Перші німецькі "Гепарди" Україна отримає у липні

Перші 15 зенітних самохідних установок (ЗСУ) "Гепард" із німецьких арсеналів надійдуть до України у липні. Про це міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт (Christine Lambrecht) та її український колега Олексій Резніков домовилися у ході відеоконференції у п'ятницю, 20 травня, передає агентство dpa.

Пакет допомоги Києву включає також надання 59 тисяч одиниць боєприпасів, постачання ще 15 установок до кінця літа та навчання українських військових на базах Бундесверу.

"Гепард" - це ефективна зброя, яка також має значний стримувальний ефект, наприклад, для захисту критичної інфраструктури, - заявила Ламбрехт після переговорів. - Зараз ми спільно працюємо над тим, щоб перші 15 "Гепардів" із повністю навченими екіпажами були готові до розгортання із середини липня".

Олексій Резніков назвав розмову з Ламбрехт "дуже продуктивною". "Ми обговорили початок нового важливого проекту, який зміцнить можливості української армії", - написав він у Twitter, пообіцявши про подробиці повідомити найближчим часом.

Німеччина також поставить Україні сім самохідних гаубиць PzH 2000. Навчання українських солдатів роботі з ними вже триває.

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