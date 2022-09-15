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Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук закликав Німеччину проявити лідерство і надати Україні танки.Фото: Jean-Francois Badias/AP/picture alliance
КонфліктиУкраїна

Стефанчук у ФРН закликав першими дати Україні сучасні танки

Степан Смишляєв
8 год. тому

Голова українського парламенту вважає, що ФРН не повинна чекати, поки інші країни проявлять відповідну ініціативу і має самостійно продемонструвати лідерство.

https://www.dw.com/uk/stefancuk-u-nimeccini-zaklikav-persimi-dati-ukraini-sucasni-tanki/a-63125838

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук, який прибув до Німеччини для участі в конференції голів парламентів країн Великої сімки (G7), закликав Берлін відіграти провідну роль у постачанні Україні сучасних бойових танків, повідомила агенція dpa в ніч на четвер, 15 вересня.

"Німеччина повинна відповідати своїй лідерській ролі та бути першою країною, яка постачатиме бойові танки", - заявив він.

Голова українського парламенту додав, що така країна, як Німеччина, "не має чекати, що зроблять інші".

Читайте також: Коментар: Україні потрібно надати німецькі танки - і негайно

Візит голови Верховної Ради до ФРН

Крім участі в конференції G7, Стефанчук матиме низку двосторонніх зустрічей: з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром (Frank-Walter Steinmeier), головою Бундестагу Бербель Бас (Bärbel Bas), спікеркою Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі, головою Палати представників парламенту Японії Хіроюкі Хосодою, головою Національних зборів парламенту Франції Яель Брон-Піве та головою палати депутатів парламенту Італії Роберто Фіко.

За його словами, нинішній візит до Берліну -  це "історичний шанс долучитися до зустрічі світового значення та говорити про першочергові потреби, короткострокові завдання і довгострокові перспективи України". Голова парламенту додав, що в рамках заходу G7 буде окрема панель, присвячена агресії Росії проти України та її наслідкам для нової міжнародної безпекової архітектури.

Німеччина не поспішає давати танки

Стефанчук - не перший український високопосадовець, який закликає Німеччину передати сучасні танки для Збройних сил України. Відповідні пропозиції лунали і від членів правлячої коаліції ФРН. Однак німецький канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz) систематично відхиляє прохання про танки для України.

12 вересня міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт (Christine Lambrecht) заявила, що Берлін не постачатиме Києву танки в односторонньому порядку. "Жодна країна поки що не постачала бойові машини піхоти чи бойові танки західного виробництва", - сказала вона.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав цю позицію ФРН такою, що розчаровує, а радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна очікує від Європи важкої техніки для продовження контрнаступу ЗСУ.

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Німеччина сперечається про танки й важку зброю для України

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