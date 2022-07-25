Україна отримала від Німеччини перші три "Гепарди"

Збройні сили України (ЗСУ) отримали від Німеччини перші три самохідні зенітні установки Gepard, повідомив український міністр оборони Олексій Резніков в ефірі національного телемарафону в понеділок, 25 липня.

"Поки від Німеччини, можу вже повідомити, сьогодні офіційно зайшли перші три "Гепарди". До них нам передані декілька десятків тисяч набоїв. Ми очікуємо перших 15 "Гепардів" (у липні. - Ред.). Три сьогодні вже заїхали в Україну і вони сьогодні вже в розпорядженні ЗСУ", - розповів він.

Потужності німецьких "Гепардів"

Gepard може зі своїх двох гармат 35-міліметрового калібру вражати повітряні цілі зі швидкістю понад 1000 пострілів за хвилину: літаки, гелікоптери, дрони або ракети на висоті до трьох з половиною кілометрів. Крім того, як пояснюють експерти, вони ефективні і для ураження наземних цілей на відстані до шести кілометрів, адже здатні за лічені хвилини знищити цілий конвой.

Про плани поставити їх Києву в Берліні заявили ще наприкінці квітня. Згодом міністерка оборони ФРН Крістіне Ламбрехт (Christine Lambrecht) та Резніков домовилися, що 30 "Гепардів" Німеччина передасть ЗСУ до кінця літа. Половину з них разом із боєприпасами Ламбрехт пообіцяла доставити з німецьких арсеналів до України в липні.

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Інша німецька зброя для України

У списку переданого Німеччиною озброєння Україні, серед іншого, є сім самохідних артилерійських установок Panzerhaubitzen 2000, близько 500 протиповітряних ракет Stinger, майже три тисячі переносних зенітно-ракетних компексів "Стріла", 100 кулеметів MG3, а також артилерійські снаряди, набої до стрілецької зброї, протитанкові міни, протидронові гармати та інше.

Передача комплекса протиповітряної оборони IRIS-T SLM і трьох реактивних систем залпового вогню Mars надалі залишається у планах. Німеччина також збирається передати для ЗСУ тисячі протиповітряних снарядів, десятки пікапів Toyota і бронетранспортерів М113, різні види дронів, броньовані авто, радіолокайну станцію протибатарейної боротьби Cobra та інше озброєння.

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