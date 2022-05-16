Малі виходить з регіонального об'єднання по боротьбі з джихадистами

Влада Малі у неділю ввечері, 15 травня, оголосила про вихід зі складу "Сахельської п'ятірки" (G5) - регіонального об'єднання країн, що ведуть спільними силами боротьбу з джихадистами. Своє рішення військова хунта, що править у Малі, пояснила тим, що країні не дають головувати в цьому об'єднання, членами якого також є Мавританія, Буркіна-Фасо, Нігер та Чад.





"Сахельська п'ятірка" була створена 2014 року. 2017 року члени об'єднання сформувати спільний військовий підрозділ для боротьби з джихадистами. Зараз його кількість складає 5000 людей.

У лютому цього року в столиці Малі Бамако має відбутися зустріч представників G5, на якій головування в об'єднанні планувалося передати Малі. Однак цей саміт досі не було проведено.

У заяві уряду країни від 15 травня стверджується, що внутрішньополітична ситуація Малі - лише надумана причина цієї тяганини, а насправді за нею стоїть "якась держава за межами регіону", яка марно намагається ізолювати Малі

Військовий переворот у Малі

24 травня 2021 року в Малі стався військовий переворот. Через місяць, 29 червня, Радбез ООН прийняв резолюцію, у якому засудила путч та закликав усі малійські сторони сприяти повному політичному переходу та передачі влади обраній цивільній владі упродовж 18-місячного перехідного періоду. Крім тих, РБ ООН закликала перехідний уряд Малі провести вільні та справедливі президентські вибори та вибори у законодавчі органи.

7 листопада 2021 року економічне спільнота західноафриканських країн ЕКОВАС висловила жаль з приводу відсутності прогресу в підготовці до виборів, а також вирішила накласти санкції з їхнім негайним вступом у дію та закликала міжнародних партнерів схвалити та підтримати ці обмеження.

Оскільки малійський перехідний уряд оголосив про намір провести вибори лише наприкінці грудня 2025 року, ЕКОВАС 9 січня 2022 року прийняло рішення про запровадження додаткових економічних санкцій щодо Малі.

4 лютого 2022 року ЄС також запровадив санкції проти п'яти членів уряду Малі, пояснивши це тим, що вони перешкоджають успішному здійсненню перехідному політичному процесу в країні.

Свідчення про ПВК Вагнера у Малі

Вихід Малі зі складу G5 відбувається на тлі зростання політичної напруженості у відносинах між цією африканською країною та Францією, яка заявила у лютому 2022, що виводить свій контингент з Малі. Однією з причин розбіжностей є свідчення деяких західних країн про присутність у Малі російських найманців з ПВК Вагнера.

Малійська військова хунта присутність у країні російських найманців відкидає. Наприкінці грудня 2021 її представники заявили, що у Малі знаходяться лише "російські інструктори", запрошені для навчання малійської армії та посилення військового потенціалу національної оборони.

Між тим наприкінці квітня 2022 року джихадистське угруповування "Група підтримки ісламу та мусульман" (GSIM) у Малі повідомила, що захопила у полон бійця російської ПВК Вагнера, який ймовірно воював проти ісламістів у північноафриканській країні.