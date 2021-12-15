США закликають Малі відмовитись від послуг ПВК Вагнера

Держсекретар США Ентоні Блінкен закликав військову хунту, яка керує Малі, не приймати російських найманців з приватної військової компанії (ПВК) Вагнера. "Сили Вагнера, які відомі своєю дестабілізуючою діяльністю та порушеннями прав людини, не принесуть миру в Малі, а скоріше дестабілізують країну", – сказав Блінкен у заяві у середу, 15 грудня, передає AFP.

Як ідеться у заяві Блінкена, послуги найманців з ПВК Вагнера коштуватимуть Малі 10 мільйонів доларів на місяць. За його словами, ці гроші країна могла б використати для підтримки власних збройних сил та державних служб.

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ЄС призупинив військову навчальну місію в ЦАР

Днями ЄС запровадив санкції проти ПВК Вагнера, її керівництва та пов'язаних юридичних осіб. В середу ж призупинив військову навчальну місію в Центральноафриканській Республіці (ЦАР). Причиною цього рішення стала інформація про "контроль" найманців над збройними силами країни, заявив командувач навчанням ЄС генерал Жак Ланглад де Монгро, повідомляє AFP.

За даними Організації Об’єднаних Націй (ООН) і Франції, приватні найманці надали підтримку армії ЦАР у відсічі повстанців, які намагалися просунутися на столицю країни. Росія це заперечує.

"Тимчасове призупинення наших операцій має на меті уникнути збігу з цими найманцями та гарантувати, що вони не використовують центральноафриканських солдатів, яких ми навчили, - повідомив командувач європейських навчань.

За його словами, наразі близько 70 європейських інструкторів повернулися в свої країни, але навчання може відновитися, "як тільки ми отримаємо гарантії, що солдати Центральної Африки не будуть використовуватися найманцями Вагнера".

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ЄС непокоїть, що солдатів армії ЦАР можуть контролювати найманці Вагнера

Санкції ЄС

Рада Європейського Союзу ухвалила санкції проти ПВК Вагнера 13 грудня. До санкційного списку потрапила сама група Вагнера, а також пов'язані з нею вісім фізичних осіб і три компанії. "Група Вагнера вербувала, тренувала та відправляла приватних військових співробітників у зони конфлікту в усьому світі, щоб сіяти насильство, грабувати природні ресурси та залякувати цивільних у порушення міжнародного права", - зауважили у пресслужбі Ради ЄС.

Серед країн, де ПВК Вагнера вчиняла "дестабілізаційні дії", названі Україна (на Донбасі), Лівія, Сирія та Центральноафриканська Республіка.