Переворот у Малі: військові звільнили президента і прем'єра

У ніч на четвер, 27 травня, військові заколотники у Малі звільнили перехідного президента країни Ба Ндау та прем'єр-міністра Моктара Уана. Про це представник військових заявив інформаційній агенції AFP, а родичі обох політиків підтвердили звільнення.

Вони були захоплені військовими країни під час чергового перевороту, що стався у Малі у неділю, 23 травня. Ба Ндау та Моктара Уана перевезли на армійську військову базу Каті поблизу столиці країни Бамако.

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Радбез ООН засудив затримання президента і прем'єра Малі

Дії військових викликали засудження з боку міжнародної спільноти. 24 травня негайно звільнити затриманих внаслідок політиків закликав генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш. А 26 травня Рада Безпеки ООН одноголосно підтримала заяву, в якій вимагала звільнення президента та прем'єр-міністра Малі.

Ситуація у країні загострилася після того, як цивільний перехідний уряд оголосив про новий склад кабінету міністрів країни. Попередній склад уряду цієї африканської країни розпустили 14 травня, й у новому кабінеті військові отримали лише чотири посади. Як повідомляють інформаційні агенції, у деяких з них це викликало незадоволення.

Вже другий військовий переворот за 10 місяців

18 серпня 2020 року в країні також відбувся військовий переворот, під час якого від влади усунули президента Ібрагіма Бубакара. Тоді заколотники пообіцяли "у належний час" провести у Малі вибори.

Якщо спочатку значна частина населення підтримувала переворот, пізніше довге зволікання з виборами та дії військових почали викликати дедалі більше критики. Лише у квітні попередній перехідний уряд вирішив оголосити про проведення президентських та парламентських виборів у Малі.