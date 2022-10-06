У Києві відповіли на заклик РФ до перемовин: З новою владою

225-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події четверга, 6 жовтня.

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 5 жовтня.

На цій сторінці DW розповідає про події четверга, 6 жовтня (час київський).

++21.27++

За три дні продажу військових облігацій в "Дії" українці придбали їх на 25 мільйонів гривень, повідомили в міністерстві цифрової трансформації.

Також, за пів дня розкупили всі 10 тисяч браслетів, зроблених із останньої довоєнної партії металургійного заводу "Азовсталь" в Маріуполі для збору коштів на так звану "Армію дронів". При цьому в міністерстві кажуть, що продажі не зупиняють, бо вже почали створення наступного накладу.

++21.00++

В Україні відповіли на заклик РФ до переговорів: З новою владою

Голова Ради Федерації Росії Валентина Матвієнко запропонувала парламентам Росії та України негайно сісти за стіл переговорів і спробувати зрозуміти один одного, знайти домовленості. На зустрічі спікерів парламентів країн Великої двадцятки в Джакарті вона заявила, що Росія виступає за переговори, діалог, мирне політичне вирішення "цієї кризи".

На її слова відреагував голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук. "Якось росіянам вдається нападати, вбивати, намагатись анексувати і одночасно пропонувати переговори. При цьому, чим більше землі звільняють Збройні сили України, тим частіше і наполегливіше пропонують "поговорити". Звільнимо ще більше - може, з’явиться і конкретика, як і коли російські окупанти готові забиратися геть з нашої землі", - написав він у Facebook.

У свою чергу секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов порадив Матвієнко думати не про мирні угоди, а про покаяння та лінію захисту в Гаазі. "Ви голосуєте руками, які по лікті в українській крові. Не відволікайтесь на речі, які вас вже не стосуються. Перемовини будуть, але тільки з новою російською владою. Але тоді ви будете вже дуже далеко", - написав він у Facebook.

++20.36++

Норвегія обмежує доступ російських рибальських суден до своїх портів. Їм дозволять відвідувати тільки три порти після безпекової перевірки. Про повну заборону поки не йдеться.

"Неприйнятна анексія Росії в Україні, атаки на газопроводи в Балтійському морі і підвищена активність безпілотників спонукала уряд до подальшого посилення безпеки", - цитує заяву норвезького міністерства закордонних справ агенція Reuters.

++20.10++

Дугін, Газманов, Чичеріна: ЄС оновив санкційний список

Європейський Союз оновив список персональних санкцій. До нього включили окупаційних ставлеників Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

Фото: Yves Herman/REUTERS

Також під обмеження потрапили ідеолог "русского мира" Олександр Дугін і російські артисти Олег Газманов, Микола Расторгуєв, Юлія Чичеріна. Крім того, тепер у санкційному списку більше співробітників міністерства оборони РФ і глава російської Центральної виборчої комісії Елла Памфілова.

Раніше сьогодні ЄС запровадив восьмий пакет санкцій щодо РФ за війну в Україні. Серед іншого, він запроваджує граничну ціну на російську нафту.

Читайте докладніше: Дугін, Газманов, Чичеріна: ЄС оновив санкційний список

++19.51++

Правоохоронні органи Швеції завершили огляд місць вибухів на газопроводах "Північний потік" і "Північний потік-2". Вони переконані, що причиною витоків газу стала навмисна атака, повідомила Служба державної безпеки Швеції.

"Попереднє розслідування, яке триває, має показати, чи може хтось бути оголошений підозрюваним, а потім притягнутий до кримінальної відповідальності", - наголосили в службі держбезпеки.

Читайте детальніше: Розслідування: "Північні потоки" зруйнували навмисні вибухи

++19.23++

Депутатка Бундестагу в Києві "оцінює потребу ЗСУ в танках"

Голова комітету з питань оборони німецького Бундестагу Марі-Аґнес Штрак-Ціммерманн (Marie-Agnes Strack-Zimmermann), яка прибула сьогодні з дводенним візитом до Києва, відвідала зруйнований аеродром "Антонов" у Гостомелі на Київщині.

