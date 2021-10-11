 Україна очікує від США нові зразки ППО та ПРО - міністр оборони Таран | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.10.2021

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Україна очікує від США нові зразки ППО та ПРО - міністр оборони Таран

Україні боракує нових зразків засобів протиповітряної та протиракетної оборони, повідомив глава оборонного відомства Андрій Таран. Він очікує їх від США.

Міністр оборони України Андрій Таран

Міністр оборони України Андрій Таран

Україна очікує від Сполучених Штатів Америки кроку назустріч у забезпеченні новими зразками засобів протиповітряної (ППО) і протиракетної оборони (ПРО). Про це у середу, 13 жовтня, заявив міністр оборони України Андрій Таран перед першим візиту голови Пентагону Ллойда Остіна до України.

За словами Тарана, такі зразки на озброєнні України відсутні. Він додав, що під час візиту Остіна, який очікується наступного тижня, сторони обговорять виконання домовленостей, підписаних у Вашингтоні у серпні 2021 року.

"Тому що домовленості на папері - це одне, а їх імплементація - це вже інший крок, крок вперед", - зазначив Таран.

Як повідомлялось, під час візиту президента України Володимира Зеленського до Вашингтона наприкінці серпня оборонні відомства держав підписали угоди про стратегічні засади оборонного партнерствата про проєкти у сфері досліджень, розробок, випробувань і оцінки. США допомагатимуть Україні протидіяти російській агресії, реформувати сектор оборони відповідно до стандартів НАТО, поглиблюватимуть співпрацю в Чорноморському регіоні, у сфері кібербезпеки й також сприятимуть більш тісному партнерству оборонних розвідувальних органів.

Військова допомога США

Нагадаємо, днями Україна отримала з США партію додаткової військово-технічної допомоги з боєприпасами, високоточним озброєнням, засобами радіолокаційного спостереження та медичним майно з пакета на 60 мільйонів доларів США. Втім, яке саме озброєння - у міністерстві оборони відмовились відповідати DW.

Також найближчим часом з США в Україну доставлять ще п'ять мобільних госпіталів, обладнання для передових хірургічних бригад, польові рентгенівські комплекси та сумки для бойових медиків на загальну суму близько 20 мільйонів гривень.

Крім того, в рамках схваленої у серпні 2021 року президентом США Джо Байденом військової допомоги для України на суму 60 мільйонів доларів американці нададуть Україні, зокрема, й нову партію протитанкових комплексів Javelin.

Українське ППО та ПРО

Раніше очільник українського МЗС Дмитро Кулеба заявляв, що протиповітряна і протиракетна оборона - ключові прогалини у системі української безпеки. Рішенням цього він бачить створення власної системи ПРО. Втім, на думку експертів, для цього бракує коштів і часу.

Нині на озброєнні України - радянські зенітно-ракетні комплекси (ЗРК), радянські винищувачі Су-27 та МіГ-29, яких на думку експертів, недостатньо для повноцінного захисту від нападу найбільш ймовірного для України супротивника - Росії.

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