67 відсотків європейців підтримують постачання зброї Україні - опитування

Більшість європейців підтримують постачання зброї України, йдеться в результатах опитування "Євробарометр", опублікованих у четвер, 5 травня. Так, за військову підтримку України виступають 67 відсотків громадян країн ЄС. Крім того, воно засвідчило, що серед громадян Євросоюзу панує консенсус щодо реакції спільноти на війну в Україні.

Зокрема 93 відсотки опитаних схвалюють надання гуманітарної допомоги, 88 відсотків раді вітати українців, які рятуються від війни в ЄС. Водночас вісім з десяти європейців схвалюють фінансову підтримку, надану Україні, а також економічні санкції, накладені на РФ за війну.

На додачу 66 відсотків учасників дослідження вважають, що "Україна має вступити до ЄС, коли буде готова", а 71 відсоток респондентів сприймають Україну як частину європейської родини.

Загалом більшість європейців вважає, що з початку війни ЄС проявив солідарність (79 відсотків) і був єдиним (63 відсотків) і швидким (58 відсотків) у своїй реакції.

Саме дослідження громадської думки провели в 27 державах-членах у період з 13 по 20 квітня 2022 року. У ньому онлайн взяли участь понад 26 тисяч громадян ЄС.