Україна отримала грант на півтора мільярда доларів від США

США надали Україні грант у розмірі півтора мільярда доларів. Кошти спрямують на відшкодування витрат на пенсійні виплати та програми соцдопомоги, обіцяють, в українському уряді.

Україна отримала від США грант у розмірі півтора мільярда доларів, повідомив у суботу, 17 вересня, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"До державного бюджету України надійшов грант у розмірі 1,5 мільярда доларів. Це останній транш з 4,5 мільярда доларів від США через Цільовий фонд Світового банку", - написав він у Twitter.

За словами Шмигаля, ці кошти спрямують для відшкодування бюджетних витрат на пенсійні виплати та програми соцдопомоги. А саме, на оплату житлово-комунальних послуг, підтримку малозабезпечених сімей, осіб з інвалідністю, внутрішньо переміщених осіб тощо, уточнили в пресслужбі міністерства фінансів України.

Від початку відкритої військової агресії РФ за сприяння Світового банку США вже надали Україні 8,5 мільярда доларів грантової допомоги, додали в мінфіні.

Нова фінансова допомога від США

Водночас адміністрація президента США Джозефа Байдена запропонувала Конгресу США схвалити виділення 13,7 мільярда доларів на фінансування допомоги Україні і інших видатків, пов'язаних з агресією Росії проти України. З цієї суми 4,5 мільярда доларів пропонують спрямувати на бюджетну підтримку українського уряду, 2,7 мільярда доларів - на потреби оборони і розвідки України. Ще 4,5 мільярда доларів мають піти на військову техніку та поповнення запасів Пентагону, і два мільярди - на підтримку енергетичного ринку США, щоб компенсувати вплив війни РФ проти України на глобальний енергетичний ринок.

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У Білому домі заявляють, що кошти необхідні, щоб підтримувати темпи допомоги Україні протягом перших трьох місяців 2023 фінансового року, який в США починається з жовтня. Нині майже вся сума з 53 мільярдів доларів, виділення яких для України Конгрес схвалив раніше, вже витрачена або законтрактована.

Багатомільярдна підтримка від союзників

Загалом Україна від початку повномасштабного вторгнення РФ отримала від союзників 17,5 мільярда доларів, з яких половина - грантові кошти, повідомляв 15 вересня Шмигаль. Найближчим часом, за його словами, Україна розраховує отримати ще понад 13,5 мільярда доларів від Міжнародного валютного фонду, Європейського інвестиційного банку, ЄС та США.

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Напередодні Україна отримала 500 мільйонів євро від Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) на ремонт доріг, мостів і залізниці. Також, за даними мінекономіки України,Світовий банк може затвердити в листопаді додаткову фінансову допомогу Україні на мільярд доларів, а також розглянути рішення про виділення коштів на фінансування дефіциту державного бюджету на 2023 рік і відновлення інфраструктури.

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