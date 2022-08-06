Російські найманці винні у масовому вбивстві в Малі - ООН

У доповіді ООН, базованій на даних очевидців, солдати, які діють від імені уряду Малі, імовірно, вбили в охопленій кризою країні понад 30 мирних жителів. Про це у суботу, 6 серпня, повідомляє агенція dpa, у розпорядженні якої опинився звіт експертів ООН на 78 сторінках, поданий Раді Безпеки цієї організації. У звіті злочинці зі слів свідків описані як "білошкірі солдати".

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Російська приватна військова компанія (ПВК) Вагнера, яка перебуває на службі у малійської хунти, у доповіді ООН прямо не згадується, проте, за інформацією dpa, експерти не мають сумнівів у тому, що описані свідками солдати є бійцями цього військового формування. Зокрема, про це свідчить те, що під час злочину використовувалися мотузки із запасів російської армії.

Жахливе жорстоке вбивство

У доповіді ООН ідеться про інцидент, що стався на початку березня у центральній частині Малі на кордоні з Мавританією, коли за два дні малійські сили атакували шість населених пунктів у регіоні. Вранці 5 березня "група білих солдатів" прибула до одного села, колодязем якого часто користувалися малійські та мавританські скотарі. "Солдати зібрали дорослих чоловіків, включно з старшими хлопчиками, зв'язали їм руки за спиною і зав'язали очі", - йдеться у звіті ООН з посиланням на очевидців.

Згідно з доповіддю, солдати здійснили напад на будинки в селі та пограбували їх. Після цього вони почали бити зв'язаних чоловіків важкими палицями, тоді як інші солдати блокували двері будинків, де знаходилися жінки та діти, які "могли чути лише крики чоловіків, коли їх били". За словами очевидців, 33 або 34 чоловіки, включно з 29 мавританцями та чотирьма малійцями, були викрадені. Через день їх тіла виявили за чотири кілометри від села. Згідно зі звітом, їх застрелили, а потім спалили.

Такі інциденти мали місце й у інших населених пунктах регіону. У двох з них "білошкірі солдати" прибули на гелікоптері. Однак свідки не змогли впізнати жодного зі злочинців.

"Вакуум безпеки" у Малі

Згідно з доповіддю ООН, через нестабільну ситуацію в Малі, де останнім часом почастішали інциденти навіть у столиці Бамако, у країні утворився вакуум безпеки, що уможливлює серйозні порушення прав людини. Спостерігається тривожне зростання кількості загиблих серед цивільного населення. Тільки в період з 1 січня по 31 березня в Малі вбито 543 мирних мешканців.

Після військового перевороту в Малі у травні 2021 року у цій західноафриканській країні править військова хунта, яка підтримує тісні зв'язки з Росією і звертається за послугами найманців із ПВК Вагнера. У колах ООН це формування вважається близьким до Кремля.

Зростання напруженості у відносинах між Малі та її міжнародними партнерами та активізація в країні екстремістських угруповань дедалі більше перешкоджають розгортанню там миротворчої багатоаспектної комплексної місії ООН зі стабілізації у Малі (МІНУСМА). Нині німецький Бундесвер задіює у ній понад 1000 своїх солдатів.

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