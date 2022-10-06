Лідери 44 країн обговорюють у Празі війну РФ проти України

У Празі в четвер, 6 жовтня, зібралися глави держав та урядів 44 країн Європи, щоб обговорити війну Росії проти України. В установчому саміті Європейської політичної спільноти беруть участь лідери 27 країн-членів Європейського Союзу, Великобританії та держав, які мають статус кандидата або партнера ЄС, зокрема, й Україна. Її представляє прем'єр-міністр Денис Шмигаль, а президент Володимир Зеленський виступив онлайн.

Ініціатор нового переговорного формату президент Франції Еммануель Макрон висловив сподівання, що саміт у столиці Чехії стане для президента РФ Володимира Путіна "сигналом єдності" Європи. Організатор форуму прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала у своїй промові на відкритті зустрічі сказав: "Важко дивитися злу в очі, але перемога буде за правдою. Усі ми в глибині серця знаємо, що Україна переможе, оскільки правда на її боці".

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Зеленський закликає до реалізації "формули миру"

Президент України назвав новий переговорний формат потужною можливістю повернути мир у Європу. "Тут з нами немає представників Росії - держави, яка географічно ніби й належить до Європи, але з погляду своїх цінностей і поведінки є найбільш антиєвропейською державою світу", - зауважив він.

Зеленський наголосив, що Росія не хоче миру, а всю свою політику підпорядкувала веденню війни: "Вона використовує все - від продовольчої кризи до радіаційного шантажу, від дестабілізації енергоринків до ядерного шантажу". Президент України закликав учасників саміту реалізувати так звану "формулу миру", яку він представив на засіданні Генеральної асамблеї Організації Об’єднаних Націй.

Своєю чергою прем'єр-міністр України повідомив, що обговорив на полях саміту енергетичні виклики. "Найважливішим завданням сьогодні є демілітаризація та повернення повного контролю України над Запорізькою АЕС", - наголосив він.

Також прем'єр наголосив на важливості продовження санкційного тиску, особливо щодо російських енергоресурсів, поки РФ не виведе свої війська за межі міжнародно визнаних кордонів України та не заплатить за свої злочини.

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Протиріччя між учасниками щодо енергетичної безпеки

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) назвав новий переговорний формат "великою інновацією". За його словами, позитивний момент - що тепер глави держав і урядів з усієї Європи вперше можуть обговорювати теми, які їх хвилюють, без порядку денного та необхідності приймати рішення за підсумками дискусій.

Ще до початку саміту різко позначилися протиріччя між країнами ЄС щодо проблеми енергетичної безпеки. Зокрема, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький розкритикував уряд ФРН: "Неприпустимо, щоб енергетична політика ЄС диктувалась Німеччиною". Раніше Берлін висловив незгоду з вимогою Польщі та 14 інших країн ЄС обмежити ціну на газ, оскільки це нібито може призвести до його нестачі.

Прем'єр-міністерка Великобританії Ліз Трасс напередодні саміту наголосила, що він не повинен стати "порожньою балаканиною". У статті для The Times вона зауважила, що хотіла би тіснішої співпраці з питань безпеки, енергетичної та міграційної політики. Трас закликала спільними зусиллями покінчити з залежністю від російських енергоносіїв. "Ми маємо зробити так, щоби Путін програв", - написала вона.

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