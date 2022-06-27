 США планують передати Україні сучасні системи ППО - ЗМІ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.06.2022

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Новини

США планують передати Україні сучасні системи ППО - ЗМІ

Вашингтон має намір передати Києву сучасні системи протиповітряної оборони середньої та великої дальності, повідомила низка ЗМІ. Найімовірніше, Україна отримає ЗРК NASAMS.

Cистема ППО NASAMS

Cистема ППО NASAMS

Цього тижня Сполучені Штати Америки оголосять передачу Україні сучасних систем протиповітряної оборони (ППО) середньої та великої дальності. Про це повідомив у ніч на понеділок, 27 червня, телеканал CNN з посиланням на джерела. Згодом схожу інформацію так само з посиланням на неназваних співрозмовників поширили інформагенції Reuters і AP.

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У відповідь на запит Києва Вашингтон також анонсує передачу додаткової військової допомоги, до якої увійдуть артилерійські боєприпаси та радари. Раніше Україна попросила поставити їй систему протиракетної оборони NASAMS, але українським військовим необхідно пройти вишкіл для роботи з нею, додає джерело CNN. За даними AP, йдеться саме про розроблені Норвегією у співпраці з американськими компаніями системи ППО NASAMS.

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Система NASAMS (Norwegian Advanced Surface to Air Missile System) є системою ППО середнього радіуса дії. Вважається однією з найсучасніших та найнадійніших у світі. Саме ЗРК NASAMS використовуються в США для захисту стратегічно важливого повітряного простору навколо Білого дому та Капітолію в столиці Вашингтоні, нагадує AP.

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