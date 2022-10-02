За тренуванням ЗСУ в Німеччині намагались шпигувати з дронів

У міністерстві оборони ФРН підтвердили, що за навчаннями українських військових на полігоні в Німеччині 1 жовтня намагались шпигувати з безпілотників. Поліція розслідує, хто за цим стоїть.

У Німеччині за військовим полігоном Вільдфлекен (Wildflecken), на якому тренують українських військовослужбовців, намагалися шпигувати за допомогою дронів. Це у неділю, 2 жовтня, виданню Business Insider підтвердили в міністерстві оборони ФРН.

Не менше 12 дронів у районі полігону помітили в ніч на 1 жовтня. Після виявлення безпілотників у безпосередній близькості до полігону, на кордоні німецьких федеральних земель Баварія та Гессен, поліцейські продовжують слідчі заходи.

На території полігону Бундесверу (німецьких збройних сил. - Ред.) Вільдфлекен українські військовослужбовці навчаються на бронетранспортерах Dingo. Німеччина пообіцяла надати Києву 50 таких машин.

У міністерстві не відповіли на запитання про те, хто стоїть за шпигуванням, але в кулуарах говорять, що це могла бути Росія, пише видання.

Шпигування РФ за тренуваннями ЗСУ в Німеччині

Наприкінці серпня німецький тижневик Der Spiegel повідомив із посиланням на дані служби військової контррозвідки MAD, що спецслужби Росії шпигували за навчанням ЗСУ роботі з західними системами озброєнь.

Російські агенти стежили за підготовкою українців поблизу міста Ідар-Оберштайн, а також поблизу міста Графенвер.

У першому інструктори артилерійської школи Бундесверу разом із збройними силами Нідерландів навчали українських солдатів використовувати самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze 2000, які обидві країни передали Україні.

В другому, де розміщується найбільший військовий полігон США в Європі площею 200 квадратних кілометрів, військовослужбовці США проводили заняття з українцями щодо застосування американських артилерійських систем, гаубиць, радарних систем і броньованих автомобілів, що постачаються в рамках військової допомоги Україні.

Незабаром після початку навчального процесу MAD помітила підозрілі автомобілі, з яких, імовірно, велося спостереження за дорогами, що ведуть до обох військових об'єктів. Крім того, над навчальними центрами кілька разів пролітали невеликі дрони, які знімали підготовку українських солдатів. Німецькі служби безпеки також підозрюють, що російські спецслужби могли намагатися отримати доступ до мобільних телефонів українців за допомогою спеціальних пристроїв.

Читайте також: Шольц відвідав тренування ЗСУ та пообіцяв додаткову зброю