 Німеччина поставила Україні реактивні системи залпового вогню Mars II | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.07.2022

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Новини

Німеччина поставила Україні реактивні системи залпового вогню Mars II

Також Україні доставлено ще три самохідні гаубиці PzH 2000, заявила міністерка оборони Німеччини.

Німецькі реактивні системи залпового вогню Mars II

Німецькі реактивні системи залпового вогню Mars II

Німеччина поставила Україні реактивні системи залпового вогню Mars II, заявила у вівторок, 26 липня, міністерка оборони країни Крістіне Ламбрехт (Christine Lambrecht), інформує агенція dpa. Також вона повідомила про передачу Києву ще трьох самохідних артилерійських установок Panzerhaubitze 2000 (PzH 2000).

"Обіцяні реактивні системи залпового вогню Mars II і ще три самохідні гаубиці PzH 2000 доставлено. Ми дотримуємося свого слова", - заявила вона.

Поставку Mars II вже підтвердив і керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. 

Німецька техніка для України

У понеділок, 25 липня, український міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що Збройні сили України (ЗСУ) отримали від Німеччини перші три самохідні зенітні установки Gepard.

Про плани поставити їх Києву в Берліні заявили ще наприкінці квітня. Згодом міністерка оборони ФРН Ламбрехт та Резніков домовилися, що 30 "Гепардів" Німеччина передасть ЗСУ до кінця літа. Половину з них разом із боєприпасами Ламбрехт пообіцяла доставити з німецьких арсеналів до України в липні.

"Гепарди" стали другою поставкою важкого озброєння з Німеччини за п'ять місяців повномасштабного наступу Росії в Україну. У червні в Україну прибули сім самохідних гаубиць PzH 2000 і важка артилерія, здатна вражати цілі за 40 кілометрів. 

Читайте також: Броньовані "Леопарди" та "Гепарди": не молоді, але досі небезпечні

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