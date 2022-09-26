Війна в Україні коштуватиме економіці світу 2,8 трлн доларів

215-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW стежить за подіями понеділка, 26 вересня.

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 25 вересня. На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за подіями понеділка, 26 вересня (час київський).

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Росія дискредитована як постійний член РБ ООН, стверджує офіційний представник зовнішньополітичної служби Євросоюзу Петер Стано.

"Після нещодавніх загроз застосувати ядерну зброю Росія повністю дискредитувала себе як постійний член Ради безпеки ООН. Адже на постійних членах цієї ради лежить обов'язок і відповідальність задавати напрям, в якому рухається світ, визначатиме, пануватиме в ньому мир чи війна і зневажання Статуту ООН", - підкреслив він на брифінгу у Брюсселі у понеділок.

Також Стано підтвердив, що закликаючи напередодні призупинити членство РФ у Радбезі ООН, глава Ради ЄС Шарль Мішель виступив від імені всіх країн Євросоюзу

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Повномасштабна війна Росії проти України до кінця наступного року коштуватиме світовій економіці 2,8 трильйони доларів. Як зазначають експерти, опитані американським виданням The Wall Street Journal, напад РФ на Україну спричинив стрибок цін на енергоносії, що викликало зниження доходів домашніх господарств та підірвало довіру ділових кіл. Війна порушила ланцюжки поставок, призвела до нестачі продовольства та інших предметів першої потреби.

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Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко порадив Єврокомісії, які російські ЗМІ вносити до санкційного списку ЄС. Заступниця голови ЄК з питань юстиції та захисту європейських цінностей Вєра Юрова у понеділок обговорила з Ткаченко, хто серед російських ЗМІ "поширює найтоксичнішу брехню і хто має опинитися в санкційному списку". За результатами спільної зустрічі у Львові вона також припустила, що до сьомого пакету санкцій, увійдуть рішення щодо російських енергоресурсів та імпорту.

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Російські війська завдали ракетного удару по об'єкту цивільної інфраструктури в Первомайському Харківської області, повідомив у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Унаслідок удару також пошкоджена критична інфраструктура, повністю зруйновано два приватні будинки. Загинула 15-річна дівчина, інформація про поранених уточнюється.



++14.24++

Міжнародне агентство з ядерної енергії (МАГАТЕ) запустило переговори щодо створення зони ядерної безпеки на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС), повідомив голова агентства Рафаель Гроссі. "Розпочалася зустріч МЕА із заступником держсекретаря США з контролю над озброєннями Бонні Дженкінс. У центрі уваги - термінове створення зони ядерної безпеки та захисту на Запорізькій АЕС. Робота задля гарантування безпеки ядерних об'єктів України залишається пріоритетом, і підтримка США високо цінується", - написав він у Twitter.

Раніше цього дня Гроссі заявив на пленарному засіданні Генеральної конференції МАГАТЕ, що він готовий до подальших консультацій цього тижня з Росією та Україною щодо створення зони ядерної безпеки навколо ЗАЕС. "Минулого тижня у мене з'явилася можливість розпочати консультації з Україною та Росією щодо створення в терміновому порядку зони ядерної безпеки навколо ЗАЕС, - сказав Гроссі. - І я готовий продовжити ці консультації в обох країнах цього тижня".

++14.18++

Президентка Молдови Майя Санду пригрозила позбавляти громадянства жителів країни за участь у війні проти України на боці Росії. "Є ризик мобілізації громадян Молдови у східних районах Молдови (невизнане Придністров'я. - Ред.). Ми розглядаємо можливість відкликання громадянства у громадян, які мають лише громадянство Молдови й виступатимуть у військовому конфлікті на боці агресора", - заявила Санду за підсумками засідання Вищої ради безпеки Молдови.

