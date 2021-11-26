 Україна повідомила про підозру керівнику ПВК ″Вагнер″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.12.2021

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Новини

Україна повідомила про підозру керівнику ПВК "Вагнер"

Українські правоохоронці заочно оголосили підозру у посяганні на територіальну цілісність України і веденні агресивної війни Дмитру Уткіну. Наразі вони вирішують питання щодо оголошення його у міжнародний розшук.

Проросійські бойовики під Дебальцевим, 10 лютого 2015 року

Проросійські бойовики під Дебальцевим, 10 лютого 2015 року

Українські правоохоронці заочно повідомили про підозру в посяганні на територіальну цілісність України і пособництві у веденні агресивної війни громадянину Російської Федерації, керівнику російської приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер". Про це у четвер, 23 листопада, повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

У ОГП не уточнюють прізвища очільника групи, однак українські ЗМІ з посиланнями на правоохоронців повідомляють, що підозра стосується  Дмитра Уткіна.

За даними слідства, керівник ПВК "Вагнер" у період з липня 2014 року по березень 2015 року перебував на окупованій території Донецької і Луганської областей. Там він за попередньою змовою з високопосадовцями збройних сил Росії і під їхнім контролем командував підпорядкованими йому підрозділами бойовиків, вказує прокуратура. "Вони спільно з підрозділами регулярних військ РФ та незаконних збройних формувань вели бойові дії проти Збройних Сил України, у результаті чого порушили територіальну цілісність держави шляхом тимчасової окупації частини її території", - ідеться у повідомленні.

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Наразі правоохоронці вирішують питання щодо оголошення керівника "Вагнера" у міжнародний розшук.

Задокументовані факти

Як повідомляють у Службі безпеки України (СБУ), яка проводить досудове розслідування у цьому провадженні, українським правоохоронцям вдалося задокументувати факти інтенсивного обстрілу бойовиками "Вагнера" українських позицій на Дебальцевському напрямку. Згідно з отриманими даними, у цих боях учасники ПВК зазнали великих втрат через відсіч підрозділами Збройних Сил України.

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Вагнергейт

У 2020 році була зірвана спецоперація українських правоохоронців, метою якої було завербувати "вагнерівців" нібито для виконання завдання у іншій країні, але таким чином зібрати достатні докази про їхні злочини на Донбасі, затримати їх та передати до суду. Проте виконання фінального етапу операції перенесли на кілька днів, що призвело до її зриву, а найманців затримали у Білорусі, після чого офіційний Мінськ передав їх Росії.

Розслідування подій вказують на те, що операція дійсно була відтермінована. Звинувачення у цьому закидають Офісу президента і його керівнику Андрію Єрмаку. Останній свою причетність до ухвалення цього рішення заперечує.

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