опитаних заявили, що вони тепер користуються автобусами набагато частіше, ніж раніше. Близько п'яти відсотків опитаних навіть продали свою машину або відмовилися від придбання другої машини для інших членів сім'ї через безкоштовний проїзд автобусами.

Експерименти на островах Данії

На деяких островах Данії можна було тимчасово користуватися безкоштовним місцевим транспортом, переважно з економічних причин.

Ліна Холм-Якобсен, координаторка зв'язків з громадськістю та маркетингу Visit Denmark, розповіла DW, що це було частиною програми підтримки уряду Данії з розвитку туризму під час обмежувальних заходів через пандемію коронавірусу. Влітку 2020-го та 2021 років проїзд на поромах на данські острови був безкоштовним для пасажирів без автомобіля. Крім того, під час літнього сезону ціни на громадський транспорт у Данії були значно знижені. Безкоштовний пором цього року більше не доступний, але пасажири все ще можуть скористатися зниженими цінами на місцевий громадський транспорт.