Міністр оборони Румунії - за переговори про мир в Україні

Переговори - єдиний шанс для РФ укласти мир в Україні, вважає голова міноборони Румунії Василе Дінку. Вести їх із Москвою мають країни НАТО та США.

Міністр оборони Румунії Василе Дінку вважає, що лише за допомогою переговорів Росія отримає шанс для досягнення миру в Україні. "Країни світу, НАТО, США мають вести переговори про гарантії безпеки для України та мир з Росією", - заявив він у суботу, 8 жовтня, в ефірі румунського телеканалу PrimaTV.

На думку Дінку, Київ наодинці не зможе домовитися з Москвою, оскільки "політичний клас в Україні" нині не може взяти на себе відповідальність за "втрату територій, зрештою, несправедливу втрату територій".

При цьому російська сторона зберігає ресурси для затягування бойових дій, вважає міністр. "Ідеально було б досягти ситуації переговорів, навіть якщо це закінчиться заморожуванням конфлікту, переговори все одно принесуть більше користі, ніж те, що відбувається зараз, - знищення людських життів та майна", - наводить слова Дінку румунське видання G4Media.ro.

"Система має замінити Путіна"

Говорячи про долю нинішнього російського керівника, Василе Дінку припустив, що система має сама замінити Володимира Путіна. "Є лише один спосіб покласти край кар'єрі, скажімо так, політика і тому, що відбувається сьогодні в Росії, - щоб система, яку представляє Путін, відшукала йому заміну", - сказав румунський міністр. У такій авторитарній системі заміна диктатора може статися в "один момент", вважає Дінку.

Переговори України та РФ

Раніше, 4 жовтня, Україна офіційно відмовилася від будь-яких переговорів із Путіним у зв'язку з анексією Росією українських територій після проведених на окупованих частинах так званих "референдумів". Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони (РНБО) України від 30 вересня, ухвалене у відповідь на анексію.

Зеленський у своєму відеозверненні заявив, що "Україна завжди пропонувала Росії домовитися про співіснування на рівних, чесних, гідних та справедливих умовах", але з Путіним це зробити неможливо, тому Україна буде готова до діалогу з Росією, коли там з'явиться "інший президент" .

Тим часом прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що в Москві мають намір "очікувати зміни позиції чинного президента України, або будемо вести переговори вже з наступним".