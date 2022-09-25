Україна отримала від США комплекси NASAMS - Зеленський

Україна отримала від Сполучених Штатів Америки зенітні ракетні комплекси NASAMS (National Advanced Surface-to-Air Missile System), повідомив президент країни Володимир Зеленський в інтерв'ю CBS News у неділю, 25 вересня.

"Ми абсолютно потребуємо, щоб Сполучені Штати демонстрували лідерство і надавали Україні протиповітряну оборону. Я хочу подякувати президенту Байдену за позитивне рішення, яке вже ухвалено (щодо надання NASAMS. - Ред.)", - зауважив Зеленський. Утім, за його словами, отриманого "й близько не достатньо для того, щоб покрити інфраструктуру, школи, лікарні, університети, будинки українців".

Він пояснив, що від захищеного від російських ракет неба залежить насамперед те, скільки українців наважаться повернутись додому і працювати в Україні. "Якщо буде безпечно, вони приїдуть, працюватимуть тут і будуть платити податки, і тоді у нас не буде дефіциту бюджету в 5 мільярдів доларів. Це буде позитивно для всіх. Тому що зараз Сполучені Штати виділяють нам 1,5 мільярда доларів щомісяця, щоб підтримати наш бюджет для ведення цієї війни. Але якщо наші люди повернуться - а вони дуже хочуть повернутися, вони будуть працювати тут. І тоді США не доведеться продовжувати це робити", - сказав Зеленський.

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Що відомо про NASAMS для України?

Норвезько-американські системи протиповітряної оборони середньої дальності NASAMS (National/Norwegian Advanced Surface to Air Missile System) входили у пакет допомоги, оголошений США ще 1 липня. Допомога передбачала постачання двох систем. Іще декілька систем NASAMS було включено до наступних пакетів військової допомоги США Україні. Про строки їхньої доставки публічно не повідомляється.

У кінці серпня армія США уклала контракт з компанією Raytheon Missiles & Defense на виробництво NASAMS для України на майже 200 мільйонів доларів. Як зазначили в міністерстві оборони США, контракт має бути виконаний до 23 серпня 2024 року.

Захищають Білий дім і Капітолій

NASAMS здатні вражати та знищувати літаки, безпілотники і крилаті ракети. Вони вважаються одними з найсучасніших та найнадійніших у світі. Саме їх використовують США для захисту стратегічно важливого повітряного простору навколо Білого дому та Капітолію в американській столиці Вашингтоні.