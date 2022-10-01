Байден затвердив надання Україні 12,3 мільярда доларів

Президент США підписав закон, який передбачає виділення Україні 12,3 мільярда доларів. Напередодні його підтримали в Сенаті та Палаті представників США.

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден підписав закон про тимчасове фінансування урядових програм, який передбачає понад 12,3 мільярда доларів екстреної допомоги Україні. Про це повідомили на сайті Білого дому ввечері п'ятниці, 30 вересня.

Закон "передбачає асигнування федеральним відомствам на 2023 фінансовий рік до 16 грудня 2022 року для продовження нинішніх проєктів та діяльності федерального уряду, а також включає додаткові асигнування для реагування на ситуацію в Україні".

Напередодні цей законодавчий акт ухвалили в Сенаті (верхня палата Конгресу. - Ред.) та Палаті представників (нижня палата парламенту. - Ред.). Тоді видання The Washington Post писало, що 7,8 мільярда доларів передбачені на військову допомогу Україні, 4,5 мільярда - на підтримку економічної стабілізації та 35 мільйонів доларів - на забезпечення ядерної безпеки та реагування на можливі ядерні інциденти в Україні.

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США оголосять нову безпекову допомогу Україні наступного тижня

Від початку повномасштабної війни, розв'язаної Росією проти України, США передали Києву понад 16,2 мільярда доларів військової допомоги. Загалом від приходу до влади Байдена Україна отримала від США близько 16,9 мільярда доларів безпекової допомоги, а з 2014 року - приблизно 19 мільярдів.

Останній, 22-й транш, США оголосили 28 вересня. В її рамках Київ має отримати системи захисту від російських безпілотників іранського виробництва, які все частіше розгортають на лінії зіткнення, а також 18 реактивних систем залпового вогню HIMARS. Водночас у міністерстві оборони США заявили, що доставка в Україну нових HIMARS займе роки.

30 вересня радник Байдена з національної безпеки Джейк Салліван повідомив на брифінгу, що наступного тижня США оголосять про нову негайну безпекову допомогу Україні.