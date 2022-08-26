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Війна Росії проти України
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Panzerhaubitze 2000
Panzerhaubitze 2000, на я ких українські військові проходили навчання в НімеччиніФото: Sebastian Gollnow/dpa/picture alliance
ПолітикаНімеччина

РФ шпигувала за тренуваннями ЗСУ в Німеччині - розвідка

Даниїл Сотников | Євгенія Наконечна
2 год. тому

У німецькій військовій контррозвідці вважають, що російські агенти вели спостереження поблизу полігонів у ФРН, на яких проходили навчання українських Збройних сил.

https://www.dw.com/uk/specsluzbi-rf-spiguvali-za-trenuvannami-zsu-v-nimeccini-rozvidka/a-62937684

Спецслужби Росії шпигували в Німеччині за процесом навчання українських військовослужбовців роботі з західними системами озброєнь, повідомив у п'ятницю, 26 серпня, німецький тижневик Der Spiegel із посиланням на дані служби військової контррозвідки MAD.

За інформацією останньої, російські агенти стежили за підготовкою українців поблизу міста Ідар-Оберштайн, а також поблизу міста Графенвер. У першому інструктори Бундесверу (німецьких збройних сил. - Ред.) навчали українських колег використовувати самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze 2000, в другому військовослужбовці США проводили заняття з українцями щодо застосування американських артилерійських систем.

Незабаром після початку навчального процесу MAD помітила підозрілі автомобілі, з яких, імовірно, велося спостереження за дорогами, що ведуть до обох військових об'єктів. Крім того, над навчальними центрами кілька разів пролітали невеликі безпілотні літальні апарати, які знімали підготовку українських солдатів. Німецькі служби безпеки також мають підозри, що російські спецслужби могли намагатися отримати доступ до мобільних телефонів українців за допомогою спеціальних пристроїв.

Навчання українських військових у Німеччині

У Графенвері розташований найбільший військовий полігон США в Європі площею 200 квадратних кілометрів. Наприкінці квітня речник міністерства оборони США Джон Кірбі підтвердив, що там почали навчати українських солдатів використанню гаубиць, радарних систем і броньованих автомобілів, що постачаються в рамках військової допомоги Україні

В артилерійській школі Бундесверу в Ідар-Оберштайні 11 травня розпочалося спільне зі збройними силами Нідерландів навчання українських солдатів роботі з Panzerhaubitze 2000, які обидві країни передали Україні.

Шольц на тренуваннях ЗСУ

25 серпня канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) відвідав військовий полігон Путлос, де Бундесвер навчає військовослужбовців з України користуватися самохідними зенітними установками Gepard.

"Чоловіки, які перебувають тут, захищатимуть свою країну. Вони захищатимуть її від страшної загрози, що виходить для України від жорстокої агресивної війни з боку Росії. І ми продовжимо підтримувати їх за допомогою наших фінансових коштів, але також і за допомогою зброї, яку ми можемо надати з боку Німеччини", - сказав він.

Шольц висловив своє "захоплення" українськими солдатами за їхню "мужність" та подякував тренерам Бундесверу за підготовку Збройних сил України. 

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