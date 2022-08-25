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Олаф Шольц на "Гепарді"
Олаф Шольц на "Гепарді"Фото: Marcus Brandt/dpa/picture alliance
ПолітикаУкраїна

Шольц відвідав тренування ЗСУ та пообіцяв додаткову зброю

Анастасія Шепелева
2 год. тому

Канцлер ФРН Олаф Шольц приїхав на німецький полігон, де вчать солдатів з України користуватися установками Gepard, та пообіцяв подальше надання важкого озброєння Києву.

https://www.dw.com/uk/solc-vidvidav-trenuvanna-zsu-ta-poobicav-dodatkovu-zbrou/a-62926438

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) зустрівся з українськими солдатами, які проходять підготовку в Німеччині, та пообіцяв Україні подальшу військову підтримку. Про це у четвер, 25 серпня, повідомляє AFP.

Німеччина має намір допомогти "забезпечити солдатам оптимальну підтримку, якої вони потребують", сказав Шольц під час візиту на військовий полігон Путлос у федеральній землі Шлезвіг-Гольштейн, де Бундесвер навчає військовослужбовців з України користуватися самохідними зенітними установками Gepard.

Шольц пообіцяв, що Німеччина й надалі передаватиме Києву важке озброєння. Він, зокрема, назвав самохідні гаубиці, реактивні системи залпового вогню та систему протиповітряної оборони IRIS-Т, яка здатна "забезпечити захист повітряного простору цілого міста".

Канцлер ФРН пояснив, що Німеччина допомагає Україні сучасною та ефективною зброєю, адже українці "мають право захищати свою країну, цілісність, незалежність та суверенітет". Шольц наголосив на підтримці України з боку її міжнародних партнерів, а "особливо Німеччини", яка буде й надалі допомагати "не лише фінансами, а й зброєю".

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Шольца вразили ЗСУ та "Гепарди"

Крім того, німецький лідер висловив своє "захоплення" українськими солдатами за їхню "мужність" та подякував тренерам Бундесверу за підготовку ЗСУ.

Шольц та військовий Бундесверу
Шольц та військовий БундесверуФото: Steffen Kugler/Bundespresseamt/dpa/picture alliance

Шольц не оминув увагою і самі самохідні зенітні установки Gepard та був вражений їхніми можливостями. Як пише AFP, канцлер побачив, "наскільки вони ефективні та дієві при організації оборони проти атак з повітря".

Напередодні ФРН передала Україні половину з 30 обіцяних установок Gepard. Решту Берлін має надіслати до кінця літа. До цього у ЗМІ ширилася інформація, що нібито в Берліні ігнорують прохання України щодо подальших постачань озброєнь.

Потужності німецьких "Гепардів"

Gepard може зі своїх двох гармат 35-міліметрового калібру вражати повітряні цілі зі швидкістю понад тисячу пострілів за хвилину: літаки, гелікоптери, дрони або ракети на висоті до трьох з половиною кілометрів. Крім того, як пояснюють експерти, вони ефективні і для ураження наземних цілей на відстані до шести кілометрів, адже здатні за лічені хвилини знищити цілий конвой.

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