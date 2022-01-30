Бундесверу стало складніше в Малі після приходу російської ПВК

Бундесверу стало складніше виконувати миротворчу місію в африканському Малі. Останнє обмеження з боку військової хунти, яка перебуває при владі в країні: німецькі військові мають наперед за 36 годин робити запит щодо дозволу на проведення польотів над повітряним простором Малі, це стосується і пересування безпілотників. Розвідувальна діяльність контингенту з Німеччини фактично обмежена наземними операціями, констатував представник Бундесверу в розмові з DW.

У Німеччині росте невдоволення становищем Бундесверу в Малі

Поки що ж місія Бундесверу в Малі триває - минулого тижня військовослужбовці отримали з ФРН підкріплення - бойову машину піхоти. Але як ще довго німецькі військові тут перебуватимуть, не знає ніхто. Наприкінці травня 2022 року добігають кінця терміни як миротворчої місії ООН зі стабілізації в Малі (MINUSMA), так і місії Євросоюзу (EUTM Mali), що стартувала 2013 року. Мета останньої полягала в навчанні збройних сил Малі. Головну частину місії ЄС якраз і складають солдати Бундесверу.

Військові в Малі

У Берліні наростає невдоволення діями тимчасового перехідного уряду Малі, сформованого після військового перевороту в серпні 2020 року. Нове керівництво країни на чолі з полковником Ассімі Гоітою наполягає на тому, що перехід до цивільного правління та проведення загальних виборів у країні слід відтермінувати на п'ять років. Раніше провести вибори планувалося в лютому 2022 року.

"Повернення до конституційного порядку - важлива передумова для діяльності міжнародної спільноти в Малі", - пояснює Аґнешка Бруґґер (Agnieszka Brugger), експертка з питань безпеки фракції Зелених у Бундестазі. Останні рішення - разом з обмеженнями для місії Бундесверу й відмовою в праві на польоти над територією Малі - викликали, як вона зауважила, "велике сум'яття й невдоволення" в урядових колах ФРН.

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Настав час іти з країни?

Інцидент, про який говорить Бруґґер, стався 26 січня: військово-транспортний літак з 75 військовослужбовцями Бундесверу на борту не отримав дозволу на переліт через повітряний простір Малі й був вимушений розвернутися й здійснити екстрену посадку на Канарах. А на початку минулого тижня військова хунта в Малі висунула вимогу до Данії, щоб данські солдати, котрі прибули до цієї африканської країни для участі в загальноєвропейській антитерористичній місії "Такуба" (допоміжна місія, що стартувала в 2020 році на прохання урядів Нігерії та Малі), негайно залишили Малі.

Аґнєшка Бруґґер

Таку вимогу влада Малі пояснила тим, що спецназівці з Данії діють без згоди нової влади в Бамако. "Усе це привід для серйозного занепокоєння, і діяти далі, як раніше, неможливо, як і сліпо надавати парламентський мандат на продовження місії (Бундесверу. - Ред.)", - заявила Бруґґер в інтерв'ю DW.

Поки що в Бундестазі, котрий дає дозвіл на відправлення німецьких військових для участі в міжнародних місіях, тільки крайні ліві з Лівої партії та крайні праві з "Альтернативи для Німеччини" виступають за виведення військовослужбовців Бундесверу з Малі, останні - за негайне виведення. Але на підтримку завершення місії висловлюються й політики інших партій. Експерт з безпеки, соціал-демократ Фрітц Фельґентрой (Fritz Felgentreu) написав у Twitter на цю тему так: "Time to leave", тобто настав час іти.

Малі змучене терористами

Після виведення підрозділів Бундесверу з Афганістану місія в Малі стала для нього найбільшою за кордоном, на цей момент у ній беруть участь близько 1300 осіб. І триває вона вже майже дев'ять років. Борючись з ісламськими терористами, тодішній уряд Малі звернувся по допомогу до Франції та ООН у січні 2013 року. Місцева армія на той момент була за крок до поразки, вторгнення бойовиків з півночі країни в Бамако, що лежить на півдні, вважалося питанням лічених тижнів.

Місія в Малі - одна з найнебезпечніших для Бундесверу. На фото: поховання солдатів

У відповідь свої військові контингенти до Малі відрядили Франція, Німеччина, інші європейські країни, а також низка країн регіону. За допомогою міжнародних сил ісламістських бойовиків вдалося швидко відтіснити на північ країни. Відтоді минуло дев'ять років, але підсумки діяльності міжнародних місій не є втішними: угруповання озброєних радикалів контролюють прикордонні території між Малі, Нігером та Буркіна-Фасо, а кількість терактів за останні п'ять років помітно зросла - попри зусилля з навчання малійської армії та її озброєння гелікоптерами та безпілотниками.

