США думають виділяти Україні 1,5 мільярда доларів щомісяця

Білий дім провів переговори з низкою посадовців Європейського Союзу, переконуючи їх наслідувати приклад США щодо виділення щомісячної допомоги Україні, пише Bloomberg.

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США розглядають можливість виділяти Україні 1,5 мільярда доларів щомісяця для підтримки її фінансового становища доки триває війна, розв'язана Росією. Про це у неділю, 2 жовтня, повідомляє агенція Bloomberg із посиланням на анонімні джерела.

За даними видання, Вашингтон також хоче переконати союзників у Європі наслідувати цей приклад: Білий дім провів переговори з цього приводу з низкою посадовців Європейського Союзу та закликав їх посилити допомогу Києву.

Очікується, що наступного тижня лідери ЄС обговорять на саміті в Чехії фінансові потреби України. За словами одного джерела, дипломатам, які готують цю зустріч, повідомили, що очікуваний рівень фінансування від європейських країн має бути таким же, як і місячні 1,5 мільярда доларів, які готові надавати США.

Міжнародний валютний фонд раніше заявляв, що Україні потрібно близько п'яти мільярдів доларів щомісяця, щоби підтримувати економіку.

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Мільярдна допомога США Україні

Нещодавно президент США Джо Байден підписав закон, який передбачає понад 12 мільярдів доларів на підтримку України.

Від початку повномасштабної війни Росії проти України США передали Києву понад 16,2 мільярда доларів військової допомоги. Загалом від приходу до влади Байдена Україна отримала від США близько 16,9 мільярда доларів допомоги на оборону, а з 2014 року - приблизно 19 мільярдів.

За словами радника Байдена з національної безпеки Джейка Саллівана, цього тижня США оголосять про нову негайну безпекову допомогу Україні.

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