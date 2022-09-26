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Солдати ЗСУ на танку в Ізюмі на Харківщині
Солдати ЗСУ на танку в Ізюмі на ХарківщиніФото: dpa/Ukrinform/picture alliance
СуспільствоУкраїна

Українці вважають: контрнаступ - спільна із Заходом перемога

Євгенія Наконечна
2 год. тому

Згідно з опитуванням КМІС, більшість українців переконані, що останні успіхи ЗСУ на фронті є результатом спільних дії України та підтримки Заходу.

https://www.dw.com/uk/ukrainci-sprijmaut-uspihi-armii-ak-rezultat-spilnih-dij-ta-pidtrimki-zahodu-opituvanna/a-63245360

Для 80 відсотків українців успіхи української армії є спільним досягненням і спільним результатом дій держави та громадян, а також підтримки Заходу. Про це свідчать результати опитування опубліковані Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) у понеділок, 26 вересня.

Понад 2000 респондентів у ході опитування просили оцінити внесок підтримки Заходу і його співвідношення із внеском самої України та українців у останніх успіхах Збройних сил під час контрнаступу на Харківщині. Серед опитаних 40 відсотків віддають деяку перевагу підтримці українців, 36 відсотків – у рівній мірі бачать внесок українців та Заходу, а 5 відсотків деяку перевагу надають Заходу. Соціологи КМІС у своєму висновку зазначають: абсолютна більшість українців бачать підтримку Заходу і вважають, "що наші перемоги – це спільні перемоги України та Заходу".

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Згідно раніше проведених КМІС опитувань, 73 відсотки українців вірять, що Захід не втомився і хоче перемоги України на прийнятних для країни умовах. Абсолютна більшість українців хочуть бачити Україну частиною Заходу. 90 відсотків українців виступають за членство країни в ЄС і 73 відсотки за членство в НАТО.

Опитування провели 15-22 вересня методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (CATI) у 112 населених пунктах лише на тих територіях, які контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3 відсотка, але додаткові систематичні відхилення можуть бути зумовлені наслідками російської агресії, зокрема, вимушеною евакуацією мільйонів громадян.

Німеччина сперечається про танки й важку зброю для України

 

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