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Звільнені з полону п'ять українських командирів із "Азовсталі" проходять у Туреччині медичний огляд. Про це у своєму Telegram-каналі написав напередодні керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. За його словами, невдовзі вони зможуть побачитися зі своїми рідними. Як зазначив Єрмак, голова Фонду держмайна Рустем Умеров за дорученням президента України Володимира Зеленського прибув до Туреччини, щоб перевірити умови, в яких мешкають звільнені полонені, та розповів, що вони комфортні.

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Парламент РФ може розглянути законопроєкти про анексію Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей уже 29 вересня. Про це повідомляють російські інформагенції з посиланням на неназвані джерела. За інформацією РІА "Новости", президент Росії Володимир Путін може виступити перед парламентом у п'ятницю, 30 вересня, зі зверненням за підсумками "референдумів", які проводяться на окупованих територіях України.

++13.52++

В деокупованій Балаклії на Харківщині відновлено електропостачання, повідомив заступник глави Офісу президента України Кирило Тимошенко в Telegram-каналі. "Сьогодні Балаклія отримала електроенергію, далі до живлення під'єднуємо Ізюм! Разом з електроенергією з'являються можливості для швидкого повернення адміністративних та банківських послуг, зможе ефективно працювати місцеве самоврядування та всі інші органи, що дотичні до утворення системи життєзабезпечення наших громадян. Врешті, люди зможуть жити просто комфортно, забувши про необхідність розпалювання багаття для приготування їжі чи обігріву", - написав посадовець.

++13.33++

РФ готує проведення масованих кібератак на об'єкти критичної інфраструктури України та її союзників, повідомило Головне управління розвідки (ГУР) міноборони України в соцмережі Facebook. За даними українських розвідників, насамперед таких атак зазнають "підприємства енергетичної галузі". "При проведенні операцій використовуватиметься досвід кібератак на енергосистеми України 2015 та 2016 років", - ідеться у повідомленні.

Кібернападами РФ спробує посилити ефект ракетних ударів по об'єктах електрозабезпечення насамперед на сході та півдні України. Російське командування переконане, що це призведе до сповільнення наступальних дій українських Сил оборони, кажуть у Києві. Також у Кремлі намірилися збільшити інтенсивність DDoS-атак на критичну інфраструктуру найближчих союзників України, насамперед Польщі та країн Балтії, запевняють українські військові розвідники.

++13.07++

В Україні працюють уже 10 регіональних центрів уповноваженого з питань зниклих безвісти, повідомляє міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Згідно з повідомленням пресслужби відомства, на початку минулого тижня відкрилися центри в Запорізькій, Київській, Дніпропетровській, Львівській і Рівненській областях. "Зараз додалося ще стільки ж. Розпочали роботу координатори на Вінниччині, Сумщині, Одещині, Хмельниччині та Миколаївщині", - йдеться у повідомленні. Регіональні координатори щодня приймають велику кількість громадян, рідні яких не виходять на зв'язок, кажуть у відомстві.

++12.48++

В Україні внаслідок воєнної агресії РФ впродовж 25 вересня загинули троє цивільних, ще 22 дістали поранення, повідомив у Telegram-каналі заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко. "Жертви серед цивільного населення: загинули - три особи, поранено - 22 особи", - написав Тимошенко.

++12.21++

Речник президента України Володимира Зеленського Сергій Никифоров пояснив ситуацію з зенітно-ракетними комплексами (ЗРК) NASAMS, які США передаватимуть Україні. У коментарі "Суспільному" Никифоров розповів, що Україна поки що не отримувала ці ЗРК. "Отримали рішення, отримали згоду, а самі NASAMS фізично ще не надійшли", - сказав він. Напередодні в ефірі американській медіакомпанії CBS Зеленський, дякуючи США за передачу важливих систем озброєння, заявив, що Україна "отримала від США NASAMS". Ще в середині вересня в Пентагоні повідомляли, що перші дві батареї цих ЗРК Україна отримає протягом наступних двох місяців.