Марі-Аґнес Штрак-Ціммерманн Фото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Вона також планує відвідати різні позиції Збройних сил України, а завтра зустрітися з українськими міністром оборони Олексієм Резніковим, керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком і народними депутатами. З представниками українського уряду та військовими депутатка обговорюватиме подальші постачання Німеччиною озброєнь, зокрема сучасних західних бойових танків. Штрак-Ціммерманн хоче з'ясувати, яких саме німецьких танків потребує Україна, і таким чином посилити тиск на канцлера ФРН Олафа Шольца (Olaf Scholz), який від надання Києву такого озброєння поки відмовляється.

Читайте детальніше: Глава оборонного комітету Бундестагу приїхала в Київ оцінити потребу в танках

++18.58++

Росія мобілізувала на війну близько двох тисяч кримчан

У Німеччині з дводенним візитом перебуває постійна представниця президента України в Криму Таміла Ташева та керівниця служби забезпечення діяльності Кримської платформи Марія Томак.

Ташева повідомила, що на півострові до лав російських збройних сил уже мобілізували на війну близько двох тисяч громадян. "Якщо перше, що вони зроблять - це здадуться в полон, ми візьмемо це до уваги на судових слуханнях або під час розслідування конкретних випадків", - наголосила вона.

Вона також розповіла, що за час окупації до Криму приїхали щонайменше пів мільйона громадян Росії, перебування яких на півострові буде вважатися незаконним після відновлення контролю України над ним. Водночас, за її словами, вони матимуть можливість отримати дозвіл на перебування в Криму, якщо у них народились діти, або якщо вони знаходяться у шлюбі з громадянами України. Ташева повідомила, що українська сторона вже працює над створенням стратегії з економічних і юридичних питань на території півострова після деокупації.

Читайте докладніше: РФ мобілізувала на війну дві тисячі кримчан - представниця Зеленського

++18.29++

Росія в ніч на четвер вперше з серпня нанесла ракетний удар по Україні з території Білорусі. "Сьогодні зранку чотири літаки Ту-22 М3 стратегічної авіації країни агресора з повітряного простору Білорусі завдали авіаційний удар по території України. Попереднє застосування авіації з цього напрямку було 28 серпня", - сказав заступник начальника головного оперативного управління генерального штабу Збройних сил України Олексій Громов. Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат уточнив у коментарі "Українській правді", що удар нанесли двома ракетами Х-22 по Хмельницькій області. Одна з двох ракет впала поряд з об'єктом інфраструктури в Шепетівському районі, інша - на пустирі.

++18.03++

Українські військові вже вчаться управляти комплексами NASAMS і IRIS-T - ЗСУ

NASAMS Фото: Robin Van Lonkhuijsen/ANP/dpa/picture alliance

Українські військові вже проходять підготовку з управління зенітними ракетними комплексами NASAMS та IRIS-T, заявив на брифінгу речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.

Він зазначив, що Україна нині очікує на надходження цих систем зі США та Німеччини, щоби доповнити вже наявну систему протиповітряної оборони. На думку Ігната, отримати NASAMS буде простіше, оскільки вони перебувають на озброєнні в багатьох країн, на відміну від німецьких IRIS-T, які Берлін обіцяв надати Києву вже у жовтні.

++17.46++

З 21 вересня Збройним силам України вдалося просунутися на Харківщині в глибину оборони російської армії на 55 кілометрів, встановити контроль над 93 населеними пунктами та взяти під контроль понад 2400 квадратних кілометрів регіону. Про це повідомив заступник начальника головного оперативного управління генерального штабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов на брифінгу.

Він також розповів, що РФ застосувала проти України вже 86 іранських дронів Shahed-136. За його словами, 60 відсотків із них були знищені українською протиповітряною обороною.

Тим часом прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін на зустрічі з першим віцепрезидентом Ірану Мохаммадом Мохбером сьогодні запросив іранські компанії замінити західні бренди, які пішли з Росії через санкції, запроваджені за війну в Україні, пишуть російські ЗМІ.

Читайте також: Україна позбавила акредитації посла Ірану

++17.22++

Кількість загиблих унаслідок семи ракетних ударів російської армії по Запоріжжю збільшилась до трьох. Постраждали 13 людей. Врятована 21 особа, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

++17.10++

Рада звільнила голову НБУ Шевченка

Верховна Рада України звільнила Кирила Шевченка з посади голови Національного банку.

НБУ Фото: Sergii Kharchenko/NurPhoto/picture alliance

Як повідомляє народний депутат Ярослав Железняк, постанову, внесену президентом України Володимиром Зеленським, підтримали 263 депутати. Сам Шевченко, який перед цим подав у відставку, присутній на засіданні парламенту не був.

