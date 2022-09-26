Пригожин вперше визнав, що створив ПВК "Вагнер" у 2014-му

Росіянин визнав, що саме його найманці воювали проти ЗСУ в луганському аеропорту та на інших територіях. За його твердженнями через "вагнерівців" "докорінно змінилася доля "ЛНР" та "ДНР".

Російський бізнесмен Євген Пригожин вперше публічно визнав, що створив приватну військову компанію (ПВК) "Вагнер". "Я полетів на один із полігонів і зайнявся цим сам. Сам почистив стару зброю, сам розібрався з бронежилетами і знайшов фахівців, які змогли мені допомогти. З цього моменту, 1 травня 2014 року, і народилася група патріотів, яка згодом отримала назву БТГ "Вагнер", - йдеться в коментарі Пригожина, який в понеділок, 26 вересня, оприлюднила пов'язана з ним компанія "Конкорд".

Раніше Пригожин, якого також називають "кухарем Путіна" через великий бізнес у сфері харчування, що заробляє на державних підрядах, неодноразово заперечував причетність до цієї ПВК. На початку лютого цього року він навіть звернувся до суду Європейського Союзу, вимагаючи видалити текст з обґрунтуванням, за яким він був внесений до санкційного списку ЄС. Бізнесмен називав обґрунтування "голослівним", зокрема у частині, де йшлося, що він фінансує "вагнерівців".

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Від України до Латинської Америки

В оприлюдненій в понеділок заяві бізнесмен також визнав, що спонсоровані ним найманці від початку створення групи сприяли окупації територій України Росією. "Виключно завдяки їхній (членів ПВК "Вагнер" - Ред.) відвазі та мужності стало можливим звільнення луганського аеропорту та багатьох інших територій, а також докорінно змінилася доля "ЛНР" та "ДНР", - повідомив Пригожин.

Він додав, що географія діяльності ПВК "Вагнер" за вісім років поширилась на декілька континентів. "Ці хлопці - герої, які захищали сирійський народ, інші народи арабських країн, знедолених африканців та латиноамериканців, стали однією з опор нашої Батьківщини", - йдеться в заяві.

При цьому Пригожин стверджує, що раніше заперечував причетність до найманців, щоб " не підставити цих хлопців", а тепер змінив позицію, бо "здобув перемогу стосовно цього у численних судах". Про які саме суди йдеться, він не уточнив.