++12.14++

У рамках реалізації "зернової ініціативи" 26 вересня з портів "Одеса" та "Південний" вийшло чотири судна з 88,17 тисячі тонн агропродукції для країн Азії та Європи, повідомляє мінінфраструктури України у Facebook. "З моменту виходу першого судна з українським продовольством враховуючи сьогоднішні судна, експортовано 4,9 мільйона тонн агропродукції. Всього з українських портів вийшло 222 судна з агропродукцією яка була направлена до країн Азії, Європи та Африки", - йдеться в повідомленні.



++11.37++

Близько 20 російських виробників озброєнь досі не під санкціями Заходу чи України. Такий висновок оприлюднила група аналітиків Trap Aggressor, що проводить моніторинг запроваджених санкцій проти РФ, з посиланням на реєстр НАЗК. Серед виробників ідентифікованої на території України російської зброї під санкціями Європейського Союзу, США, Великобританії та України досі не перебувають 18 підприємств російського військово-промислового комплексу, кажуть вони.

Згідно з їхніми даними, до цього переліку входить зокрема Дослідне конструкторське бюро "Новатор", що виробляє крилаті ракети "Калібр". Щоправда, до цієї компанії діють запровадженні США обмеження на експорт, зазначають аналітики. Також у складений ним перелік російських підприємств і компаній увійшли виробники інших важливих російських систем озброєнь, котрі широко застосовуються росіянами під час обстрілів української військової та цивільної інфраструктури.

++11.24++

Керівництво РФ навряд чи зможе подолати фундаментальні структурні проблеми в збройних силах країни, намагаючись мобілізувати велику кількість росіян для подальшого ведення війни в Україні. Такого висновку доходять аналітики американського "Інституту вивчення війни" (ISW). Згідно з актуалізованим аналізом перебігу війни РФ проти України , та "часткова мобілізація", яку 21 вересня оголосив президент РФ Володимир Путін, хоч і призведе до створення додаткових російських сил, але це відбуватиметься "неефективно та зі значними внутрішніми соціальними та політичними витратами".

Також, "украй малоймовірно", що сили, створені внаслідок цієї "часткової мобілізації", суттєво збільшать чисту бойову міць російських збройних сил у 2022 році, припускають автори аналітичного звіту. "Путіну доведеться усунути основні недоліки в системах комплектування російських збройних сил і військової техніки, щоб мобілізація справила значний вплив навіть у довгостроковій перспективі. Натомість дотеперішні його дії свідчать про те, що він набагато більше стурбований тим, щоб швидше відправити людей на поле бою, ніж усуненням цих фундаментальних вад", - йдеться в аналізі ISW.

++11.01++

Наближений до Кремля російський бізнесмен Євген Пригожин вперше публічно визнав, що створив приватну військову компанію "Вагнер". За його словами, вона була заснована 1 травня 2014 року і від самого початку брала участь в бойових діях на території України. "Виключно завдяки їхній (членів ПВК "Вагнер" - Ред.) відвазі та мужності стало можливим звільнення луганського аеропорту та багатьох інших територій, а також докорінно змінилася доля ЛНР та ДНР", - йдеться в коментарі Пригожина, який в понеділок оприлюднила пов'язана з ним компанія "Конкорд".

Він також визнав присутність найманців ПВК "Вагнер" в Сирії, інші арабських країнах, державах Африки та Латинської Америки.

++10.54++

У селищі Липці Харківської області оперативники Службі безпеки України (СБУ) спільно з правоохоронцями та прокурорами Дергачівської окружної прокуратури Харківської області виявили катівню, яку використовували російські військові й представники "ЛНР". Вона була облаштована у приміщенні, де розміщувалася так звана "народна міліція ЛНР". У виявленій катівні утримували переважно "місцевих мешканців, які підтримували територіальну цілісність України та відмовлялися співпрацювати" з окупантами, повідомив в понеділок пресцентр СБУ. За інформацією української спецслужби, до ув'язнених окупанти застосовували "жорстокі тортури", після чого "силоміць вивозили їх на територію РФ". Розпочато кримінальне провадження за порушення законів та звичаїв війни. В Офісі генпрокурора України також повідомили , що наразі встановлюють потерпілих від рук росіян. Триває досудове розслідування.

