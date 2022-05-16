 Малі виходить з регіонального об′єднання по боротьбі з джихадистами | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.05.2022

Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Малі виходить з регіонального об'єднання по боротьбі з джихадистами

Причиною виходу з "Сахельської п'ятірки" уряд Малі назвала затримку із передачею країні головування у цьому об'єднанні.

Військові Малі

Військові Малі

Влада Малі у неділю ввечері, 15 травня, оголосила про вихід зі складу "Сахельської п'ятірки" (G5) - регіонального об'єднання країн, що ведуть спільними силами боротьбу з джихадистами. Своє рішення військова хунта, що править у Малі, пояснила тим, що країні не дають головувати в цьому об'єднання, членами якого також є Мавританія, Буркіна-Фасо, Нігер та Чад.

"Сахельська п'ятірка" була створена 2014 року. 2017 року члени об'єднання сформувати спільний військовий підрозділ для боротьби з джихадистами. Зараз його кількість складає 5000 людей.

У лютому цього року в столиці Малі Бамако має відбутися зустріч представників G5, на якій головування в об'єднанні планувалося передати Малі. Однак цей саміт досі не було проведено.

У заяві уряду країни від 15 травня стверджується, що внутрішньополітична ситуація Малі - лише надумана причина цієї тяганини, а насправді за нею стоїть "якась держава за межами регіону", яка марно намагається ізолювати Малі

Військовий переворот у Малі

24 травня 2021 року в Малі стався військовий переворот. Через місяць, 29 червня, Радбез ООН прийняв резолюцію, у якому засудила путч та закликав усі малійські сторони сприяти повному політичному переходу та передачі влади обраній цивільній владі упродовж 18-місячного перехідного періоду. Крім тих, РБ ООН закликала перехідний уряд Малі провести вільні та справедливі президентські вибори та вибори у законодавчі органи.

7 листопада 2021 року економічне спільнота західноафриканських країн ЕКОВАС висловила жаль з приводу відсутності прогресу в підготовці до виборів, а також вирішила накласти санкції з їхнім негайним вступом у дію та закликала міжнародних партнерів схвалити та підтримати ці обмеження.

Оскільки малійський перехідний уряд оголосив про намір провести вибори лише наприкінці грудня 2025 року, ЕКОВАС 9 січня 2022 року прийняло рішення про запровадження додаткових економічних санкцій щодо Малі.

4 лютого 2022 року ЄС також запровадив санкції проти п'яти членів уряду Малі, пояснивши це тим, що вони перешкоджають успішному здійсненню перехідному політичному процесу в країні.

Свідчення про ПВК Вагнера у Малі

Вихід Малі зі складу G5 відбувається на тлі зростання політичної напруженості у відносинах між цією африканською країною та Францією, яка заявила у лютому 2022, що виводить свій контингент з Малі. Однією з причин розбіжностей є свідчення деяких західних країн про присутність у Малі російських найманців з ПВК Вагнера.

Малійська військова хунта присутність у країні російських найманців відкидає. Наприкінці грудня 2021 її представники заявили, що у Малі знаходяться лише "російські інструктори", запрошені для навчання малійської армії та посилення військового потенціалу національної оборони.

Між тим наприкінці квітня 2022 року джихадистське угруповування "Група підтримки ісламу та мусульман" (GSIM) у Малі повідомила, що захопила у полон бійця російської ПВК Вагнера, який ймовірно воював проти ісламістів у північноафриканській країні.

  • Бойовики Лівійської національної армії генерала Халіфи Хафтара

    Лівія: громадянська війна і геополітичний конфлікт

    Десятилітня війна "всіх проти всіх"

    У північноафриканській Лівії практично ціле десятиліття точиться громадянська війна. У неї залучені найрізноманітніші сили: бойовики-націоналісти, ісламісти, туареги-кочівники, місцеві племена, іноземні найманці. Ще більш заплутаною ситуація стає через те, що два головні протиборчі угруповання отримують підтримку різних країн. Це робить конфлікт міжнародним і геополітичним.

  • Муаммар Каддафі розриває Статут ООН

    Лівія: громадянська війна і геополітичний конфлікт

    Усе почалося з повалення Каддафі

    Збройна боротьба за владу в Лівії не припиняється з часу повалення Муаммара Каддафі в 2011 році в ході повстання, що спалахнуло в рамках "арабської весни", підтриманого міжнародною військовою операцією. На цьому знімку кривавий диктатор, що правив чотири десятиліття, розриває Статут ООН під час свого скандально відомого виступу в 2009 році на Генасамблеї цієї організації.

  • Нафтогазовий об'єкт німецької компанії Wintershall в Лівії

    Лівія: громадянська війна і геополітичний конфлікт

    Нафта і газ у пустелі та морі

    Одна з головних причин громадянської війни - багаті запаси нафти і газу. Концесії на їх видобуток на суші і в морі отримували різні іноземні компанії, в тому числі німецька Wintershall (на фото - один з її об'єктів) і російський концерн "Газпром", у них з 2008 року є спільне підприємство в Лівії. Зараз галузь в занепаді. Не працює, наприклад, підводний газопровід Greenstream в Італію.

