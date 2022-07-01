Пентагон оголосив новий пакет допомоги Україні на 820 мільйонів

Сполучені Штати Америки нададуть Україні ще один пакет військової допомоги на суму 820 мільйонів доларів, повідомила пресслужба Пентагону у п'ятницю, 1 липня.

Постачання включатимуть снаряди для реактивних систем залпового вогню HIMARS, до 150 тисяч боєприпасів для гаубиць калібру 155 міліметрів, чотири додаткові контрбатарейні радари та дві системи протиповітряної оборони NASAMS, що вважають однією з найсучасніших та найнадійніших у світі. Саме за допомогою неї захищають повітряний простір навколо Білого дому та Капітолію.

Президент України Володимир Зеленський вже подякував американському лідеру за надане озброєння.

"Вітаю історичне рішення США щодо надання Україні нового пакета безпекової допомоги, включно із сучасними системами протиповітряної оборони. Дякую Джозефу Байдену за незмінне лідерство й підтримку України в боротьбі з агресором", - написав Зеленський у Twitter.

Цей пакет став 14-м траншем допомоги Києву від початку роботи адміністрації Байдена. Тижнем раніше США виділили Києву чотири реактивні системи залпового вогню HIMARS, тисячі патронів, 18 тактичних машин для буксирування артилерії, 1,2 тисячі гранатометів, дві тисячі кулеметів, 18 берегових і річкових патрульних катерів, а також запасні частини та інше обладнання.

Майже сім мільярдів допомоги від 24 лютого

У такий спосіб загальна сума підтримки України від Вашингтону з моменту початку повномасштабної війни РФ вже сягає близько 6,9 мільярда доларів. Вартість безпекової допомоги Україні, наданої США від 2014 року, складає понад 8,8 мільярдів доларів, нагадали в Пентагоні.

На саміті НАТО Джо Байден запевнив, що Альянс підтримуватиме Україну стільки, скільки потрібно, аби убезпечити державу від поразки у війні, що розв'язала Росія.