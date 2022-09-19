PzH 2000, MARS II, Dingo: Німеччина передає Україні ще зброї

З урахуванням нових постачань, загальна кількість переданих Німеччиною Україні PzH 2000 зросте до 14. Також Україна отримає 50 броньованих автомобілів Dingo та дві РСЗВ MARS II.

Берлін направить Києву ще чотири самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze 2000 (PzH 2000)з боєприпасами, повідомила на брифінгу у понеділок, 19 вересня, міністерка оборони ФРН Крістіне Ламбрехт (Christine Lambrecht), пише агенція dpa.

Вона додала, що ці САУ чудово зарекомендували себе в бою і нові постачання збільшать загальну кількість переданих Україні від Німеччини PzH 2000 до 14 одиниць. Також такі гаубиці Україна отримала від Нідерландів.

Крім того, ФРН надасть ще дві реактивні системи залпового вогню MARS II і 50 броньованих автомобілів Dingo.

Дискусія про танки триває

Українські посадовці останнім часом неодноразово закликали Німеччину передати сучасні танки для Збройних сил України. Відповідні пропозиції лунали і від членів правлячої коаліції ФРН. Однак німецький канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz) систематично відхиляє такі прохання, наголошуючи, що його країна "не ухвалюватиме одноосібних рішень".

Читайте також: Коментар: Україні потрібно надати німецькі танки - і негайно