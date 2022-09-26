Пригожин вперше визнав, що створив ПВК "Вагнер" у 2014-му

Російський бізнесмен Євген Пригожин вперше публічно визнав, що створив приватну військову компанію (ПВК) "Вагнер". "Я полетів на один із полігонів і зайнявся цим сам. Сам почистив стару зброю, сам розібрався з бронежилетами і знайшов фахівців, які змогли мені допомогти. З цього моменту, 1 травня 2014 року, і народилася група патріотів, яка згодом отримала назву БТГ "Вагнер", - йдеться в коментарі Пригожина, який в понеділок, 26 вересня, оприлюднила пов'язана з ним компанія "Конкорд".
Раніше Пригожин, якого також називають "кухарем Путіна" через великий бізнес у сфері харчування, що заробляє на державних підрядах, неодноразово заперечував причетність до цієї ПВК. На початку лютого цього року він навіть звернувся до суду Європейського Союзу, вимагаючи видалити текст з обґрунтуванням, за яким він був внесений до санкційного списку ЄС. Бізнесмен називав обґрунтування "голослівним", зокрема у частині, де йшлося, що він фінансує "вагнерівців".
В оприлюдненій в понеділок заяві бізнесмен також визнав, що спонсоровані ним найманці від початку створення групи сприяли окупації територій України Росією. "Виключно завдяки їхній (членів ПВК "Вагнер" - Ред.) відвазі та мужності стало можливим звільнення луганського аеропорту та багатьох інших територій, а також докорінно змінилася доля "ЛНР" та "ДНР", - повідомив Пригожин.
Він додав, що географія діяльності ПВК "Вагнер" за вісім років поширилась на декілька континентів. "Ці хлопці - герої, які захищали сирійський народ, інші народи арабських країн, знедолених африканців та латиноамериканців, стали однією з опор нашої Батьківщини", - йдеться в заяві.
При цьому Пригожин стверджує, що раніше заперечував причетність до найманців, щоб " не підставити цих хлопців", а тепер змінив позицію, бо "здобув перемогу стосовно цього у численних судах". Про які саме суди йдеться, він не уточнив.