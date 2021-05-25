 Переворот у Малі: військові звільнили президента і прем′єра | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.05.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Переворот у Малі: військові звільнили президента і прем'єра

Військові, які здійснили черговий переворот у Малі, заявили про звільнення захоплених раніше перехідних президента і прем'єр-міністра країни.

Військові заколотники під час зустрічі з представниками політичних партій та громадських рухів Малі у вересні 2020 року

Військові заколотники під час зустрічі з представниками політичних партій та громадських рухів Малі у вересні 2020 року

У ніч на четвер, 27 травня, військові заколотники у Малі звільнили перехідного президента країни Ба Ндау та прем'єр-міністра Моктара Уана. Про це представник військових заявив інформаційній агенції AFP, а родичі обох політиків підтвердили звільнення.

Вони були захоплені військовими країни під час чергового перевороту, що стався у Малі у неділю, 23 травня. Ба Ндау та Моктара Уана перевезли на армійську військову базу Каті поблизу столиці країни Бамако.

Читайте також: У Малі ісламісти викрали французького журналіста

Радбез ООН засудив затримання президента і прем'єра Малі

Дії військових викликали засудження з боку міжнародної спільноти. 24 травня негайно звільнити затриманих внаслідок політиків закликав генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш. А 26 травня Рада Безпеки ООН одноголосно підтримала заяву, в якій вимагала звільнення президента та прем'єр-міністра Малі.

Ситуація у країні загострилася після того, як цивільний перехідний уряд оголосив про новий склад кабінету міністрів країни. Попередній склад уряду цієї африканської країни розпустили 14 травня, й у новому кабінеті військові отримали лише чотири посади. Як повідомляють інформаційні агенції, у деяких з них це викликало незадоволення.

Вже другий військовий переворот за 10 місяців

18 серпня 2020 року в країні також відбувся військовий переворот, під час якого від влади усунули президента Ібрагіма Бубакара. Тоді заколотники пообіцяли "у належний час" провести у Малі вибори.

Якщо спочатку значна частина населення підтримувала переворот, пізніше довге зволікання з виборами та дії військових почали викликати дедалі більше критики. Лише у квітні попередній перехідний уряд вирішив оголосити про проведення президентських та парламентських виборів у Малі.

Також за темою

Mali Kati | Armee Soldaten

Черговий переворот у Малі: ООН вимагає звільнити президента 25.05.2021

Вже вдруге протягом десяти місяців військові влаштовують переворот у Малі. В ООН вимагають від заколотників звільнити президента та прем'єр-міністра країни.

USA | UN-Sicherheitsrat

Рада безпеки ООН закликала звільнити лідерку М'янми 04.02.2021

У Раді Безпеки ООН погодили спільну резолюцію щодо військового перевороту у М'янмі після того, як з неї виключили положення про засудження перевороту. Військові у М'янмі відсторонили уряд і затримали лідерку держави.

Myanmar | Demonstration gegen Militärputsch

М'янма: десятки загиблих внаслідок стрілянини силовиків по демонстрантах 03.03.2021

Під час акцій протесту проти військової хунти 3 березня у М'янмі силовики знову стріляли по демонстрантах. Понад 30 людей загинули.

Реклама

Докладно

Німецька зброя для Києва? Посол України за, уряд ФРН проти

Німецька зброя для Києва?

Несподівана пропозиція співголови партії Зелених зустріла у ФРН переважно негативну реакцію.  

Олена Зеркаль

Олена Зеркаль теж пішла з "Нафтогазу"

Олена Зеркаль заявила про завершення роботи в "Нафтогазі". Держкомпанія призначила нових радників голови правління.  