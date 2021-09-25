Лавров заявив про запрошення в Малі приватної військової компанії з РФ

Влада Малі звернулася до російської приватної військової компанії (ПВК) для сприяння в боротьбі з терористами. Про це в суботу, 25 вересня, заявив глава МЗС Росії Сергій Лавров, спілкуючись з журналістами у кулуарах Генасамблеї ООН.

"Вони звернулися до приватної військової компанії з Росії у зв'язку з тим, що, як я розумію, Франція хоче суттєво скоротити свій військовий контингент, який там перебував і повинен був, як усі розуміли, боротися з терористами, що засіли в районі під назвою Кідаль", - цитує російського міністра закордонних справ агенція ТАСС.

За словами Лаврова, у французьких військових "нічого не вийшло, і терористи там, як і раніше, правлять бал". "Оскільки малійська влада оцінила свої власні здібності як недостатні без зовнішньої підтримки і оскільки зовнішня підтримка скорочується з боку тих, хто обіцяв допомагати викорінювати тероризм, вони звернулися до приватної російської військової компанії", - стверджує глава МЗС РФ.

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Напередодні міністр закордонних справ Малі Абдулай Діоп після зустрічі з Сергієм Лавровим у Нью-Йорку заявив, що не вважає за необхідне обговорювати з Росією повідомлення про розміщення в африканській країні російської приватної військової компанії Вагнера. "Нам не потрібно обговорювати цю сферу, зокрема це питання. Ми лише обговорюємо нашу співпрацю з Росією", - наводить його слова "Інтерфакс".

Європа не має наміру миритися з появою ПВК Вагнера в Малі

Агенція Reuters 13 вересня з посиланням на співрозмовників у дипломатичних колах повідомила, що хунта в Малі близька до укладення договору про доправлення російських військових найманців для навчання малійських збройних сил і забезпечення захисту керівництва країни. Сума контракту, за даними агенції, становитиме близько 10,8 мільйона доларів щомісяця.

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Лише реагуючи на ці повідомлення, дипломатична та військова влада Франції та Німеччини пригрозили вивести свої війська з африканської країни у разі появи там російських найманців. Аналогічну позицію підтримали і глави міноборони 13 європейських держав-членів Європейської інтервенційної ініціативи (EI2), спрямованої на просування загальноєвропейської стратегії в сфері оборони і проведення спільних військових операцій.

У Євросоюзі також пригрозили перервати відносини з владою Малі в разі запрошення до країни ПВК Вагнера. "ЄС не співпрацює з тими, хто не діє в умовах повної прозорості і повного дотримання міжнародних стандартів, міжнародного гуманітарного права і прав людини", - заявили в представництві ЄС у Малі.