++10.27++

У Росії в військкоматі Усть-Ілімська Іркутської області сталася стрілянина, внаслідок чого було важко поранено голову призовної комісії. Як повідомила низка російських ЗМІ, стрілянину вчинив 25-річний чоловік, якого було затримано. Голову призовної комісії з кількома вогнепальними пораненнями доставили в важкому стані до лікарні.

++10.21++

"Влада" окупованого росіянами українського міста Маріуполь ще за день до завершення так званого "референдуму" звітує про 77 відсотків явки, повідомив радник маріупольського міського голови Петро Андрющенко в Telegram-каналі . "Маріуполь. Передостанній день циркореферендуму. Донецькі гауляйтери звітують про явку понад 77 відсотка", - написав посадовець.

++09.50++

Президент Фінляндії Саулі Нііністо застеріг щодо потенційної небезпеки подальших дій президента Росії Володимира Путіна у війні РФ проти України. Про свої припущення фінський президент розповів у інтерв'ю для телеканалу CNN . На думку глави фінської держави, Путін поводиться в цій війні як картяр, вклавши в цей конфлікт всі свої сили й наявні ресурси. "Він поставив (на карту. - Ред.) усе. Він борець, тож украй складно уявити, що він сприйме будь-яку поразку, і це, безумовно, робить ситуацію вкрай критичною", - пояснив Саулі Нііністо.

++09.14++

Росіяни активно обстрілювали чотири громади Дніпропетровської області у ніч на 26 вересня. Про це повідомив у Telegram-каналі голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. За його даними, за ніч російські війська випустили близько 130 снарядів по чотирьох громадах. Ідеться про Нікопольську, Марганецьку, Червоногригорівську і Мирівську. Внаслідок обстрілів зафіксовано пошкодження будівель та об'єктів інфраструктуру, додав посадовець. "Попередньо, люди не постраждали", - наголосив Резніченко.

++08.59++

Британські військові розвідники припускають, що мобілізовані в РФ матимуть мінімальний військовий вишкіл перед тим, як їх кинуть у бій в Україні, що призведе до високих показників втрат. На цьому наголошується в традиційному щоденному звіті британської розвідки, опублікованому в Twitter-акаунті міноборони Великобританії. "Брак військових інструкторів і поспіх, з яким Росія розпочала мобілізацію, дозволяють припустити, що багато призваних військовослужбовців вирушать на передову з мінімальним потрібним вишколом. Найімовірніше, серед них буде високий відсоток втрат", - прогнозують британські військові аналітики.

++08.38++

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що недавно розпочатий президентом РФ Володимиром Путіним призов резервістів в армію, а також референдуми, що проводяться на окупованих регіонах України, не стануть на заваді для надання подальшої допомоги США Україні. Про це американський посадовець заявив у інтерв'ю у програмі Face the Nation на телеканалі CBS у неділю. "Те, що зробив Путін - це не зовсім ознака сили чи впевненості в собі, це ознака того, що вони погано воюють з боку Росії... І ми збираємося допомогти українцям скористатися досягнутими ними успіхами й надалі давати відсіч російським силам", - сказав Салліван.

Він вказав також на "низький моральний дух" російських солдатів, на те, що РФ "дезорганізована і втрачає територію на користь дієздатних українських сил", а в російському військовому керівництві "величезна кількість чвар". При цьому Салліван зазначив, що РФ "залишається небезпечним противником і здатна на більшу жорстокість", про що свідчать масові поховання, виявлені в Ізюмі Харківської області.

Радник президента США пообіцяв, що Україна отримає більше артилерії, систем ППО й танків, зазначив, що США надали Україні зброю на суму понад 15 мільярдів доларів і сприяли передачі танків Україні союзниками з НАТО. "Ми, як і раніше, вважаємо своїм обов'язком надати Україні все, що їй потрібно, щоб вона могла ефективно захищати себе, (...) та свою свободу", - запевнив Салліван.

