Країни Заходу засудили Малі за розміщення бійців ПВК Вагнера

Відразу кілька країн Заходу різко розкритикували розміщення бійців російської приватної військової компанії (ПВК) Вагнера в Малі. "Ми рішуче засуджуємо розміщення угруповань найманців на малійській території. Їхня присутність здатна лише погіршити обстановку в Західній Африці, призвести до посилення ситуації з правами людини... і завадити спробам міжнародного співтовариства забезпечити захист мирних жителів та підтримку малійських збройних сил", - йдеться у спільній заяві Німеччини, Бельгії, Великобританії, Данії, Іспанії, Італії, Канади, Литви, Нідерландів, Норвегії, Португалії, Румунії, Франції, Чехії, Швеції та Естонії, опублікованій у четвер, 23 грудня.

Крім того, Захід глибоко шкодує, що "перехідна влада Малі використовує і без того мізерний бюджет для оплати послуг іноземних найманців замість підтримки власної армії". Також у комюніке ідется про те, що російська влада забезпечує матеріальну підтримку групи Вагнера в Малі. Німеччина та інші держави закликають Москву "перейти до відповідальної та конструктивної діяльності" у регіоні.

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Пріоритет Берліна - безпека Бундесверу в Малі

Міністерка оборони ФРН Крістіне Ламбрехт (Christine Lambrecht) охарактеризувала позицію офіційного Бамако як помилкову. Берлін має намір координувати зі своїми міжнародними партнерами подальші дії та участь Збройних сил ФРН (Бундесверу) у місії в Малі, додала вона. Безпека німецьких військовослужбовців є пріоритетом, зазначила глава оборонного відомства ФРН.

У західноафриканській республіці перебуває понад 1350 службовців Бундесверу в рамках миротворчої місії ООН зі стабілізації в Малі (MINUSMA) та місії European Union Training Mission (EUTM), вказує агентство dpa.

У середині вересня стало відомо, що перехідний уряд у Малі близький до укладання договору про відправку російських військових найманців для навчання малійських збройних сил та забезпечення захисту керівництва країни. Дипломатична і військова влада Франції та Німеччини пригрозила вивести свої війська із західноафриканської країни у разі появи там російських найманців. А представництво Євросоюзу в Малі припустило, що ЄС перерве стосунки з офіційним Бамако.

Зі свого боку, Кремль спочатку заперечував присутність найманців із РФ у західноафриканській республіці. Однак наприкінці вересня глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що влада Малі звернулася до російської приватної військової компанії для сприяння у боротьбі з терористами.

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Євросоюз ввів санкції проти ПВК Вагнера

У середині грудня Європейський Союз запровадив санкції щодо ПВК Вагнера, а також восьми фізичних осіб та трьох компаній, пов'язаних із нею. Штрафні заходи означають заморожування активів осіб, що потрапили під санкції, на території ЄС. Європейським особам та компаніям заборонено надавати кошти чи ресурси тим, хто числиться у списку. Крім того, фізичним особам із обмежувального переліку заборонено в'їжджати до країн Євросоюзу.

23 грудня українські правоохоронці заочно оголосили підозру у посяганні на територіальну цілісність країни і веденні агресивної війни керівнику ПВК "Вагнер" Дмитру Уткіну.