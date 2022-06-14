У Німеччині продали вже 16 мільйонів проїзних за 9 євро

Відтоді, як у Німеччині 1 червня запровадили на літо проїзний за 9 євро на місяць, було продано вже понад 16 мільйонів таких квитків. Попит на новий вид проїзного документу і досі залишається значним. Про це у вівторок, 14 червня, повідомляє галузева Асоціацію німецьких транспортних компаній (Verband Deutscher Verkehrsunternehmen).

Окрім того, ще щонайменше 10 мільйонів людей передплатили квиток на три літніх місяці, повідомляють в асоціації. Тож загальна кількість користувачів новим проїзним може сягнути 30 мільйонів щомісяця.

Напередодні німецька державна залізнична компанія Deutsche Bahn повідомила, що протягом перших двох днів - 1 та 2 червня - кількість пасажирів у регіональних поїздах зросла в середньому на 10 відсотків. Аналогічна ситуація спостерігалася і 7-8 червня після довгих святкових вихідних у Німеччині. Втім, у Deutsche Bahn зазначили, що проводили порівняння з середнім пасажиропотоком у будні 2021 року, тож наразі зарано говорити чи збільшення кількості пасажирів протягом цих чотирьох днів цьогоріч спричинено саме запровадженням нового проїзного.

Нагадаємо, з 1 червня пересуватися Німеччиною можна купивши проїзний усього за 9 євро. Тобто ціле літо по всій Німеччині на проїзні громадського транспорту діятиме єдиний тариф: 9 євро за місяць, 27 євро за три місяці. Проте їздити країною із цим квитком можна буде не на всіх потягах і автобусах, а лише на тих, що належать до мережі ÖPNV.

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Німецький уряд пішов на такий безпрецедентний крок аби пом'якшити різке подорожчання палива та зростання цін на продукти харчування, які спостерігаються у країні після початку війни Росії проти України.

Також з початку літа скасовується і безкоштовний проїзд за документами у громадському транспорті Німеччини для українських біженців. Вони теж можуть придбати проїзний за 9 євро на місяць.