При цьому Зеленський зареєстрував у Раді постанову про призначення головою Нацбанку Андрія Пишного. Профільний комітет парламенту розгляне її сьогодні на засіданні о 19.00.

Читайте детальніше: Верховна Рада України Рада звільнила Шевченка з посади голови Нацбанку

++16.52++

В Україні створили партію браслетів "Символ незламності" з останньої довоєнної партії металургійного заводу "Азовсталь", кошти від продажу яких направлять на закупівлю безпілотників для української армії.

"Саме з такої сталі в 1981 році була виготовлена шахта для запуску космічного корабля, у 2012 - новий саркофаг на Чорнобильській атомній електростанції. У 2022 листопрокатний цех став одним із місць, де героїчно тримали оборону своєї сталевої фортеці захисники й захисниці Маріуполя. Купуючи браслет, ви допомагаєте Збройним силам України. Всі виручені кошти йдуть на закупівлю потужних безпілотників для Армії дронів", - йдеться у пресрелізі міністерства цифрової трансформації України.

Браслети виготовив бренд Sova. Придбати їх можна через сайт фандрейзингової платформи, ініційованої президентом України Володимиром Зеленським United24, за 1500 гривень. Доставку безкоштовно забезпечить "Нова Пошта".

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++16.25++

Європарламент закликає збільшити військову допомогу Україні

Держави-члени Європейського Союзу та інші міжнародні партнери України повинні "істотно збільшити військову допомогу країні", відповідаючи на запити українського уряду, йдеться у резолюції Європейського парламенту, ухваленій в четвер.

Країни, "які вагаються" щодо надання зброї Україні, мають відкинути сумніви і зробити свій посильний внесок у припинення війни, зазначається в резолюції, яку підтримали 504 депутати, і проти якої проголосували 26.

++16.06++

ЗСУ: З жовтня під контролем 29 населених пунктів Херсонщини

З початку жовтня Збройні сили України взяли під контроль 29 населених пунктів Херсонської області. Про це повідомив на брифінгу заступник начальника головного оперативного управління генерального штабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов. Назви населених пунктів він не уточнив.

Фото: Metin Aktas/AA/picture alliance

У свою чергу речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк повідомила, що протягом жовтня українські військові звільнили понад 400 квадратних кілометрів території Херсонщини та посунули лінію фронту на Півдні на 20 кілометрів від початку контрнаступу в регіоні. Зокрема, за її словами, у Бериславському районі Херсонської області ЗСУ звільнили від російської окупації дев'ять населених пунктів: Любимівку, Хрещенівку, Українку, Велику та Малу Олександрівки, Давидів Брід , Петропавлівку, Нововоскресенське та Новогригорівку.

Читайте докладніше: Україна взяла під контроль 29 населених пунктів Херсонщини з жовтня - ЗСУ

++15.49++

Понад 1,6 мільйона українців примусово депортовані в Росію, повідомив президент України Володимир Зеленський в онлайн-зверненні до учасників сесії генеральної асамблеї Організації американських держав (ОАД).

++15.27++

Росія намагалися замовити через треті країни 200 тисяч бронежилетів і 500 тисяч комплектів зимового одягу, але від Туреччини отримала відмову, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

"Ми маємо точну інформацію з Туреччини від наших партнерів, що росіяни намагалися замовити через треті країни 200 тисяч бронежилетів і 500 тисяч комплектів зимового одягу. Це означає, що у них із цим біда. Турецькі партнери їм, до речі, відмовили", - цитує "Інтерфакс-Україна" слова Резнікова на конференції.

++14.59++

Профільний комітет Верховної Ради України рекомендував парламенту звільнити голову Національного банку України (НБУ) Кирила Шевченка, повідомив народний депутат Ярослав Железняк. Відповідне подання вніс президент України Володимир Зеленський після того, як Шевченко подав у відставку. Сьогодні ввечері комітет розгляне питання призначення головою Нацбанку Андрія Пишного.

Читайте також: НАБУ і САП повідомили про підозру у розтраті коштів голові НБУ Шевченку

++14:38++

6 жовтня російські війська двічі обстріляли Запоріжжя модифікованими ракетами С-300, повідомив очільник Запорізької ОВА Олександр Старух.