  • Халіфа Хафтар

    Лівія: громадянська війна і геополітичний конфлікт

    Ключова фігура: Халіфа Хафтар

    Інша причина громадянської війни - боротьба між прихильниками ісламського шляху і їхніми противниками, яка породила двовладдя, що панує в країні з 2014 року. Ісламісти закріпилися в столиці Тріполі на заході країни, на сході їм протистоїть так званий парламент в Тобруке. Від його імені править 76-річний воєначальник Халіфа Хафтар, командувач самопроголошеної "Лівійської національної армії".

  • Бойовики Лівійської національної армії

    Лівія: громадянська війна і геополітичний конфлікт

    Вони контролюючть майже всю країну

    У бойовиків "Лівійської національної армії" є підстави фотографуватися в позі переможців. Війська Хафтара завоювали переважну частину території країни, крім пустельного півдня, який контролюють місцеві племена, і декількох районів на заході навколо Тріполі. Однак захопити офіційну столицю країни, незважаючи на неодноразові спроби штурму з квітня 2019 року, їм поки що не вдалося.

  • Халіфа Хафтар у Москві в ушанці

    Лівія: громадянська війна і геополітичний конфлікт

    Союзник Росії та агент ЦРУ

    На боці Хафтара воюють російські найманці з ПВК "Вагнер". Самопроголошений маршал, який зробив військову кар'єру при Каддафі, але потім брав участь у його поваленні, навчався в СРСР в Академії імені Фрунзе і зараз користується підтримкою Росії (на фото: Москва, листопад 2016). На нього зробили також ставку Єгипет і Франція. У нього, за даними ЗМІ, є громадянство США, де він співпрацював з ЦРУ.

  • Фаїз Мустафа аль-Саррадж і Реджеп Тайїп Ердоган

    Лівія: громадянська війна і геополітичний конфлікт

    Сараджа підтримують ООН та Туруччина

    Офіційним лідером Лівії, визнаним міжнародною спільнотою в особі ООН, є глава Уряду національної згоди, який розміщується в Тріполі, Фаїз Сарадж. Його активно підтримують, наприклад, Італія і Туреччина. Президент останньої Реджеп Тайїп Ердоган уклав з Лівією договір, в якому істотно змінив на користь своєї країни (і на шкоду Греції) кордон в Середземному морі.

  • Загін, що б'ється на стороні Уряду національної згоди Лівії

    Лівія: громадянська війна і геополітичний конфлікт

    Оборона Тріполі з допомогою Туреччини

    У січні 2020 року Анкара перекинула в Тріполі турецьких військових для зміцнення оборони лівійської столиці, оскільки загони, що борються на стороні уряду національної згоди (фото), сильно ослаблені торішніми боями з військами Хафтара. В результаті різко зросла небезпека прямих зіткнень між кадровими турецькими військовими і російськими найманцями-вагнеровцями.

  • Руїни міста Сирт після вигнання прихильників ІДІЛ

    Лівія: громадянська війна і геополітичний конфлікт

    Розгром місцевого ІДІЛ

    Ще однією стороною міжусобиці в Лівії стали ісламісти-екстремісти з ІДІЛ. Скориставшись двовладдям, прихильники "Ісламської держави" захопили на початку 2015 року портове і університетське місто Сирт. Однак восени 2016 року вони були розгромлені військами, вірними ісламістській владі в Тріполі (фото), і пішли в підпілля. Місто, яке переходило з рук в руки, сильно постраждало.

  • Володимир Путін, Ангела Меркель і Абдель Фаттах Ас-Сісі на конференції по Лівії в Берліні

    Лівія: громадянська війна і геополітичний конфлікт

    Саміт у Берліні: пошук рішення

    19 січня 2020 року в Берлін на міжнародну конференцію з Лівії приїхали лідери понад десяти країн і керівники міжнародних організацій, включаючи ООН. На знімку: президент РФ Володимир Путін, канцлер ФРН Анґела Меркель і президент Єгипту Абдель Фаттах Ас-Сісі. Серед підсумків саміту - зобов'язання його учасників більше не постачати сторонам конфлікту зброю і механізм контролю за припиненням вогню.

  • Порятунок біженців на надувному човні в море

    Лівія: громадянська війна і геополітичний конфлікт

    Євросоюз стурбований потоком біженців

    У ЄС немає єдиної позиції щодо Лівії, цілі окремих країн дуже різняться. Однак усі члени ЄС зацікавлені в тому, щоб Лівія перестала бути плацдармом для відправлення до Європи нелегальних мігрантів, багато з яких гинуть в Середземному морі. Цю міграційну й гуманітарну проблему без припинення війни в Лівії і відновлення її державності не вирішити.

    Автор: Андрій Гурков, Олександр Куницький


Реклама

Докладно

Білорусі доведеться відповідати за співучасть у війні, вважають експерти

Як Білорусь відповідатиме за участь у війні в Україні?

Яким є юридичний статус Білорусі у війні Росії проти України, і які наслідки можливі для країни?  

НПЗ у Шведті PCK Raffinerie, що належить Роснефти

Життя після "Роснефти". Берлін вирішує долю НПЗ у Шведті

Ембарго на нафту з Росії загрожує німецькому заводу "Роснефти", що повністю залежить від трубопроводу "Дружба".  