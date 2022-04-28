Бундестаг підтримав постачання важкого озброєння Україні

Бундестаг у четвер, 28 квітня, більшістю голосів підтримав спільну ініціативу депутатів від правлячих партій - Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), партії "Союз 90/Зелені" й Вільної демократичної партії (ВДП) - та опозиційного блоку Християнсько-демократичного союзу й Християнсько-соціального союзу (ХДС/ХСС) щодо постачання важких озброєнь Україні. У постанові, ухваленій голосами 586 депутатів, Бундестаг закликав уряд ФРН "продовжити й, за можливості, прискорити постачання Україні необхідної їй техніки та при цьому розширити передачу цій країні важких та складних систем озброєнь у рамках кругових поставок".

Водночас у документі наголошується, що передача цієї техніки Україні не має призвести до підриву обороноздатності самої Німеччини. Проти ініціативи висловилися 100 парламентарів, ще семеро утрималися.

Підтримка санкцій проти Росії

Депутати Бундестагу рішуче підтримали вже вжиті урядом ФРН заходи, зокрема й запровадження санкцій проти Росії, допомогу в розслідуванні ймовірних воєнних злочинів в Україні та розбудову інфраструктури в Німеччині з метою позбутися залежності від РФ у сфері постачання енергоносіїв.

"Німецький Бундестаг різко засуджує жорстоку агресивну війну Росії проти України. Росія своїми діями грубо порушила норми міжнародного та гуманітарного права й намагається остаточно зруйнувати європейський світопорядок", - йдеться в ухваленому документі.

Дебати у Бундестазі

Напередодні голосування лідер фракції ХДС Фрідріх Мерц (Friedrich Merz) розкритикував канцлера ФРН Олафа Шольца (Olaf Scholz), заявивши, що той протягом багатьох тижнів вагався та ухилявся від постачання озброєнь Україні. Голова СДПН (до якої входить і сам Шольц) Ларс Клінґбайль (Lars Klingbeil) у відповідь звинуватив Мерца у партійній політиці замість державницької.

Представники Зелених наголосили, що Україна має "необмежене право на самооборону", тоді як Німеччина у своєму бажанні не ставати стороною конфлікту не може залишати Україну беззахисною перед російською агресією. Вільні демократи також підтримали постачання озброєнь Україні - як прямі, так і непрямі.

Водночас голова фракції правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" Тіно Хрупалла (Tino Chrupalla) назвав спільну депутатську ініціативу щодо постачання важких озброєнь Україні "заявою про вступ у війну". Він наголосив, що Німеччина не перебуває у стані війни з Росією, більшість німців, за його словами, також не бажають цього. На думку політика, в інтересах Німеччини - підтримувати добрі відносини як з Україною, так і з Росією.