Німеччина планує надати Україні "Гепарди"

Німеччина має намір надати Україні зенітні самохідні установки "Гепард". Про це повідомила німецька міністерка оборони Крістіне Ламбрехт (Christine Lambrecht) у вівторок, 26 квітня, перед початком зустрічі міністрів оборони з майже 40 країн, що відбувається цього дня на американській авіабазі Рамштайн у ФРН на запрошення глави Пентагону Ллойда Остіна, передає агентство Reuters. За словами Ламбрехт, відповідне рішення щодо "Гепардів" німецький уряд ухвалив напередодні.

Зустріч міністрів закордонних справ на американській військовій авіабазі Рамштайн у Німеччині відкрив вранці у вівторок, 26 квітня, глава Пентагону Ллойд Остін. За словами очільниці німецького міністерства оборони, щоб Україна швидко отримала важке озброєння, для якого не потрібне довготривале навчання, з парнерами у Східній Європі ініційовано "круговий обмін". "Вони дають техніку з радянського виробництва Україні, а ми заповнюємо ці прогалини", - цитує слова з тексту її промови агенство AFP. Крім того, Німеччина планує докласти більше зусиль для вишколу українських військових.

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Раніше цього дня агентство dpa і газета Süddeutsche Zeitung повідомили, що німецький уряд планує уможливити постачання Україні зенітних установок Гепард з промислових запасів. За цими даними, виробник Krauss-Maffei Wegmann (KMW) отримав "зелене світло", щоб можливо було експортувати модернізовані "Гепарди" з колишніх запасів Бундесверу. Як зазначає агентство Reuters, "Гепард" може зі своїх двох гармат 35-міліметрового калібру вражати повітряні цілі: літаки, гелікоптери, дрони або ракети на відстані до шести кілометрів. "Гепарди" виготовлялися з початку 1970-х років і постачалися серед іншого до Нідерландів та Бельгії. Бундесвер перестав їх використовувати приблизно років тому, зазначає dpa. З-поміж країн НАТО "Гепарди" досі використовують у Румунії.

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