Третина українців втратила роботу через війну - опитування
Степан Смишляєв
28 хв. тому
Більш ніж у половини українців скоротилися зарплати, а 15 відсотків - взагалі не мають соцпакету. Однак попри вимушену зміну місця і навіть країни проживання 93 відсотки українців надалі працюють в українському бізнесі.
30 відсотків українців втратили роботу після нападу Росії на Україну: 19 відсотків скоротили чи звільнили, ще в 11 відсотків закрилася компанія. Про це йдеться у досліджені одного з найбільших сайтів з пошуку роботи в Україні Work.ua, представленому у вівторок, 30 серпня, повідомляє "Інтерфакс-Україна"
При цьому в 33 відсотків респондентів компанія спочатку призупинила свою діяльність, проте потім працівники повернулися до роботи. 27 відсотків опитаних зазначили, що війна ніяк не позначилася на їхній зайнятості.
Більш ніж у половини українців скоротилися зарплати
36 відсотків опитаних українців розповіли, що їхня зарплата відчутно скоротилася після початку війни, у 25 відсотків - не змінилася, у 16 - скоротилася несуттєво, а у трьох - збільшилася. "Майже десята частина компаній прив'язала зарплату до курсу іноземної валюти, решта продовжує платити зарплату в гривні незалежно від коливань курсу", - повідомили у компанії.
Майже 18 відсотків учасників опитування через війну змінили місто чи країну проживання, але 93 відсотки опитаних й надалі працюють в українському бізнесі. Багато компаній переорієнтуються на західний ринок, тому працівникам варто вивчати англійську мову.
При цьому лише в трьох відсотків опитаних роботодавці оплачують курси англійської мови. Найбільше опитаних (51 відсоток) в рамках соцпакету мають оплачуваний лікарняний, 14 відсотків - медичне страхування, п'ять - оплату додаткової освіти, три - оплату або компенсацію занять спортом. 15 відсотків учасників дослідження взагалі не мають соцпакету.