Європарламент домагається відповідальності для найманців ПВК Вагнера

Європарламент різко засудив "жахливі злочини" приватної військової компанії (ПВК) Вагнера. Про це йдеться у резолюції, ухваленій у четвер, 25 листопада, на пленарному засіданні у Страсбургу. За документ, присвячений порушенням прав людини з боку різних ПВК, зокрема, групи Вагнера, проголосували 585 євродепутатів, 40 - висловилися порти, ще 43 - утрималися, повідомляє кореспондент DW.

ПВК Вагнера - "агент російської держави"

Резолюція висловила "найглибші занепокоєння" з приводу порушень прав людини та міжнародного гуманітарного права різноманітними ПВК. Основну увагу документ приділяє "групі Вагнера та пов'язаним з нею приватним військовим організаціям". У ньому вказується на свідчення про тортури, позасудові страти, сексуальне насильство, мародерство та захоплення корисних копалин у країнах, що розвиваються.

"Європарламент вказує на вагомі свідчення, що російська держава несе відповідальність за фінансування, навчання, керівництво та оперативне командування цими воєнізованими групами", - зазначається у резолюції. Євродепутати також висловили "тверде переконання", що ПВК Вагнера слід розглядати як "агента російської держави".

Читайте також: ПВК Вагнера: все, що про неї відомо

Група Вагнера та Україна

Резолюція нагадує, що вперше про ПВК Вагнера стало відомо у 2014 році через її участь у боях на Донбасі та в анексії Криму. "У контексті російської агресії проти України використання ПВК, таких як група Вагнера, "Є.Н.О.Т. корп", казаків та інших може бути спрямоване на приховування військового втручання, уникнення втрат серед регулярних військ та, відповідно, приховування від російської громадськості людської військової агресії", - говориться у резолюції.

Європарламент "закликає владу Росії вивести усіх найманців зі Східної України та Криму". Також євродепутати висловилися на підтримку "зусиль влади України притягнути до відповідальності членів групи Вагнера, які діяли у Криму та на Донбасі".

Зірвану операцію українських спецслужб із затримання "вагнерівців" улітку 2020 року резолюція не згадує. Натомість цю тему порушила євродепутатка від Зелених з Німеччини Віола фон Крамон (Viola von Cramon). "В останній момент глава адміністрації Зеленського провалив операцію. На жаль, тоді правосуддя не було здійснено", - заявила вона.

Європарламент застеріг країни Африки від роботи з ПВК Вагнера

У резолюції додають, що найманці групи Вагнера діяли також у Сирії, Судані, Мозамбіку, Лівії, Центральноафриканській Республіці та Венесуелі. У Європарламенті привітали згоду в Раді ЄС запровадити санкції проти ПВК Вагнера. Резолюція також закликала країни-партнери Євросоюзу, зокрема, з Африканського союзу, запровадити санкції проти групи Вагнера.

Читайте також: З Лівії евакуювали найманців російської ПВК "Вагнер" - ЗМІ

Крім того, євродепутати закликали "усі держави, які користуються послугами групи Вагнера та пов'язаних з нею організацій, передусім Центральноафриканську Республіку, розірвати усі зв'язки з групою та її співробітниками". А владу Малі Європарламент попросив відмовитися від ідеї запросити російських найманців до країни. Для надання ваги цим закликам резолюція запропонувала Єврокомісії "критично переглянути" підтримку держав і урядів, які співпрацюють з групою Вагнера.

Євродепутати також попросили зовнішньополітичну службу ЄС підготувати доповідь про діяльність ПВК Вагнера, яка має допомогти притягнути її співробітників "перед міжнародними трибуналами" до відповідальності за скоєні злочини.