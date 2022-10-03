В Україні почали продаж військових облігацій через "Дію"

У застосунку продаються лише гривневі облігації з максимальною дохідністю в 16 відсотків річних і строком до 1,5 року.

Через додаток "Дія" починаючи з понеділка, 3 жовтня, можна придбати військові облігації - облігації внутрішньої державної позики (ОВДП), розміщені міністерством фінансів для забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану.

"Купуючи облігації, ви даєте державі в борг гроші і назад отримуєте їх з відсотками. Це як депозит державі, який працює на перемогу", - зазначає міністерство цифрової трансформації.

Для того, щоб отримати можливість купувати облігації, необхідно оновити застосунок.

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Різновиди військових облігацій

В "Дії" доступні сім видів облігацій з назвами окупованих територій України: Крим, Донецьк, Луганськ, Херсон, Мелітополь, Маріуполь та Горлівка.

Вони відрізняються строком вкладення (від одного місяця до 1,5 року), а також дохідністю (від 11 до 16 відсотків річних).

Мінімальна ціна облігації - 900 гривень. "Виплати надійдуть на картку єПідтримка", - уточнив у Telegram міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Через "Дію" не продаються військові облігації в євро і доларах, які також розміщує мінфін.

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Хто продає облігації

Облігації в застосунку продаються через "Алфа-банк" і "Укргазбанк", які входять до переліку банків-первинних дилерів, затвердженого раніше мінфіном. Всього у цьому переліку 11 банків.

Також в "Дії" облігації продаються за посередництва Bond.ua - додатку "створеного компанією ViaVersa у співпраці з інвестиційною компанією BTC Broker". "БТС Брокер" має ліцензію на провадження "професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами", вказано на сайті компанії.

Чому для продажу військових облігацій через "Дію" обрані саме ці банки та компанія, в мінцифрі не вказують.

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