Другий Афганістан - в Африці?

Якою є вірогідність того, що Малі перетвориться на новий Афганістан - країну, управління котрою захопили ісламські фундаменталісти? Паралелі вимальовуються чіткі, вважає Філіпп Мюнх (Philipp Münch), експерт з політики безпеки та збройних сил з Центру військової історії та соціальних наук Бундесверу в Потсдамі. І там, і там західні країни вклали великі коши в зміцнення місцевих армій, але не досягли бажаного результату.

Філіпп Мюнх

"Можливості й ресурси Малі, схоже, справді, недостатні для того, щоб утримувати армію західного зразка", - визнає Мюнх. Ситуація в Малі "дуже схожа" на те, що сталося в Афганістані, і спроби вибудувати західну модель регулярної армії в Малі "не дуже переконливі", зауважує експерт.

Але проблеми, пов'язані безпосередньо зі збройними силами, не є чимось єдиним та навіть не головним, що заважає стабілізації цієї африканської держави: бідність, постійна засуха, корупція та перманентні конфлікти між місцевими кланами, що конкурують між собою, паралізують політичну систему країни, скаржиться Філіпп Мюнх. "Тому, я би сказав, що питання оперативно-технічних заходів у рамках міжнародної місії - це питання другорядні. Спочатку має бути створена основа стабільної політичної системи. Тоді й інші заходи можуть бути успішними", - підсумував він.

Звичайно, Берлін зацікавлений у тому, щоб розвиток Малі йшов у напрямку демократичної правової держави, говорить експерт фракції ХДС/ХСС з питань безпеки Флоріан Ган (Florian Hahn). "Але, на жаль, ми вимушені констатувати, що уряди, які раніше були обрані демократичним шляхом, користувалися навіть меншою підтримкою серед населення, ніж нинішня військова хунта", - сказав Ган в інтерв'ю DW. Вважається, що через проблеми з безпекою в багатьох регіонах країни провести зараз у Малі загальні прозорі вибори було б проблематично - навіть за умови згоди тимчасового уряду.

Німеччина й Франція йдуть, "вагнерівці" приходять

Якщо західні військові залишать Малі, то вакуум, що виникне, заповнить Росія, застерігає Флоріан Ган: "Росіяни активні в Африці, ми знаємо це з повідомлень про діяльність "групи Вагнера". За офіційно не підтвердженими даними, російські найманці з приватної військової компанії вже перебувають у Малі - її прийнято називати "групою" чи "ПВК Вагнера". В Росії ПВК заборонені законом, але на їхнє існування вказує багато свідчень.

Міжнародна місія Бундесверу в Малі, вірогідно, близька до завершення

У пресі публікуються свідчення присутності військових найманців з Росії також у Малі. За словами тимчасового уряду в Бамако, йдеться про "російських військових інструкторів". Жодних підтверджень якоїсь домовленості між російською ПВК й керівництвом Малі сторони не надали. Раніше в ЗМІ з посиланням на декілька джерел, обізнаних з перебігом переговорів, фігурували ймовірні деталі контракту: 10 мільйонів доларів щомісяця за послуги з підтримки безпеки, що їх мають надавати до 1000 співробітників російської ПВК.

Вперше повідомлення про можливий контракт "вагнерівців" з тимчасовим урядом Малі з'явилися у вересні 2021 року. Тоді це викликало критику з боку західних країн, передусім через ймовірні методи роботи найманців. Прихід російської ПВК у Малі неодноразово різко критикували особливо керівництво Франції, чий контингент складає основу міжнародних місій у регіоні. Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан днями в інтерв'ю тижневику Journal du Dimanche закинув на адресу "ПВК Вагнера" розкрадання ресурсів Малі. "Вони вже зараз використовують ресурси країни, в обмін захищаючи хунту. Вони розграбовують Малі", - обурився Ле Дріан.

Конфлікт між Парижем і Бамако загострюється практично щодня: цього тижня військова хунта в ультимативній формі висунула вимогу на адресу посла Франції, щоб той упродовж 72 годин залишив Малі. Це афронт не лише відносно Франції, але й щодо Німеччини, а також інших партнерів по ЄС, заявив глава комітету Бундестагу з питань безпеки Міхаель Рот (Michael Roth). Представник уряду в Парижі 1 лютого повідомив, що вже до середини лютого Франція та її союзники мають ухвалити рішення щодо подальших військових місій у Малі.

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