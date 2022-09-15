Все менше українців згодні віддавати землі РФ - опитування

Абсолютна більшість українців у всіх регіонах виступає проти будь-яких територіальних поступок Росії. Українці також все більше вірять в інститути, які допомагають боронити країну.

Динаміка результатів опитувань, які проводив Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) з травня по вересень демонструє: кількість українців, які готові до територіальних поступок Росії для якнайшвидшого досягнення миру стає все меншою. Про це свідчать результати опитування, оприлюднені КМІС у четвер, 15 вересня.

У травні кількість людей, які ствердно відповіли на питання про готовність до територіальних поступок заради миру, становила 10 відсотків. Проти поступок, навіть якщо війна триватиме довше, виступали 82 відсотки опитаних. У липні ці цифри становили: 10 відсотків і 84 відсотки відповідно, а у вересні - вже вісім і 87.

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Українці в усіх регіонах - проти поступок РФ

Соціологи зауважують, що проти будь-яких територіальних поступок РФ - абсолютна більшість мешканців усіх регіонів.

Зокрема, серед респондентів, які виїхали з окупованих РФ після 24 лютого територій, 92 відсотки вважають, що жодних територіальних поступок не має бути, і тільки два відсотки вважають їх прийнятними. Серед жителів східних областей, де йдуть інтенсивні бої, проти поступок - 85 відсотків. Ще у травні на сході України противників поступок було тільки 68 відсотків. Серед мешканців південних областей проти поступок виступають 83 відсотки.

Опитування проводили 7-13 вересня методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера серед двох тисяч повнолітніх респондентів, які проживають на території, що контролювалася українською владою до початку повномасштабного військового вторгнення Росії. За звичайних обставин, статистична похибка вибірки не перевищує 2,4 відсотка, але за умов війни додається певне систематичне відхилення.

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Українці вірять в ЗСУ і ДСНС

Результати іншого соціологічного опитування, яке оприлюднили сьогодні фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва та соціологічна служба Центру Разумкова, свідчать, що "попри випробування війни та зусилля російської пропаганди довіра українців до державних та соціальних інститутів тільки зростає".

Найбільше за рік баланс довіри (різниця між частками тих хто довіряє і не довіряє. - Ред.) зріс до президента Володимира Зеленського (+ 92 відсотки). Більш ніж на 50 відсотків він зріс до ключових державних органів, які займаються захистом держави.

Загалом зараз найбільший позитивний баланс - у Збройних сил України (91 відсоток), Державної служби з надзвичайних ситуацій (82), Національної гвардії (81), волонтерських організацій (77), Державної прикордонної служби (74), добровольчих загонів (73) та президента (71). Найменше ж українці довіряють партіям (- 55 відсотків), судовій системі (- 46), чиновникам (- 46), комерційним банкам (-37) і Верховній Раді (-19).

За рік топ-3 державних органів і соціальних інститутів за балансом довіри змінився так: ЗСУ зберегли свої позиції, а ДСНС і Нацгвардія потіснили волонтерські організації й церкву. Трійка аутсайдерів залишилася незмінною.

Опитування провели 5-12 вересня методом face-to-face серед 2024 повнолітніх респондентів у 112 населених пунктах лише на тих територіях, які контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3 відсотка, але додаткові систематичні відхилення можуть бути зумовлені наслідками російської агресії, зокрема, вимушеною евакуацією мільйонів громадян.

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