"Наразі відомо про одного загиблого, 12 поранених та 21 врятованих, але під завалами ще можуть залишатися люди, - повідомив він у Telegram. - Ситуація складна: завалів багато, рятувальники намагаються розібрати їх скоріше, аби встигнути врятувати людей".

++14:00+

До Києва з робочим візитом приїхала адміністраторка Агентства США з міжнародного розвитку USAID Саманта Пауер.

"Я щойно приїхала до Києва. Це критичний момент для українського народу, оскільки він захищає свою свободу від жорстоких нападів, звільняє окуповані землі, готується до зими та зміцнює демократичні інститути та верховенство закону. USAID зараз і завжди підтримуватиме Україну", – написала вона у Twitter.

++13:30++

В Київ прибула голова комітету Бундестагу з оборони Марі-Аґнес Штрак-Ціммерман (Marie-Agnes Strack-Zimmermann). В ході візиту вона планує поспілкуватися з представниками українського уряду, політиками та військовими, аби дізнатися про потреби України.

"Німеччина повинна збільшити підтримку", - написала Штрак-Ціммерман на Twitter.

++12:10++

За уточненими даними, внаслідок ранкового ракетного удару військ РФ по Запоріжжю загинула одна жінка, іншу змогли врятувати медики. Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Олександр Старух. За його даними, поранень різного ступеню тяжкості зазнали сім людей, їх було госпіталізовано.

"Жертв могло бути значно більше, але завдячуючи вчасним та професійним діям запорізьких працівників ДСНС вже вдалося врятувати 21 постраждалого", - написав Старух в Telegram.

++11:50++

Триваючий контрнаступ України на півночі та півдні, ймовірно, змусить Кремль віддавати пріоритет обороні одного району за рахунок іншого, потенційно збільшуючи ймовірність успіху України в обох. Про це йдеться у черговому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Окрім того, аналітики зазначають, що посилення внутрішньої критики російської "часткової мобілізації", ймовірно, спонукає президента РФ Володимира Путіна перекласти відповідальність на російське міністерство оборони і, зокрема, на міністра оборони Сергія Шойгу. Указом від 5 жовтня Путін відтермінував мобілізацію для всіх студентів, включаючи заочників і магістрантів, пишуть аналітики. Путін заявив російським ЗМІ, що через те, що "міністерство оборони вчасно не внесло зміни в законодавчу базу щодо списку немобілізованих, доводиться вносити корективи".

"Путін, швидше за все, відкладатиме звільнення Шойгу стільки, скільки зможе, щоб продовжувати звинувачувати Шойгу в постійних військових невдачах і заручитися підтримкою інших груп", - йдеться у звіті ISW.

++11:00++

Збройні сили України посунули лінію фронту на півдні на 20 км від початку контрнаступу на Херсонщині 2 жовтня, йдеться в щоденному зведенні британської розвідки, яке публікується у Twitter міністерства оборони країни. У розвідці зазначають, що це вдалося зробити насамперед завдяки просуванню вздовж східного берега Інгульця та західного берега Дніпра, однак ЗСУ поки що не загрожують основним російським оборонним позиціям.

"Російське командування, ймовірно, розглядає зростаючу загрозу в секторі Нової Каховки як одну з найбільш актуальних проблем", – зауважується в огляді. Так, пошкоджена переправа через Дніпро в цьому районі залишається одним із небагатьох доступних для РФ шляхів для поповнення сил.

На думку британських розвідників, наразі Росія постала перед дилемою - відведення бойових сил за Дніпро робить оборону решти Херсонської області більш надійною, втім політичний імператив Кремля - залишатися і захищатися. Для оборони Херсона РФ спрямувала більшу частину своїх недоукомплектованих повітряно-десантних військ, які не мають достатньої кількості особового складу, стверджують розвідники. Через брак додаткових високоякісних сил швидкого розгортання для стабілізації фронту РФ ймовірно розгорне мобілізовані резерви у цьому секторі, припускають у розвідці Великобританії.

++10:40++

Російські війська знову завдали ракетного удару по Запоріжжю, повідомив очільник Запорізької ОДА Олександр Старух. Подробиць наразі немає.

У місті ще продовжують розбирати завали після ранкового ракетного обстрілу з боку РФ.



