Ісламісти в Малі повідомили про захоплення найманця ПВК Вагнера

Ісламістське угруповання в Малі в понеділок, 25 квітня, повідомило про захоплення у полон бійця російської приватної військової компанії (ПВК) Вагнера, який, ймовірно, воював проти ісламістських бойовиків у цій західноафриканській країні. "У перший тиждень квітня ми схопили солдата російської ПВК Вагнера в районі Сегу в центрі Малі", - йдеться у заяві "Групи підтримки ісламу та мусульман" (GSIM), яку наводить агентство AFP.

GSIM, що є найбільшою мережею ісламістів у зоні Сахеля і має тісні зв'язки з "Аль-Каїдою", вперше оголошує про захоплення найманця з ПВК Вагнера. За твердженням угруповання, російські бійці разом із малійською армією брали участь у військових операціях у центральній частині Малі, зокрема в селі Мора, де було вбито "сотні невинних громадян".

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Наприкінці березня військова хунта, що керує Малі, повідомила, що "нейтралізувала" понад 200 ісламістів у селі Мора. Проте, за словами очевидців, опитаних ЗМІ та міжнародною правозахисною організацією Human Rights Watch (HRW), там також було вбито велику кількість цивільних осіб. Миротворча місія ООН зі стабілізації в Малі (MINUSMA) вимагає від малійської влади надати їй доступ до села для розслідування того, що сталося.

Малійська хунта заперечує співпрацю з ПВК Вагнера

Малійська військова хунта заперечує присутність у країні найманців ПВК Вагнера. Наприкінці грудня 2021 року її представники заявили, що в Малі перебувають лише "російські інструктори", запрошені в країну для навчання малійської армії та посилення військового потенціалу національної оборони. Декілька західних країн, зокрема Німеччина, у спільній заяві 24 грудня засудили розміщення в західноафриканській країні російських бійців ПВК Вагнера.