++07.58++

За добу Збройні сили України (ЗСУ) відбили атаки російських військ у районах 13 населених пунктів, повідомляє Генштаб ЗСУ. "За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки противника в районах населених пунктів Спірне, Соледар, Майорськ, Бахмут, Підгородне, Виїмка, Курдюмівка, Зайцеве, Новомихайлівка, Первомайське, Кам’янка, Побєда та Павлівка", - сказано у ранковому зведенні. Крім того, підтверджено ще одне точне влучання по району зосередження ворожої техніки на території промислової зони в межах міста Херсон, завдане 24 вересня. Попередньо, противник втратив до 10 одиниць військової техніки, втрати в особовому складі уточнюються.

Водночас українські Повітряні сили завдали 33 удари, вразивши 25 районів зосередження живої сили та військової техніки супротивника і 8 позицій зенітних ракетних комплексів. Також підрозділи протиповітряної оборони знищили один літак Су-25, вертоліт Мі-8 та 2 БПЛА противника.

На додачу ракетні війська й артилерія, уразили шість пунктів управління, 12 районів зосередження живої сили та техніки противника, дві позиції зенітних ракетних комплексів, три підрозділи ракетних військ і артилерії, шість складів з боєприпасами, а також дев'ять окремих важливих цілей.

++07.39++

Росіяни вкотре атакували Одещину за допомогою дронів. Про це повідомив у Telegram-каналі речник Одеської військової адміністрації Сергії Братчук. "Вночі ворог знову атакував Одещину. Один дрон знищений силами Протиповітряної оборони. Два влучили в об'єкт військової інфраструктури. Внаслідок масштабної пожежі й детонації боєприпасів, організовано евакуацію цивільного населення. Попередньо, за даними ОК "Південь", постраждалих немає. Боротьба з вогнем та рятувальна операція триває. Інформація уточнюється", - йдеться в повідомленні.

++07.30++

Запоріжжя знову зазнало ракетного удару, повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв у Telegram-каналі. "Внаслідок ворожого обстрілу ушкодження отримали житлові будинки, в яких повилітали вікна, освітній заклад та заклад охорони здоров'я. Також постраждав гаражний кооператив. Там сталася пожежа, ушкоджено автомобілі", - написав посадовець.

++07.22++

На південному напрямку українські захисники знищили 43 одиниці особового складу російських військ, три танки, одну самохідну артустановку, дев'ять одиниць автобронетехніки та п'ять складів боєприпасів, повідомляє Оперативне командування "Південь" . Про знищення складів боєприпасів повідомляється у Безіменному, Тернових Подах, Калинівці та Кінбурнській Косі.

++07.14++

Японія запровадила заборону на експорт до Росії товарів, пов'язаних із хімічною зброєю, повідомив генеральний секретар кабінету міністрів Японії Хірокадзу Мацуно. За його словами, Токіо "глибоко стурбований" можливістю застосування Росією ядерної зброї у війні проти України. Японія також внесла до списків санкцій ще 21 організацію, серед яких - наукові лабораторії.

++07.11++

Держсекретар США Ентоні Блінкен вважає, що результати референдумів у "ДНР", "ЛНР", Запорізькій та Херсонській областях про приєднання до РФ "ніколи не будуть визнані". Україна може забрати ці території назад, заявив він в інтерв'ю телерадіокомпанії CBS .

++07.07++

У Польщі набуло чинності обмеження на в'їзд росіян через повітряні та морські пункти пропуску. Заборона стосується власників шенгенських віз, виданих у будь-яких країнах. Раніше росіян перестали пропускати до Польщі та країн Балтії через автодорожні пункти. Варшава робить винятки для дисидентів, тих, хто залишає РФ з гуманітарною метою, для власників посвідки на проживання та за низкою інших категорій.