++09:40++

Росія стала найбільшим "постачальником" важкого озброєння для Києва після контрнаступу ЗСУ на Харківщині. Такого висновку дійшли журналісти видання The Wall Street Journal (WSJ) з огляду на дані українських сил та аналітичного порталу Oryx.

Так, за їхніми твердженнями, Україна захопила 460 російських бойових танків, 92 самохідні гаубиці, 448 бойових машин піхоти, 195 бойових броньованих машин і 44 реактивні системи залпового вогню. Точна кількість захопленої зброї, ймовірно, більша, припускає видання.

Більшу частину техніку ЗСУ отримали на Харківщині завдяки хаотичному відступу російських сил, які лишали своє озброєння. Водночас РФ з лютого присвоїла 109 українських танків, 15 САУ та 63 бойових машин піхоти, пише WSJ із посиланням на портал Oryx.

++08:41++

За попередніми даними, дві людини загинули внаслідок ранкового обстрілу Запоріжжя військами РФ, під завалами знаходяться ще щонайменше п'ять людей. Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Олександр Старух.



"Одна жінка загинула. Ще одна померла в машині швидкої допомоги, - написав він у Telegram. - Багато людей врятовано. Серед них - трирічна дівчинка, дитину ушпиталено. На місці подій триває рятувальна операція".

++08:18++

Російські війська за добу, 5 жовтня, завдали п'ять ракетних та вісім авіаційних ударів, здійснили понад 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по території України, йдеться у ранковому зведенні генерального штабу ЗСУ. Під вогнем РФ – населені пункти Київської, Харківської, Сумської, Донецької, Запорізької, Херсонської, Дніпропетровської, Миколаївської областей.

Крім того, за даними генштабу, по мірі просування українського контрнаступу з окупованих РФ територій тікають прихильники окупаційної влади. Так, зі Сватового до Новопскова на Луганщині поїхали три автобуси з ними, а на Херсонщині представники приватних охоронних компаній з окупованого Криму планують евакуюватися назад на півострів, зазначають у генштабі ЗСУ.

Також росіяни мінують об'єкти інфраструктури в окупованому Енергодарі, де, зокрема, розташована Запорізька АЕС, йдеться у зведенні.

++07:56++

Україна розпочинає приєднання до Організації економічного співробітництва та розвитку, заявив у відеозверненні ввечері 5 жовтня президент України Володимир Зеленський. "Це одна з найпрестижніших глобальних організацій, вона об'єднує 38 найсильніших держав. Це демократії, це ринкові економіки, це більшість економічного потенціалу світу. Від Австрії до Японії, від США до Південної Кореї, від Канади до Туреччини", - зауважив український лідер та додав, що заявку України на вступ підтримали в організації.

"Україна отримала спеціальний статус країни, що приєднується. І всі необхідні умови для повноправного членства ми виконаємо", - наголосив він.

За його словами, вже цього року у Києві запрацює регіональний офіс організації.

++07:48++

Українські Збройні сили звільнили три населених пункти на Херсонщині - Нововоскресенське, Новогригорівку і Петропавлівку, повідомив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні ввечері 5 жовтня.

Крім того, він відзначив військових Повітряних сил ЗСУ, яким за добу вдалося збити шість безпілотників іранського виробництва, які використовують війська РФ. "Три безпілотники були збиті зенітниками 302-го зенітного ракетного харківського полку, а ще три збили наші льотчики-винищувачі з 204-ї севастопольської бригади тактичної авіації. Я дякую за влучність, хлопці!" - сказав Зеленський.

Водночас він звернувся до російських окупантів, зауваживши, що жодна зброя, включно з іранськими дронами Shahed-136, не допоможе їм виграти війну.

Читайте також: Деокупація Луганщини: ЗСУ звільнили шість населених пунктів

++07:42++

В ніч з 5 на 6 жовтня війська РФ здійснили низку атак на Україну безпілотниками-камікадзе Shahed-136 іранського виробництва, повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ. Протиповітряна оборона України на півдні країни знищила дев’ять таких дронів, повідомляють в командуванні, проте інших подробиць не наводять.

++07:20++

Зранку 6 жовтня російські війська завдали сім ракетних ударів по Запоріжжю, влучивши у житлові будинки, повідомив очільник Запорізької ОВА Олександр Старух. Будівлі зазнали значних руйнувань, під завалами опинилися люди, написав він.

"Кількість жертв уточнюється, люди знаходяться під завалами. Працюють рятувальники", - написав Старух у Telegram.