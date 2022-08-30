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Черга до банкоматуФото: Kunihiko Miura/AP Photo/picture alliance
КонфліктиУкраїна

Третина українців втратила роботу через війну - опитування

Степан Смишляєв
28 хв. тому

Більш ніж у половини українців скоротилися зарплати, а 15 відсотків - взагалі не мають соцпакету. Однак попри вимушену зміну місця і навіть країни проживання 93 відсотки українців надалі працюють в українському бізнесі.

https://www.dw.com/uk/tretina-ukrainciv-vtratila-robotu-pisla-napadu-rosii-na-ukrainu-opituvanna/a-62976703

30 відсотків українців втратили роботу після нападу Росії на Україну:  19 відсотків скоротили чи звільнили, ще в 11 відсотків закрилася компанія. Про це йдеться у досліджені одного з найбільших сайтів з пошуку роботи в Україні Work.ua, представленому у вівторок, 30 серпня, повідомляє "Інтерфакс-Україна"

При цьому в 33 відсотків респондентів компанія спочатку призупинила свою діяльність, проте потім працівники повернулися до роботи. 27 відсотків опитаних зазначили, що війна ніяк не позначилася на їхній зайнятості.

Більш ніж у половини українців скоротилися зарплати

36 відсотків опитаних українців розповіли, що їхня зарплата відчутно скоротилася після початку війни, у 25 відсотків - не змінилася, у 16 - скоротилася несуттєво, а у трьох - збільшилася. "Майже десята частина компаній прив'язала зарплату до курсу іноземної валюти, решта продовжує платити зарплату в гривні незалежно від коливань курсу", - повідомили у компанії.

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Майже 18 відсотків учасників опитування через війну змінили місто чи країну проживання, але 93 відсотки опитаних й надалі працюють в українському бізнесі. Багато компаній переорієнтуються на західний ринок, тому працівникам варто вивчати англійську мову.

При цьому лише в трьох відсотків опитаних роботодавці оплачують курси англійської мови. Найбільше опитаних (51 відсоток) в рамках соцпакету мають оплачуваний лікарняний, 14 відсотків - медичне страхування, п'ять - оплату додаткової освіти, три - оплату або компенсацію занять спортом. 15 відсотків учасників дослідження взагалі не мають соцпакету.

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П'ята частина українців працює неофіційно

71 відсоток респондентів повідомив, що має офіційне працевлаштування, тоді як 22 відсотки - працюють без оформлення, а п'ять - оформлені як ФОП.

При цьому близько двох третин опитаних мають 24 і більше календарних днів відпустки на рік, у 12 відсотків працівників вона становить 15-24 дні,  п'ять - можуть відпочивати 5-10 днів і два - до 5 днів.

В опитуванні взяли участь 600 роботодавців та 20 тисяч працівників, які працюють на найпоширеніших посадах.

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